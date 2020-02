Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita della donna al cinema

Dopo un 2019 di soli maschietti con Aquaman, Shazam e Joker, la DC Films ha preparato un 2020 all'insegna della definitiva emancipazione femminile, che partirà proprio con Birds of Prey, il curioso progetto diretto da Cathy Yan e sceneggiato da Christina Hodson. Hodson che con Bumblebee ha già portato verso la sponda rosa del mainstream hollywoodiano un franchise notoriamente "machissimo" come quello di Transformers, e che sta già lavorando alla sceneggiatura di uno stand-alone su Batgirl.

Birds of Prey si farà letteralmente portavoce di emancipazione, avendo reso il concetto un dogma del suo modus operandi fin dal lunghissimo titolo originale integrale. Che, per chi fosse interessato alle dimensioni, è perfino più esteso di quello di Birdman o L'Imprevedibile Virtù dell'Ignoranza, rimanendo nel campo dei volatili.



Supereroine

Analizzandolo a febbraio 2020 possiamo azzardare che la più importante vittoria del Suicide Squad di David Ayer è stata la Harley Quinn di Margot Robbie, oggi diventata (o diventate, sia personaggio che attrice) uno dei massimi simboli del girl power a Hollywood. A conti fatti, un po' imprevedibilmente, dato che siamo arrivati a Birds of Prey dopo gli scartati Suicide Squad 2, Gotham City Sirens e Joker & Harley, tutti progetti collassati insieme al DCEU. Del resto, la prevedibilità non è certo nelle corde del personaggio, oggi amatissimo da tutti, talmente popolare da essere il primo a guidare un superteam di sole donne, dopo l'assaggio di quanto visto in una ormai celeberrima scena di Avengers: Endgame. In quel frame c'erano Captain Marvel (primo cinecomic tutto al femminile dei Marvel Studios) e Vedova Nera, che ad aprile prossimo sbarcherà sui grandi schermi con l'avventura stand-alone a lungo richiesta dai fan MCU.

Il calendario 2020 vanterà anche il ritorno di Gal Gadot e della sua Diana Prince in Wonder Woman 1984, la stessa che nel 2017 aveva dimostrato l'impellenza per il cinema mondiale di icone femminili forti dopo aver debuttato, pochi mesi prima di Harley Quinn, in Batman v Superman di Zack Snyder.



Franchise e incassi

Ma la nascita della centralità della figura della donna nel blockbuster di Hollywood non è iniziata né con la Gadot né con la Robbie, dato che le donne erano diventate protagoniste di storie (tipicamente) maschili ben prima della loro ascesa. Sebbene sia impossibile prescindere dal successo totalizzante di Wonder Woman, ripercorriamo quello che è a tutti agli effetti un nuovo filone del cinema americano: si devono citare due figure chiave come Jennifer Lawrence e Daisy Ridley. È vero che dal 2016 Hollywood ha visto molti più sviluppi nella sua politica di inclusività di genere, ed è altrettanto vero che ciò in gran parte è dovuto allo scandalo di Harvey Weinstein e al sorgere dei movimenti MeToo e Time's Up. Ma al cinema sono state le saghe di Hunger Games e Star Wars (e in una piccola ma non trascurabile parte anche Mad Max: Fury Road) a suscitare nuove emozioni e aspirazioni in milioni di bambine e ragazze, ben prima dei movimenti sociali. Sono circa 3 i miliardi incassati dai quattro film della saga cinematografica con protagonista l'eroina Katniss Everdeen.

Non a caso, il secondo capitolo uscì nello stesso anno di un film divenuto fenomeno mondiale femminile come Frozen, diretto tra l'altro da una regista donna. Sono 5 invece quelli incassati dalla saga della Lucasfilm, contando sia l'esorbitante successo di Il Risveglio della Forza sia quello meno pronosticabile e quindi ancor più sorprendente di Rogue One, altro titolo con una protagonista femminile (la Jyn Erso di Felicity Jones).



La risposta del pubblico

Non è certo una vergogna guardare agli incassi con ammirazione: sono stati soprattutto questi numeri a spingere le major a incrementare gli sforzi per dei blockbuster più inclusivi. Non a caso già da Gli Ultimi Jedi il numero di donne all'interno della storia della Lucasfilm aumentò significativamente. Fenomeno accaduto anche con Black Panther o Ant-Man & The Wasp, mentre in Guardiani della Galassia Vol. 2 la scena veniva praticamente rubata dal rapporto fra due sorelle (poi messe splendidamente in risalto in Avengers: Infinity War e in Avengers: Endgame).

Il grande pubblico ha dimostrato, e continua a farlo, di avere tantissima fame di figure femminili potenti, perché offrono alle storie la possibilità di percorrere sbocchi diversi e affrontare tematiche nuove, o perfino inedite.

Oggi siamo arrivati finalmente al ribaltamento totale: gli Skywalker sono solo donne dopo essere stati principalmente uomini (e aver portato la Galassia sull'orlo della fine, una lettura politica precisissima). Mulan è di nuovo pronta alla guerra, il re di Asgard è lesbica, Vedova Nera ha più partner femminili che maschili con Florence Pugh e Rachel Weisz al suo fianco.

Le Birds of Prey fanno squadra perché della Justice League non si ricorda più nessuno, e gli uomini o sono villain (Black Mask e Victor Zsasz), o sono fiere spalle comiche/sentimentali (lo Steve Trevor di Chris Pine), oppure si sono ritirati dalle scene passando il testimone a colleghe più giovani e intraprendenti (come in 007 No Time To Die).



Polemiche inutili?

Una tendenza che va fortissimo anche dietro la macchina da presa: il fatto che la maggior parte dei blockbuster in uscita quest'anno sia stata diretta da registe donne è conseguenza di un'industria che sa come muoversi e in che direzione andare. Del resto gli Oscar ce lo hanno ricordato con le loro nomination 2020: tolto Parasite, tra gli altri otto film hollywoodiani nominati a Best Picture possiamo contare ben nove produttrici donne. Da Chelsea Wistanley di Jojo Rabbit a Amy Pascal di Piccole Donne, da Shannon McIntosh di C'Era Una Volta a Hollywood a Jenno Topping di Le Mans '66, da Pippa Harris e Jayne-Ann Tenggren di 1917 a Jane Rosenthal di The Irishman, passando ovviamente per Emma Tillinger Koskoff, candidata addirittura per due film (Joker e The Irishman).

C'è davvero poco spazio per sterili polemiche: lo dicono i numeri, lo dicono i titoli che saranno in cartellone, lo dicono le star pronte a sfondare lo schermo per ispirare fan di ogni etnia, genere ed età. Una fantasmagorica emancipazione che passerà per Birds of Prey, e che mira chiaramente al ribaltamento dello status quo cinematografico.