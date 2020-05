Birds of Prey in Digital Download: guida all'acquisto del film in digitale

Se negli anni '80 e '90 le parole "Home Entertainment" erano sinonimo di goffe e plasticose (ma adorabili e romantiche) VHS, analogiche sino al midollo, oggi le cose sono cambiate radicalmente. Oltre agli ormai classici DVD abbiamo i Blu-ray in Full HD e in 4K ma non solo: esiste il Digital Download. I nuovi film si possono acquistare in digitale grazie a internet e non sono poche le piattaforme che offrono servizi di questo tipo. Un nuovo modo di portare il cinema in salotto che perde la "sicurezza" del supporto fisico - del quale solitamente esiste una sola, unica versione - e diventa un po' più frammentato, con ogni piattaforma che offre qualità, tecnologie e contenuti differenti. In seguito all'uscita in digitale di Birds of Prey, avvenuta lo scorso 21 maggio 2020, vogliamo proporvi una piccola guida all'acquisto in digitale, cercando così di farvi capire quale possa essere la piattaforma in grado di soddisfare le vostre aspettative. Se avete perso il film al cinema e sognate un assaggio di ciò che state per acquistare, trovate i primi 10 minuti gratuiti su YouTube, un regalo che la Warner Bros. sta facendo sempre più spesso ai suoi utenti.



Apple TV, YouTube, Google Play Film

Partiamo da Apple TV, del resto la versione proposta da Cupertino l'abbiamo recensita in modo dettagliato appena qualche giorno fa. Sulla piattaforma della mela morsicata potete contare su un pacchetto alquanto completo: per 13,99 euro possiamo avere un file principale in qualità 4K con tanto di tecnologia Dolby Vision, lingua inglese e lingua italiana in formato Dolby Atmos e Dolby 5.1.

I sottotitoli sono presenti in oltre 20 lingue e gli italiani sono anche SDH. Corposo anche il pacchetto dedicato ai contenuti Extra, con 7 filmati differenti con interviste e immagini di backstage e l'esclusiva modalità Vista Aerea, che permette di vedere tutto il film con contenuti pop-up che vi raccontano aneddoti sulla realizzazione delle scene. Il cinecomic con Margot Robbie si può trovare anche su YouTube, dove con 13,99 euro possiamo avere la variante UHD con 15 lingue audio differenti (compresa ovviamente l'italiano) e ancor più sottotitoli. La piattaforma di Google purtroppo non prevede contenuti Extra. Sempre restando in casa Grande G, su Google Play Film Birds of Prey è proposto in 4K con HDR e Dolby Vision HDR, sempre a 13,99 euro. Anche in questo caso abbiamo più lingue in 5.1 e circa 20 sottotitoli.



TIMVision, Chili, Rakuten TV, Sony e Microsoft

Anche TIMVision, il servizio di Telecom Italia, offre il cinecomic in Digital Download, anche se non mostra molte info tecniche. Per 13,90 euro possiamo acquistare il film anche se non è specificato se in 4K o Full HD - anche se possiamo pensare più alla seconda opzione. Arriviamo così alla proposta di Chili, che ha Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn sia in SD che in HD, con il prezzo bloccato sempre a 13,99 euro. Su questa piattaforma manca dunque l'UHD e il film sembra avere solo la traccia italiana, fate dunque attenzione nel caso vogliate godervi l'opera in inglese.



Il 4K torna disponibile su Rakuten TV, dove possiamo acquistare Birds of Prey sempre per 13,99 euro con ben 9 lingue diverse e svariati sottotitoli. Anche chi possiede una console di gioco come PlayStation 4 o Xbox One può acquistare il film gamepad alla mano, il prezzo delle versioni Full HD non cambia rispetto alla concorrenza, 13,99 euro per tutte le varianti, dalla SD alla UHD. Queste sono le piattaforme su cui Birds of Prey è già pronto e disponibile al solo acquisto, invece dal prossimo 4 giugno arriverà in noleggio anche su Sky Primafila, Infinity e VVVVID.