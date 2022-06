Black Adam, l'antieroe tamarro e spietato di The Rock si mostra nel trailer

«La mia visione mi ha mostrato il futuro. Hai due possibilità: puoi essere il distruttore di questo mondo oppure il suo salvatore». Così parla il Doctor Fate di Pierce Brosnan nel primo trailer ufficiale di Black Adam, atteso cinecomic targato DC dedicato al grande antieroe dell'etichetta americana. E già nelle parole del membro della Justice Society of America viene posta in essere la dicotomia narrativa e psicologica principale del protagonista interpretato da Dwayne "The Rock" Johnson, nato schiavo 5000 anni fa, divenuto potente come una divinità e infine imprigionato, risvegliatosi in ai nostri giorni per portare la sua giustizia nel mondo.



Nei fumetti Black Adam è la nemesi principale di Shazam!, che nel DCEU è interpretato da Zachary Levi, ma in questa prima trasposizione dell'amato personaggio non sembra esservi ancora alcuna traccia del suo avversario naturale. Come ci mostra anche il trailer, il film diretto da Jaume Collet-Serra appare in tutto e per tutto come una storia d'origini, anche se bisognerà capire se raccontata su di un piano narrativo orizzontale o sfasato, attraverso flashback ed escamotage simili. Quello che possiamo vedere nel footage, però, sembra rappresentare in tutto e per tutto la volontà cinematografica di The Rock e la sua mission settoriale (è anche produttore con Seven Bucks), che è quella di portare sul grande schermo uno spettacolo mainstream di grande intrattenimento, divertente e rivolto prima di tutto ai fan.



Mighty Adam

Il trailer in sé contiene alcuni passaggi fuorvianti. Si inizia in una distesa innevata e vediamo poi Adam in età moderna legato a un lettino da laboratorio, visibilmente più scarno a livello muscolare e addormentato, probabilmente sedato. I vestiti che ha indosso sono quelli che vediamo successivamente in alcune scene del suo passato, dunque si potrebbe dedurre che sia questo il momento in cui viene in qualche "risvegliato" e portato nel mondo di oggi dal suo antico Egitto.

Un Adam ancora inerme viene sistemato all'interno di una crio-camera, forse per essere studiato e utilizzato successivamente come arma, ma la questione del fisico pone alcune domande a cui purtroppo questo trailer non riesce a dare risposta. Forse anche Black Adam, come Shazam, non può mantenere sempre attiva la sua forma con i poteri e "richiamarli" in qualche modo? Se così non fosse, come farà a recuperare tali poteri nel corso del film?

Come anche spiegato nel cinecomic di David F. Sandberg, Black Adam è il primo eroe creato dal Mago Shazam, corrotto poi dal potere ricevuto e divenuto pericoloso per il mondo intero. Seguendo questo ragionamento e quella che dovrebbe poi essere la continuity del franchise, Adam dovrebbe essere un vero cattivo a tutto tondo, ma così non è; soprattutto, non dovrebbe più possedere i poteri derivanti dalle antiche divinità egizie (Billy li riceve da quelle greche). Per questo motivo siamo portati a credere che tutto il resto del trailer mostrato in una città orientale apparentemente non identificata sia dedicato al "ripristino" di tali poteri da parte del protagonista, accompagnato su luogo da Adriana Tomaz a.k.a Isis con quello che dovrebbe essere il suo esercito di guerriglieri per la resistenza a Kahndaq, che nell'universo DC è la città guidata da Black Adam (vediamo anche un'antica statua ormai senza braccia eretta in suo onore).



Per riconquistare magari la città dalla grinfie di qualche tiranno, la Tomaz potrebbe affidarsi a un ritrovato Adam ancora senza poteri per poi aiutarlo a riacquistarli, salvo comprendere solo successivamente la gravità dell'azione e un senso di giustizia deviato dell'antieroe.

Per questo viene inviata sul posto la Justice Society of America, composta tra gli altri dal Doctor Fate, Atom Smasher, Hawkman e Cyclone. Dovrebbero essere "i villain" di Black Adam all'interno della trasposizione cinematografica, mandati in azione proprio a Kahndaq per fermare il risveglio dei poteri del protagonista a fronte della visione di Fate: "O distruttore o salvatore".



Badass al punto giusto

Non un trailer particolarmente esaltante, bisogna ammettere, ma chiaro nelle intenzioni: presentare il mood del film. Ci riesce perfettamente e il primo footage dimostra anche una dimensione tra lo spietato e lo scanzonato, anche con alcune sequenze che sanno di body comedy e slapstick (il colpo in faccia a Black Adam con una spranga, il missile tra le mani). È tutto un modo di giocare con il carisma del personaggio e ridimensionarne in qualche modo la portata malvagia, adattandolo al cinema in modo al contempo fedele eppure libertino.

È il modus operandi di The Rock, motivo per cui ha persino scelto un regista feticcio come Collet-Serra (hanno collaborato al riuscito Jungle Cruise) per avere un controllo praticamente totale sul film e farlo suo, vestendo sia il nero costume del protagonista che quelli del demiurgo del progetto: suo il soffio vitale su Black Adam, sue le regole. Guardandolo da vicino, allora, il titolo sembra essere un'ottimizzazione ben congeniata tra azione e commedia, con alcune trovate visive che sembrano anche interessanti (i poteri di Doctor Fate) e un'atmosfera badass che pare tutto sommato ragionata al punto giusto per essere qualcosa di appagante, non per forza convincente in tutto. La curiosità è soprattutto relativa all'interpretazione muscolare di The Rock, al ruolo della JSA nell'economia della storia e alla regia di Serra, che già nei suoi passati lungometraggi ha più volte dimostrato di saper inserire qui e lì diverse sequenze davvero avvincenti (la scena della chitarra de L'uomo sul Treno, qui trovate la recensione de L'uomo sul Treno). Impossibile comprendere il valore di un film da un semplice teaser trailer, ma ammettiamo per ora di essere piacevolmente incuriositi, pure se non straordinariamente colpiti.