Black Adam: tutti gli easter egg e le curiosità sul film con The Rock

Ormai sta diventando un gioco tra gli autori e il pubblico quello di inserire più riferimenti possibili a fumetti, cultura pop e altri film del franchise. La pellicola con The Rock non poteva essere da meno, giusto? E già che ci siete recuperatevi la nostra recensione di Black Adam, che fa sempre bene. Non è facile scovarli tutti ma ci abbiamo messo buona volontà, qualche diottria e varie ricerche enciclopediche sulla DC Comics. Perciò ecco a voi tutti (o quasi) gli easter egg in Black Adam, avvertendovi ovviamente della presenza di spoiler su tutto il film d'ora in poi.



Black Adam, The Rock e doppi ruoli

Cominciamo con Uli Latukefu, che nel film interpreta la versione potenziata del figlio di Teth-Adam. Ecco, Latukefu è l'attore che fa un giovane The Rock proprio nella serie Young Rock. Una Rock-Inception mica male.



Ishmael, il cattivo che diventa poi il demone Sabac, ha due ruoli nel film. Infatti, anche se all'inizio non si nota, interpreta l'antico re Ahk-Ton, del quale dice poi di essere un discendente. Magari qualcuno di voi con l'occhio attento l'aveva pure beccato. Anche se era palese che nascondesse qualcosa fin dall'inizio.

Il film introduce anche Noah Centineo come Al Rothstein, alias Atom Smasher. Ecco nei fumetti a un certo punto lui e Black Adam sviluppano una specie di amicizia. Nel film non se ne parla esplicitamente, però c'è qualche riferimento. Ad esempio Adam dice ad Atom di non prendersi troppa confidenza con lui. Cosa che nei fumetti invece fa eccome: chissà che non succeda anche in futuro al cinema. Black Adam oltretutto è molto edulcorato rispetto ai fumetti. Sul cartaceo è il nipote di Adam a dargli i poteri, ma lui lo uccide subito perché l'aveva ingannato proprio per ottenerli.



Fonzie, Shazam e Sergio Leone

Karim, il fratello di Adriana, ha una giacca con la magica palla 8. Un riferimento a Shazam, dove il cattivo interpretato da Mark Strong ha una certa connessione con il giocattolo. E del cameo di Fonzie che ne dite? Infatti Henry Winkler interpreta lo zio di Atom Smasher, dal quale lui eredita il costume.

Ma non è la prima volta che il caro Henry ha a che fare con l'universo DC. Ha infatti dato la voce ad Ambush Bug nella serie animata Batman: The Brave and the Bold. Sergio Leone l'avete visto? Karim sta guardando uno dei suoi capolavori in tv: Il buono, il brutto, il cattivo. Che in realtà si riflette anche un po' nel personaggio di Adam, antieroe come il protagonista del film interpretato da Clint Eastwood (sapevate che Orson Welles ha bocciato il film di Sergio Leone). Non solo, quando frigge con i fulmini i membri della Intergang lo fa esattamente come Eastwood nella pellicola. Mimando anche la pistola con le dita, mentre in sottofondo c'è la musica del film.

Amon, il figlio di Adriana, è pensato per richiamare il Billy Batson di Shazam. Infatti anche lui ha una felpa rossa ed è un grandissimo fan dei supereroi. Nella sua stanza vediamo tantissimo merchandise della DC, che è reale, cioè lo si può comprare ovunque. Oltretutto presi da varie run sia fumettistiche che non, dando l'idea che nell'universo cinematografico DC esista anche l'etichetta di fumetti. Comunque, il parallelo con Billy potrebbe portare al fatto che Black Adam gli darà parte dei suoi poteri, facendo diventare anche lui un supereroe. Cosa che nei fumetti succede, così come Adam che dona i poteri anche ad Adriana.



Superman

L'altra piccola chicca è che quando Adam distrugge cose nella stanza di Amon, beh, sono oggetti riferiti a Superman. Un dettaglio che anticipa lo scontro che sicuramente avverrà in futuro.



E infatti veniamo alla post-credit che ha fatto urlare la sala. Sì, proprio il nostro caro Superman. Quando arriva c'è la theme song classica di John Williams, e il suo look è molto simile ai fumetti. Tutto ovviamente per preparare le mazzate che i due si daranno in futuro. Dato che potrebbe essere proprio The Rock il Kevin Feige della DC.