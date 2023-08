Big Tits Zombie: ragazze sexy e morti viventi nel folle scult giapponese

Cita addirittura Sergio Leone in apertura, ma non è l'unico dei grandi nomi tirati in ballo - resuscitati, verrebbe da dire dato l'argomento narrativo - nei settanta minuti di visione: l'amato regista italiano è infatti in compagnia di altre grandi, alcune controverse, celebrità della storia tutta, da Charles Baudelaire a Aleister Crowley fino a Sigmund Freud. D'altronde l'operazione non fa altro che giocare iconoclasticamente tra il sacro e il profano, all'insegna di un'anima trash e irriverente che si pone come omaggio / parodia a quel filone dei morti viventi che ha trovato in George A. Romero il suo massimo ispiratore.



Il titolo internazionale Big Tits Zombie mette già le cose in chiaro, per una produzione che si inserisce tra le molteplici follie di stampo nipponico che vanno a sfruttare lo zombie-horror con soluzioni ardite e volontariamente ridicole: se volete saperne di più recuperate la nostra recensione di Dead Sushi o ancora l'approfondimento su Zombie Ass - Toilet of the dead, anch'essi già ben più che esplicativi dalle suddette premesse.



I puristi del genere e chi è poco avvezzo a contaminazioni trash è quindi pregato di stare alla larga, in quanto qua ci troviamo di fronte a una pellicola fuori di testa e da contestualizzare a una relativa scena underground tipica di certo cinema nipponico. Chi già ha avuto a che fare con alcuni dei maggiori esponenti come il sempiterno The Machine Girl (2008) o il violentissimo Tokyo Gore Police (2008), tra gli esponenti più famosi, avrà una potenziale idea di cosa attendersi, anche se qua le atmosfere sono virate esclusivamente a uno spassoso intrattenimento di genere.



Tutto come previsto, o quasi

Non è un caso che proprio nella prima scena - in realtà già avanti come eventi, anticipo di quanto poi ci aspetterà nello scorrere della visione - una delle protagoniste trovi provvidenzialmente una motosega e cominci a far man bassa di zombie, tutti rigorosamente "vecchia scuola" e quindi dalle movenze bradipe e dall'intelligenza ebete. La storia poi come detto procede indietro nel tempo, con il voice-over a introdurci agli eventi chiave che hanno scatenato questa mortifera epidemia, frutto in realtà di una maledizione legata a un antico tomo ritrovato in un sotterraneo.

Sotterraneo del locale notturno nel quale lavorano le cinque spogliarelliste al centro del racconto, in cerca di denaro e sfruttate dal vile proprietario per intrattenere clienti più o meno facoltosi, spesso anche in situazioni a dir poco insolite. Proprio nello scantinato le belle stripper rinvengono un volume in latino risalente al sedicesimo secolo, un Libro dei Morti contenente delle formule per riportare in vita i trapassati.



Eventualità che effettivamente accade, costringendole a ingaggiare una serrata lotta contro decine e decine di zombie che ormai hanno invaso tutta la città, nel tentativo di trovare un modo per risolvere la situazione prima che sia troppo tardi.



Morti dal ridere

Anche in quest'occasione ci troviamo davanti a una serie di gag e situazioni a tema horror sempre più paradossali, dal sushi che riprende vita - come in uno dei titoli citati nel paragrafo d'apertura - alle parti intime che diventano assai pericolose e potenzialmente letali, in un mix esagerato e spudorato che non va mai per il sottile.

Tratto dal manga Kyony? Dragon di Rei Mikamoto e con evidenti richiami non soltanto all'approccio grindhouse ma anche al filone indigeno dei pinku-eiga, ovvero il cinema a sfondo sessuale del Sol Levante, sia questo pur contestualizzato in diversi ambiti di genere. Ne esce fuori un insieme bizzarro e senza mezze misure, con un notevole numero di comparse impegnate in sequenze d'azione elementari, con un make-up discreto a sottolineare o la loro improvvisate resurrezione o la loro estemporanea mutazione.

Pensare che alla sua uscita nelle sale nazionali nel 2010 Big Tits Zombie venne distribuito addirittura in 3D, scelta che si può notare in diverse scene pensate appositamente per le tre dimensioni.

Un film che sa bene a che audience rivolgersi, la quale difficilmente resterà delusa da una messa in scena sì scarna e a basso costo ma efficace nelle sue derive grottesche: una selezione sul tipo di pubblico già ampliamento operata in fase di premessa, con il titolo, la locandina e la sinossi che d'altronde lasciavano ben poco spazio all'immaginazione.



Dietro la macchina da presa troviamo il regista satirico Takao Nakano, che ha lavorato per gran parte della carriera proprio in produzioni per adulti e non a caso il personaggio principale è interpretato dalla sexy Sola Aoi, star del settore che ha lavorato in centinaia di film a tema raggiungendo una certa celebrità anche al di fuori dell'ambito di riferimento.

In un cast puramente accessorio alla mattanza in divenire, tra citazioni agli slasher americani - la prima a morire è la straniera - e quelle frenesie della cultura autoctona, qui rimescolate a dovere in un immaginario splatter dove sangue e budella vanno sempre di pari passo con sguaiate risate all'insegna del nonsense: prendere o lasciare, senza compromessi.