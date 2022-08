Il Batman di Ben Affleck torna in Aquaman 2: cosa sta succedendo al DCEU?

La storia degli amori che non finiscono, di giri immensi e ritorni inaspettati, potrebbe descrivere alla perfezione il rapporto tra Ben Affleck e Batman. Un sentimento travagliato, difficoltoso e incapace di abbandonare i due amanti. Ma sembrava in qualche maniera che si fosse trovata una soluzione: nel film The Flash sarebbe apparso ancora il Bruce Wayne di Ben Affleck, per l'ultima volta. Con morte del personaggio quotatissima tra gli scommettitori più incalliti.



Eppure ecco che Jason Momoa annuncia il ritorno del Batman di Affleck in Aquaman 2 con un post su Instagram. I fan di Batfleck tornano a sognare ancora una volta: l'Uomo Pipistrello sarà (pare) nel sequel Aquaman The Lost Kingdom. Affleck è infatti andato sul set del film, e la foto di Momoa ovviamente non sembra messa per caso. Ma quindi cosa vuole fare la Warner con Batfleck? Quanti Batman all'attivo contemporaneamente ci saranno? Proviamo a fare chiarezza.



Batman e la programmazione

Il paragone al momento è ingeneroso, ma mentre i Marvel Studios hanno film in uscita programmati fino al 2025, DC e Warner sembra che ancora navighino a vista. Soprattutto per quanto riguarda la gestione di Batman.



Al momento qual è la situazione? Il The Batman di Pattinson naviga a gonfie vele, forte di un'autorialità importantissima (vi ricordate la perfetta unione di noir e cinecomic in The Batman?). Sequel già annunciato, e trilogia sul personaggio praticamente certa. Poi abbiamo Michael Keaton, storico Batman di Tim Burton che tornerà come mentore in The Flash. Ma non solo, perché lo rivedremo anche per Batgirl e forse per altri film, ancora non c'è la certezza. E infine Ben Affleck: stanco del personaggio e del rapporto travagliato con lo Snyderverse e i fan, voleva appendere il mantello e chiudere in maniera dignitosa con The Flash. Solo che ora anche quel film è a rischio, così come la carriera di Ezra Miller, che potrebbe subire un brusco arresto almeno per quanto riguarda il suo rapporto con Warner e DC. Quindi la domanda sorge spontanea: quale sarà il ruolo di Ben Affleck in Aquaman 2?



Batman e Aquaman

Prendiamo per buono il fatto che ci sarà Batfleck nel sequel di Aquaman. In che misura lo vedremo? Soltanto un cameo per far contenti i fan o avrà un ruolo più centrale nella pellicola? Con le grosse nuvole nere presenti su The Flash tutto è possibile. Che la Warner voglia tutelarsi ed eventualmente chiudere Batfleck in Aquaman nel caso in cui andasse tutto male per The Flash?



A meno che la presenza di Ben Affleck con Jason Momoa non sia veramente piccola e antecedente rispetto agli eventi che il film su Flash racconterà. C'è poi la possibilità che il Batman di Affleck non termini la sua avventura con Flash ma continui all'interno di un DC Extended Universe che ormai non ha una direzione ben precisa. Direzione che sembrava potesse dare proprio The Flash, ma senza il quale la narrativa corale è ormai sfilacciata e priva di una guida a portarla avanti. C'è ovviamente l'opzione più semplice: in Aquaman vedremo solo un cameo e poi potremo, forse, dire addio al personaggio in The Flash, magari con una morte gloriosa che tanti fan si stanno aspettando.



Ancora Batfleck

Su Everyeye vi avevamo parlato del fatto che quello di Ben Affleck è stato un grande Batman. Incompreso, odiato più del dovuto e in ultima analisi non per colpa sua, ma per prodotti cinematografici decisamente poco all'altezza. La decisione di abbandonare il ruolo sembrava definitiva e che arrivasse proprio da Affleck, stanco della pressione mediatica.

Però in questo DCEU dove ormai sembra valere un po' tutto e il contrario di tutto... se gli avessero concesso il controllo creativo sul personaggio? Alla fine i fan sono saltati sulla sedia alla vista della foto con Momoa, e Ben Affleck avrebbe dovuto girare il The Batman mai uscito. Ormai il concetto di multiverso è sdoganato, così come la presenza di più Uomini Pipistrello assieme. Immaginando un flop mediatico di The Flash, se si volesse ricostruire un DCEU incentrato su Batfleck? Dandogli spazio e, magari, quel film come regista che tanto avrebbe voluto fare.