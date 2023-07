Batman Beyond, The Flash e Batgirl: ora ha tutto senso!

Trovare un senso all'ultimo, disastroso anno del DCEU è difficile. Tante sono state le svolte che, negli scorsi dodici mesi, hanno modificato i binari del percorso della Distinta Concorrenza cinematografica: solo per citarne alcune, abbiamo l'abbandono di Warner da parte di Walter Hamada, le controversie tra la DC e The Rock, ma anche l'arrivo di James Gunn e Peter Safran alla testa del rilancio dell'universo cinematografico di Batman e Superman, la cancellazione del film di Batgirl a riprese e postproduzione ultimate e, da ultimo, il colossale flop di The Flash al box-office. Un turbine di eventi tale che trovare il bandolo della matassa sembra impossibile: quale era il piano originale per il DCEU, prima del reboot operato con The Flash? Cosa avevano in programma di fare Warner e Walter Hamada con i supereroi DC dopo il "reset" del film di Barry Allen? Incrociando la trama del film arrivato in sala il 15 giugno alle dichiarazioni degli scooper, finalmente sembra che il mistero si sia risolto



Il nuovo Batman di The Flash

L'Hollywood Reporter, a fine giugno, ha spiegato che il piano originale della dirigenza DC non era quello di "uccidere" il Batman di Michael Keaton e la Supergirl di Sasha Calle, né tantomeno quello di resettarli insieme al loro universo.

Al contrario: la trama di The Flash, anche nella versione iniziale del film, era del tutto simile a quella della pellicola in sala, ma, al posto del cameo del Batman di George Clooney, nel finale Ben Affleck sarebbe stato sostituito da Michael Keaton nei panni del Crociato di Gotham. La scena era la stessa che abbiamo visto al cinema: Barry sta uscendo dal tribunale dopo essere riuscito a scagionare il padre, e a prenderlo arriva una macchina di lusso. Dalla portiera posteriore, però, non esce George Clooney (e neanche Ben Affleck, come tutti ci saremmo aspettati), ma Michael Keaton. Viene da sé che anche Sasha Calle sarebbe tornata come Supergirl, facendo una comparsa in questa scena: come abbiamo scoperto durante gli eventi di The Flash, la timeline alternativa che questi ha creato non presenta alcun Superman, perciò possiamo ipotizzare che, anche nell'ipotetico futuro creato alla fine del film standalone di Barry Allen, l'Uomo d'Acciao sarebbe stato "rimosso" dal DCEU e sostituito con la cugina Kara Zor-el, ancora una volta interpretata dall'attrice di Febbre d'Amore.



Mettiamo però da parte Flash, perché ora Batman diventa il protagonista di questo "DCEU che non ce l'ha fatta". Michael Keaton è un Uomo Pipistrello vecchio e malandato, che ha appeso il mantello al chiodo: per questo, egli non si lancia più nella mischia come ha fatto finora il Bruce Wayne di Ben Affleck. Al contrario, Michael Keaton sarebbe diventato un mentore per una nuova generazione di giovani supereroi, composta da Barry Allen, Kara Zor-el e, ovviamente, la Batgirl di Leslie Grace. Nell'ottica di Walter Hamada, che è stato di fatto la mente dietro alla realizzazione di The Flash, l'universo-reboot nato a partire dal film sarebbe stato "morbido", perché avrebbe messo da parte solo Ben Affleck e Henry Cavill, mantenendo invece Wonder Woman e Aquaman (il che spiega i loro cameo nel film, che nel girato definitivo non hanno molto senso).

In questo modo, sarebbero stati pensionati i due "big" dell'Universo DC di Zack Snyder, considerandolo chiuso e ripartendo quasi da zero. L'idea, dunque, era quella di chiudere i cicli narrativi di Batman e di Superman senza per questo dire addio ai due eroi più iconici della Distinta Concorrenza, con quelli che di fatto sarebbero stati dei recast "glorificati" (Keaton al posto di Affleck, Calle al posto di Cavill). In parallelo, visto che ben conosciamo l'astio di Walter Hamada nei confronti del DCEU e di Zack Snyder, possiamo ipotizzare che questo reset avrebbe anche dovuto chiudere tutte le porte al ritorno dello "SnyderVerse" nato con Justice League e Batman vs. Superman.



Ciò non solo spiega perché Michael Keaton doveva apparire in Batgirl nel ruolo di Batman, ma offre anche una spiegazione plausibile ai rumor sul film di Batman Beyond che secondo alcuni sarebbe stato per mesi in cantiere in casa Warner.

Ovviamente, Batman Beyond è stato cancellato, un po' perché l'arrivo di James Gunn e l'addio di Walter Hamada ai DC Studios hanno fatto "piazza pulita" dei vecchi progetti legati al DCEU, un po' perché il flop commerciale di The Flash non ha lasciato alcuna speranza per un ritorno del Cavaliere Oscuro degli anni Novanta sul grande schermo. Per chi non lo sapesse, la storyline di Batman Beyond, basata sull'omonima (e bellissima!) serie anima di inizio anni Duemila, vedeva Bruce Wayne addestrare un nuovo Batman, Terry McGinnis, per le strade di una Gotham futuristica e distopica, 40 anni dopo le altre serie animate del Cavaliere Oscuro. Nel passaggio al grande schermo e al live action, il progetto avrebbe visto la nascita di un nuovo Batman (Terry, per l'appunto) e il pensionamento di Bruce Wayne, interpretato ovviamente da Michael Keaton. Sembra però che questo progetto non sia finito del tutto alle ortiche: al contrario, i punti di contatto tra la sua trama e quella del The Brave and The Bold di Andy Muschietti, che non a caso è anche il regista di The Flash, sono molteplici, a sottolineare come i due film siano collegati, almeno sentimentalmente.



Crisi sulle Terre Infinite: il vero obiettivo di Walter Hamada

I piani di Walter Hamada per il DCEU, però, non avrebbero riguardato solo Batman. Al contrario, la presenza degli altri eroi della Distinta Concorrenza in ruoli centrali si sarebbe intensificata, anche se non sappiamo a quali progetti (oltre ad Aquaman 2 e Blue Beetle, ovviamente) l'ex-dirigente Warner avesse pensato per i prossimi anni. Alla fine, tutto avrebbe portato a Crisi sulle Terre Infinite, che avrebbe rappresentato un grande crossover tra le pellicole e le serie dedicate a tutti gli eroi, antieroi e villain DC, con il medesimo ruolo che Avengers: Endgame e Secret Wars hanno avuto (o avranno) per il Marvel Cinematic Universe.

L'evento si sarebbe costruito a partire dalla scena post-credits di The Flash, in cui non compariva solo Jason Momoa, ma anche Ben Affleck: quest'ultimo, infatti, non sarebbe definitivamente scomparso nelle pieghe della timeline, ma sarebbe anzi apparso con una visione a Barry, ancora interpretato da Ezra Miller, chiedendogli di trovarlo e salvarlo. Alla fine, questa comparsa è stata eliminata dal film, così come è stato eliminato il cameo di Henry Cavill e, al suo posto, è stato inserito quello di George Clooney. La scena, però, verebbe considerata solo una "gag" da James Gunn, posizionata al termine di The Flash per far sorridere i fan di lunga data della DC.



Crisi sulle Terre Infinite è un maxi-evento DC, un crossover tra tutti i supereroi della Distinta Concorrenza in un'unica serie di albi, pensato per riposizionare l'intero universo a fumetti della compagnia su nuove basi da cui ripartire dopo un decennio (quello tra la metà degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta) non troppo florido in termini commerciali. L'idea era quella di recuperare i supereroi della Golden Age, che erano via via stati sostituiti da nuovi personaggi dalla fine degli anni Cinquanta in poi (o che erano cambiati al punto da essere irriconoscibili, come accaduto per Batman e per certi versi anche per Superman), per riportarli al centro della scena, con lo scopo di farne delle presenze stabili nelle serie numerate degli albi a fumetti dell'azienda.

Per la verità, Crisi sulle Terre Infinite non fu un vero e proprio reboot di tutti i fumetti di casa DC, dal momento che la Distinta Concorrenza non volle davvero rinunciare a tutte le sue serie "storiche" per ripartire da zero. Così, vecchi e nuovi eroi si trovarono nello stesso universo, con linee editoriali del tutto nuove e altre che continuavano ormai da anni, ma anche con tanti grattacapi narrativi da gestire. Nonostante ciò, Crisi sulle Terre Infinite è stato amato dai lettori americani, e sarebbe certamente stato un ottimo punto di convergenza per un DCEU ormai "maturo", che avrebbe appreso la lezione di Justice League e di Batman vs. Superman, senza affrettare dei crossover tra supereroi già nello stadio iniziale della propria vita sul grande schermo.



Ovviamente, Crisi sulle Terre Infinite non si farà, per quanto potesse essere emozionante l'idea di un progetto simile. Questa ricostruzione, comunque, fa andare molti pezzi del puzzle della gestione DC degli ultimi anni al loro posto. O almeno, nel posto in cui sarebbero finiti se James Gunn non avesse rimescolato le carte in tavola negli scorsi mesi.

C'è solo un altro nodo apparentemente inestricabile da risolvere: la scena post-credits di Black Adam. Perché, se lo scopo di Walter Hamada era quello di dire addio a Henry Cavill come Superman, quest'ultimo è apparso nella scenaa dopo i titoli di coda del film con The Rock per protagonista? A quanto pare, la spiegazione sta nella sostituzione di Hamada: prima che a quest'ultimo succedesse James Gunn, la DC Films ha attraversato un "interregno" gestito da due executive di transizione. Questi ultimi, però, non sembrano aver interpretato correttamente il termine "di transizione", poiché hanno dato il via libera a Man of Steel 2 e Constantine 2, richiamando Henry Cavill, su desiderio di The Rock, per la scena post-credits di Black Adam. Un vero pasticcio, che è passato anche per dei reshoot del finale di The Flash, in cui, oltre al Batman di Michael Keaton e alla Supergirl di Sasha Calle, sarebbero ricomparsi anche Superman e Wonder Woman, interpretati da Henry Cavill e Gal Gadot. Altro che reboot del DCEU: in questo caso solo Ben Affleck avrebbe detto addio al costume, e solo fino all'inevitabile ritorno in Crisi sulle Terre Infinite. Quest'ultimo, a sua volta, sarebbe slittato di qualche anno, il necessario per permettere a Black Adam di scontrarsi con Superman in un film-evento sulla falsariga di Captain America: Civil War.