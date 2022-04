Batman è l'eroe squilibrato di cui abbiamo bisogno

Batman è l'incarnazione della vendetta. Quando cala la notte, mentre la malavita pasteggia per le strade di una città dimenticata da Dio, i cittadini onesti sono costretti a rintanarsi nelle loro case, perché Gotham non gli appartiene. Gotham è dei criminali, dei teppisti, degli schizoidi violenti che un'America lobbista permette di armarsi. Non puoi ragionare con loro, non puoi combatterli con strumenti democratici come arresti e pattugliamento delle strade, perché il fango ha raggiunto le alte sfere d'influenza sgorgando dal distretto di polizia, dall'ufficio del sindaco. Quando le armi convenzionali della legge sono scariche e il boss mafioso passa le serate insieme al capo commissario, il cuore del cittadino onesto è piagato da una rabbia sempre crescente.



Il significato di giustizia in questa democrazia fondata sulle mazzette comincia a deformarsi, acquista violenza, odora di sangue. Al diavolo la polizia, basta con gli agenti in divisa e rispettosi delle regole. Gotham ha bisogno di una rivincita rabbiosa, un mostro ancora più oscuro della malvagità stessa, incontenibile e violento fino all'eccesso. C'è bisogno di un vigilante, qualcuno che guardi con disprezzo i codici morali che ci incatenano alla nostra debolezza. Gotham risponde alla preghiera partorendo da una ferita sanguinante un essere disumano: il simbolo che risplende nel cielo è una minaccia per tutti coloro che viaggiano nella notte credendo di possederla. Sta arrivando l'uomo nero.



Le diverse epoche della giustizia

Il fascino che Batman ha acquistato all'interno della cultura popolare è tutto rinchiuso lì, in quel senso di giustizia che dovrebbe essere rigido e ben delineato, ma che si rivela troppo spesso variabile a causa di un'insoddisfazione di fondo difficile da cancellare. Fin dai suoi albori cinematografici - intesi come quelli seriamente cupi, cancellando per un momento dalla memoria le comiche peripezie del compianto Adam West - il Pipistrello ha sbattuto le sue ali sullo sfumato confine dell'etica garantista.

Si parte dallo squisito retrofuturismo della Gotham Burtoniana, che aveva bisogno di un detective hardboiled vecchio stile per combattere la sua criminalità, fino ad arrivare alla moderna (all'epoca) concezione dell'America di Nolan, la quale chiedeva a gran voce uno strumento dell'ordine per arginare il caos crescente che ribolliva tra le strade. Ancora una volta Batman si dimostra essere la bussola perfetta di quel senso di giustizia, grazie ad un Matt Reeves che si è ispirato alle novel più cupe del Cavaliere Oscuro (se volete conoscerli, trovate qui i fumetti più cupi e noir per avvicinarsi a The Batman) per restituire il vigilante mascherato che in fondo al cuore un po' tutti vorremmo nelle nostre città.



Vendetta contemporanea

Non è un mistero che i moti di rabbia siano diventati prassi comune in questi ultimi complicatissimi anni: la pandemia ha chiuso le persone nelle loro case e nei loro egoismi, e a nulla sono serviti gli slogan di miglioramento che venivano cantati dai balconi.

Ad oggi è molto difficile guardare all'altro con empatia, ed è tremendamente complicato immaginare un approccio morbido che possa risolvere gli odiosi crimini che vediamo consumarsi davanti ai nostri occhi. Mentre noi vivevamo una tragedia epocale, qualcuno si è arricchito davanti alle grandiose opportunità che la crisi ha aperto. Conosciamo i nomi, i settori e le influenze politiche degli uomini coinvolti nello scempio, ma non possiamo fare nulla. Proprio come nella Gotham di Matt Reeves, il fango ha raggiunto i piani più alti del grattacielo decisionale, e il cittadino onesto ha le mani legate (per lo stesso motivo riguardare Joker è ancora più doloroso di prima). Se potessimo dare forma al nostro Batman lo vorremmo proprio come noi - arrabbiato, rancoroso e ferito - capace di prendere i nostri sentimenti e gettarli oltre quel limite che non osiamo superare.



Il vigilante mascherato

Noi siamo Bruce Wayne, persone ferite e corrose da una mancanza che ci divora l'anima - dal lutto, da un'instabilità improvvisa, dalla perdita del lavoro o della casa - e impossibilitate a reagire con la rabbia che ci monta dentro.

Alla commemorazione del sindaco defunto, mentre una folla inneggia a quell'Enigmista che ha deciso di smascherare la tela di corruzione che paralizza la città, Bruce vede Carmine Falcone prendere posto tra politici e forze dell'ordine come se nulla fosse. Il suo sguardo tradisce il cortocircuito che dobbiamo assurdamente dare per scontato: boss malavitosi che siedono vicino a coloro che abbiamo eletto perché giuravano di combatterli, come compagni di merende e amici di vecchia data. Si avvicina, non sa nemmeno lui cosa fare, e quando Falcone lo riconosce e lo saluta con affetto rimane immobile. Bruce non ha potere, l'orfano della famiglia più influente di Gotham custodisce quell'impotenza con gelosia, il rancore che gli vortica nel petto ha creato una maschera. La tuta sostituisce il corpo fallace di un uomo con quello inscalfibile di un dio greco, la maschera cancella dalla faccia della terra Bruce Wayne e accoglie Batman.



Una bestia al nostro servizio

La rabbia è ancora lì, fermenta nel suo sguardo truce mentre l'ira prende il posto del sangue e pompa ossigeno nei muscoli al servizio della giustizia. Quale giustizia? Quella di cui abbiamo bisogno. Questo Batman combatte in modo pesante, quasi sragionato: i suoi colpi lasciano sempre il segno, infierisce sulla vittima anche quando è a terra ed evidentemente incapace di continuare lo scontro.

Quando Cristian Bale ha ereditato la maschera, l'uomo pipistrello era un soldato preciso ed efficiente: smontava le armi nemiche al volo, rompeva un braccio per terminare il più velocemente possibile lo scontro, gestiva l'orda nemica con calma e pazienza approcciandola in maniera ponderata. Ma arrivati nel 2022 siamo stanchi dei soldati. Robert Pattinson è un animale senza scrupoli, che azzanna al collo la sua vittima terrorizzata, godendo della paura che riesce ad instillare e assaporando l'odore del suo sangue (possiamo dirlo, Robert Pattinson funziona come Cavaliere Oscuro).



Paura e terrorismo

La differenza tra lui ed il suo nemico, ad oggi, è davvero sottile. L'Enigmista si ispira alle modalità di Batman per portare avanti il suo concetto di rinnovamento: il simbolo di giustizia che brilla nel cielo notturno è un'epifania per il giovane Edward, la paura è lo strumento più consono alla lotta di classe che dobbiamo combattere.

Così come i criminali hanno imparato a temere i luoghi oscuri da quando il Pipistrello pattuglia le strade, allo stesso modo le personalità corrotte di Gotham sanno di doversi guardare le spalle, perché l'Enigmista sta arrivando per portare il conto (sotto questa rinnovata luce, non vi sorprenderà sapere a chi si è ispirato Paul Dano per il suo Enigmista). Batman onora il suo giuramento senza mietere vittime, ma di fronte ai suoi movimenti rabbiosi questo emblema di onore assume i contorni di un vezzo, come un pittore che decide di non utilizzare più il rosso vermiglio perché inflazionato. La sua violenza ha già fatto proseliti, le sue mani sono macchiate del sangue sparso dall'Enigmista, il quale - proprio come Batman aveva portato i nostri sentimenti oltre un limite che ci spaventa - supera un ulteriore step morale, trasformando la giustizia sociale in vero e proprio terrorismo.



Qual è il nostro limite?

Le intenzioni dell'Enigmista rimangono pure, vuole mondare Gotham dal male che la affligge, ed è sconvolto quando il suo idolo incappucciato non approva la soluzione finale.

Bruce Wayne per un momento si ridesta dal sonno indotto dal Pipistrello, e insieme a lui ci svegliamo anche noi, per vedere il risultato della nostra violenza sanguinaria negli occhi dell'antagonista. La sua è la follia alla quale eravamo destinati se avessimo continuato a percorrere questa strada, la nebbia dell'ira si dissolve davanti a noi e ci ritroviamo ad un passo da un baratro senza ritorno. Non uccidere non rendeva Batman migliore dei suoi nemici, perché il messaggio veniva trasmesso dai corpi dei malviventi fatti a pezzi dai suoi pugni. Il fatto che fossero ancora vivi era un particolare di pochissimo conto. Finalmente il Pipistrello ne ha preso coscienza, lo abbiamo fatto anche noi, e per fortuna possiamo ancora cambiare.



Modificare il simbolo

Mentre la pellicola volge al termine, lo spettatore capisce finalmente l'amara verità, nascosta dalla rabbia che quest'epoca tumultuosa gli ha scavato dentro. Noi non siamo Batman, anche se avremmo tanto voluto esserlo. Era rinvigorente immaginare di vestire i panni di quell'animale oscuro che avanza inesorabile verso i suoi nemici, illuminato solo dalle scintille dei proiettili deviati dalla tuta. Noi però non siamo affatto così.

Siamo stanchi, tristi e delusi, proprio come Bruce Wayne che scopre i segreti inconfessati della sua famiglia, unendo l'orribile sapore del tradimento ad un trauma che non ha mai superato. La scomparsa dei suoi genitori lo aveva chiuso nel proprio egoismo: non gli interessava davvero delle vittime intorno a lui, era in cerca di una vendetta personale. Uno sguardo compassionevole era stato rivolto solo al figlio del sindaco, ritrovatosi improvvisamente orfano senza sapere perché, proprio come lui. Noi siamo Gotham, e la violenza riesce solo a farci del male. Il nostro Batman non deve essere un mostro, perché di quelli ne è già pieno zeppo il mondo.



Abbiamo bisogno di luce, anche durante la notte, e di un ideale a cui aspirare se vogliamo portare avanti queste vite così complicate. Il Pipistrello accoglie le nostre preghiere, cancella via il ghigno violento che gli avevamo dipinto sul volto e ci tende la mano. Batman assume finalmente la forma di ciò che più desideriamo quando ci ritroviamo soli e sconfitti, inginocchiati a terra a causa dell'ennesimo sopruso. Batman, adesso, è la nostra speranza di un futuro migliore.