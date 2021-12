Da Bird Box a The Unforgivable: Sandra Bullock e Netflix, un trionfo

Da una parte l'apocalisse, dall'altra la prigione: la cecità è il minimo comune denominatore di due film Netflix completamente diversi per tematiche, ma accomunati dall'incapacità di vedere oltre il proprio naso. Se in Bird Box sono dei mostri senza forma ad obbligarti a chiudere gli occhi, in The Unforgivable è la società che non riesce a guardare al dramma dei carcerati. Nel mezzo troviamo il personaggio di Sandra Bullock, in entrambe le occasioni appena uscito da un evento sconvolgente che l'ha intaccato nel profondo, segnandone le espressioni e le nuove volontà.



Un successo inaspettato

Bird Box è stato il film Netflix più visto di sempre, un record battuto da Red Notice solo poche settimane fa. Un risultato stratosferico per un titolo non perfetto - come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Bird Box - ma intrigante e godibile. Probabilmente la ragione di questo successo ha radici profonde, perché possiamo rapportare al nuovo primatista di Netflix gli stessi aggettivi che hanno descritto Bird Box: il film con Dwayne "The Rock" Johnson - la nostra recensione di Red Notice lo descrive benissimo - non è perfetto, però è intrigante e godibile.

Ma se la pellicola di Rawson Marshall Turber poteva contare sull'universalità del genere action, da sempre molto trasversale ed amato dal pubblico generalista, Bird Box ha scalato la classifica dei titoli più visti puntando ad un horror psicologico: di certo più complicato da gestire e con un appeal minore. Per questo il successo ottenuto dalla pellicola di Susanne Bier è ancora più straordinario, ed ha aperto nuovamente le porte dell'horror ad un pubblico che sembrava stanco di questo genere, perché stava cominciando a riproporre temi sempre identici, declinati in film troppo simili fra di loro.



Dov'è la novità?

Le domande insite nel successo di Bird Box nascono proprio in virtù di ciò che abbiamo appena descritto: ci saremmo aspettati un grande successo se il film fosse stato estremamente originale, molto diverso dai classici stilemi che spopolavano nell'horror di quegli anni. Seguendo questo ragionamento possiamo infatti facilmente capire il grande risultato ottenuto da The Haunting of Hill House, una serie che ha stravolto il concetto di "casa stregata" e lo ha trasportato finalmente nell'era moderna (riscoprite il capolavoro di Flanagan con la nostra recensione di The Haunting of Hill House).

Bird Box però non è un film originale, perché il tema centrale della perdita sensoriale - ripreso dal libro La morte avrà i tuoi occhi di Josh Malerman - era già stato affrontato da John Krasinski in A Quiet Place: un film uscito solo pochi mesi prima che Netflix proponesse in catalogo la pellicola di Susanne Bier. Per un amante dell'horror è facile scegliere il migliore tra questi due titoli: il film diretto dall'indimenticabile interprete di Jim Halpert (un ruolo che gli ha cambiato la vita, come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale dedicato a The Office) ha una sensibilità maggiore nello sviluppo dell'intreccio, e risulta molto più fresco e "spaventoso" rispetto a Bird Box (la nostra recensione di A Quiet Place non lascia spazio a dubbi).



Il passaparola che decide la svolta

Eliminando dall'equazione il genere di appartenenza e l'originalità della sceneggiatura, le ragioni del successo di Bird Box si affievoliscono, e forse si annidano intorno ad un nome semplicemente troppo importante per il cinema: Sandra Bullock. L'attrice premio Oscar è il filo conduttore che unisce Bird Box a The Unforgivable, due film imperfetti resi scintillanti dalle sue interpretazioni. All'interno del binomio Netflix-Bullock è contenuta una sinergia che sta alimentando questi due colossi dell'intrattenimento: all'azienda di Reed Hastings basta far figurare l'attrice statunitense all'interno del cast per far impennare il numero delle visualizzazioni di qualsiasi film, mentre la Bullock sta vivendo una seconda giovinezza in termini di consensi e di presa sul pubblico.

Bird Box non è assolutamente un film scarso - la grandiosa colonna sonora firmata dai Nine Inch Nails basterebbe a dargli una possibilità, nonostante Trent Reznor l'abbia definita una maledetta perdita di tempo - e non lo è nemmeno The Unforgivable (trovate qui la nostra recensione di The Unforgivable), un film che veicola una questione pubblica molto spinosa ed importante (come vi abbiamo raccontato nello speciale dedicato a The Unforgivable), ma non stiamo di certo parlando di due pietre miliari della cinematografia. La ragioni della loro popolarità devono per forza di cose essere ricollegate al nome della Bullock, che ha prodotto il film diretto da Nora Fingsheidt e che figura come produttrice esecutiva di Bird Box.



Non c'è motivo di fermarsi

L'interprete statunitense ha semplicemente stravolto due pellicole oneste ma dimenticabili, elevandone la qualità generale grazie alle sue interpretazioni da prima della classe. L'attrice sta dimostrando al mondo intero che ha intenzione di trasportare la sua bravura oltre le barricate dei 60 anni: a meno di clamorosi imprevisti, tra qualche tempo parleremo di Sandra Bullock come di una diva senza età, usando gli stessi termini che utilizziamo nel descrivere Meryl Streep, Audrey Hepburn ed Elizabeth Taylor.

Al netto di una bacheca trofei già stracolma - ma nella quale figura un solo Oscar, quello ottenuto nel 2010 per The Blind Side - la verve artistica della Bullock sembra inesauribile, e il passare del tempo non riesce ad intaccare la sua fisicità, ma sembra anzi esaltarne le espressioni e la potenza visiva.



Partendo da questi grandiosi presupposti sembra davvero difficile immaginare la rottura di questo connubio tra Netflix e la Bullock, ed infatti è attesa la notizia ufficiale del seguito di Bird Box, dopo che l'autore del romanzo originale ne ha confermato il sequel. Una squadra vincente proiettata verso il futuro, capace di far brillare produzioni modeste facendole diventare dei cult grazie al passaparola: un'accoppiata che sembrava improbabile fino a poco tempo fa, ma che adesso sembra destinata ad ergersi maestosa all'interno del panorama cinematografico mondiale.