Grazie Barbie, ma il vero film femminista dell'anno è Povere Creature

Un miliardo e mezzo di dollari al botteghino, il maggiore incasso nella storia della Warner Bros per Barbie. Leone d'oro a Venezia, due Golden Globe vinti e un grande successo di critica e pubblico per Povere Creature. Insieme 19 candidature ai prossimi Oscar e un'incoraggiante circolazione di opinioni e discussioni accese, riverbero di riflessioni di un cinema che fa parlar di sé, che prende posizione e influenza, apre gli occhi, fornisce prospettive, innesca il pensiero critico, fantastica sul cambiamento.



Facciamo allora un discorso più approfondito sul tema che fonda entrambi i film e ne connota la loro narrazione: il messaggio femminista. E già che ci siete, prima di iniziare, ecco la nostra recensione di Barbie e pure la nostra recensione di Povere creature, così siamo pronti.



Il problema della comunicazione e il Barbenheimer

Alcuni (troppi) ne patiscono la scomodità, si costruiscono ali di cera per gettarsi in voli pindarici che promettono di dimostrare che le poltrone erano più comode senza bambole e burattini a svelarci il nostro mondo di plastica, che si stava meglio seduti su un trono che ha sempre accolto re e mai regine.



Ma è l'effetto collaterale di una medicina potente che agisce a lungo rilascio, che si insinua negli strati più spessi, più fitti, apparentemente impenetrabili. Se Barbie e Povere Creature parlano di (e nella lingua del) femminismo, denunciano il patriarcato, propongono un'alternativa, è perché farlo è ancora, e in maniera preoccupante, necessario; perché per smascherarne i meccanismi assodati e automatizzati c'è spesso bisogno di un agente esterno. Il compito è arduo, l'argomento è spesso controverso, complesso, multidisciplinare, fatica a delineare i propri limiti, ma guardando al lavoro portato avanti da Greta Gerwig, esponente di spicco di un cinema non più uomo-centrico (Lady Bird e Piccole Donne i precedenti dietro la macchina da presa) e da Yorgos Lanthimos, voce tra le più incisive e interessanti del panorama attuale, si scorgono i contorni di due creature gemelle, che avanzano a passi sincroni, fiere della propria solida esteriorità, della loro apparenza ineccepibile.



Barbie e Povere Creature sanno cosa vogliono e cosa vogliono sembrare, ma sanno davvero come comunicarlo? Nell'avanzare austero una di quelle creature inciampa, il suo guscio si crepa, poi si sgretola e lascia intravedere il corpo di cui vuole essere versione nuova e migliorata, l'evoluzione. È Barbie, davanti un manifesto grida "io sono femminista", dietro però lo spettro di obblighi commerciali e iconografici inaggirabili lo sgambetta.



In fondo il paradosso si forma persino nella stagione promozionale, in quel Barbenheimer fenomeno spontaneo e senza precedenti, nel suo nutrirsi del dualismo che sottintendeva in qualche modo l'opposizione tra frivolezza e serietà, tra la superficialità di un mondo glitteraro, di bambole, e la sofisticatezza della Storia, della bomba. Insomma, tutta la campagna promozionale di Barbie, volente o nolente, si basava su un'antinomia che era spudoratamente opposizione di genere, che si nascondeva dietro l'idea di una loro complementarità ma si cullava sul pensiero diffuso e ben accetto di un'audience maschile in prestito, importata, migrata dalla propria sfera di autocompiacente mascolinità in risposta al meme Barbenheimer.



Ovvio, nulla di veramente previsto o pianificato, piuttosto il frutto di una viralizzazione di un meme nato in seno ad una comunità inconsciamente sessista e polarizzante, ma è un fenomeno andato bene un po' a tutti, cavalcato anche da chi aveva il proposito di mettere in scena un film-manifesto femminista, che forse non è proprio possibile biasimare dato il ritorno in termini economici e di visibilità.



Può la bambola perfetta essere femminista?

Ma al di là di un prodigio promozionale fuori da ogni controllo, manna dal cielo per l'intera industria cinematografica, il film di Greta Gerwig è fatalmente marchiato dalla propria natura commerciale, plasmato dalle logiche del branded entertainment. Può una bambola essere femminista? Forse. Può Barbie, bambola per eccellenza, nella sua essenza di figura modello, di paradigma di una femminilità convenzionale e nociva, essere femminista? Forse no.



Eppure, Greta Gerwig risignifica e rifunzionalizza un materiale che non si prestava, costruisce una Barbieland all'insegna della body positivity e dell'inclusione, un microcosmo ucronico e utopico in cui vige il matriarcato, in cui tutto funziona senza intoppi perché le donne si muovono in armonia nel nome di interessi comuni e gli uomini sono relegati ai loro ruoli di fantocci dai compiti ininfluenti.



Sì, Barbieland è concettualmente il patriarcato rovesciato, la sua versione speculare, ma meno sbagliato, meno dannoso, meno malsano. Certo, Greta Gerwig ne dà un'idea quasi distopica quando immerge Barbie in un mondo che la ipnotizza e la irretisce nella sua routine da Truman Show, cristallizzata e acritica, che la obbliga a conformarsi a convenzioni dell'essere donna a cui non aveva mai pensato.



Le sfumature ci sono, i simboli pure (Barbie che non riesce più ad indossare i tacchi), ma è ancora una distopia imbellettata sia per chi la abita che per gli spettatori. C'è, insomma, l'intuizione di una Barbieland come società altrettanto disfunzionale e sbilanciata, ma in fin dei conti persino nella Barbieland 2.0., che ha superato la parentesi patriarcale dei Ken contaminati, non pare esserci spazio per un modello egualitario e sinceramente affrancato dai costrutti e dagli stereotipi alimentati dal Nemico numero uno, mai realmente decostruiti per amore del brand, delle sue immagini, dei suoi colori.

Il mondo a immagine e somiglianza delle donne è esattamente come il patriarcato pensa possa apparire: glitterato, sbrilluccicante, ingenuo, immacolato, rosa, con buona pace della sovversione di genere.



Che poi i Ken post-incursione nel mondo reale si diseduchino interessandosi ai cavalli, alle auto, al possesso di una Mojo Dojo Casa House che diventi il tempio di un machismo tossico iperbolizzato è in fondo necessario e funzionale ad una critica che passa attraverso la patina parodistica, ma, ancora, nella Barbieland 2.0. di fine film la presa di coscienza dei Ken (e delle Barbie) non porta ad una dissoluzione della battaglia tra sessi, piuttosto fa un passo indietro verso la condizione iniziale con la promessa che le cose cambieranno in futuro, quasi ad applicare una legge del contrappasso che considera gli uomini carnefici e mai vittime di un'educazione fallace.



Il riflesso del patriarcato

Barbie non è, in fondo, luogo deputato per una riflessione articolata sul tema, ma spreca una grande occasione quando ha la possibilità di erigere un mondo libero da fondamenta patriarcali, finendo per edificarne uno che è ancora una costola di quello reale, un mondo fatto della stessa binarietà del nostro, scisso tra la legittimazione (e nobilitazione) di una femminilità che definisce le identità, una femminilità secondo costumi e obblighi estetici e l'attacco a quegli stessi comportamenti e condizioni a-cui-bisogna-socialmente-attenersi in quanto donna.



In fondo è ancora la Barbie Stereotipo di Margot Robbie l'eroina del film (e non sarebbe potuto essere altrimenti), e nonostante l'infinità di Barbie distruggi-standard che popolano Barbieland, nonostante la retorica dell'accettazione di sé, dei propri difetti e imperfezioni, rimane lei l'icona, lei la copertina, lei il modello ideale per una completa aderenza al prototipo di donna perfetta.



E allora il film diretto da Greta Gerwig diventa molto più efficace quando ha da denunciare, quando, usciti da Barbieland e approdati nel mondo reale, si propone di mettere in mostra tutte le storture di una società degradata dal gender gap, da un divario evidente sia in termini lavorativi che in ambito di posizioni dirigenziali, da uomini terribilmente espansivi, soggetti dallo sguardo predatorio, di un male gaze spesso accompagnato dal catcalling impertinente.



Barbie è, a prescindere da un conflitto di interessi irrisolvibile (tra la sua anima da branded content e la sua vocazione femminista), da qualche difficoltà e da qualche ambiguità ideologica, un passaggio assolutamente necessario, un film capace di parlare alle masse e smuoverne le coscienze, così grande da dare un impulso immenso a una meditazione tanto importante quanto sopita in molti contesti. Insomma, Barbie è un prodotto enormemente più influente rispetto a Povere Creature e per questo volutamente didascalico, accessibile anche a costo di scadere nella superficialità.



Ripartire da zero

Nel suo distacco dai vincoli del blockbuster, Povere Creature ha, però, il grande privilegio di sostenere una riflessione più acuta sul tema, di essere meno dottrinale, meno politically correct, più raffinato e, soprattutto, più centrato.



Povere Creature non ha colori, non ha stereotipi, è autentica e vitale anarchia. Yorgos Lanthimos comprende che il femminismo puro e virtuoso si attua estirpando alla radice le erbacce del patriarcato, nei dettagli, nelle convenzioni, nel linguaggio (sì, anche il nostro vocabolario è struttura ideologica). Lanthimos, che, come Gerwig, ha la fruttuosa possibilità di creare un mondo nuovo, esente dalle regole della società in cui viviamo, non concepisce un luogo fisico, non ipotizza una dimensione che vive e si forgia in risposta alla realtà insoddisfacente, ma partorisce un personaggio-cosmo che collima con la necessità di demolire il telaio di prassi comportamentali e di preconcetti.



Bella è, nel momento della sua nascita, un essere asociale (quasi antisociale) e fondamentalmente libero da ogni condizionamento. Quello interpretato da Emma Stone è un personaggio svuotato da qualsiasi preconcetto, lucido perché privo di un'educazione che non potrebbe che avere radici patriarcali, una tabula rasa che si fa beffa delle convenzioni e rinnega (e non comprende) la subordinazione nei confronti del sesso maschile. Bella Baxter non conosce un "God" al di fuori del suo genitore (Godwin) e quindi non può esserne timorata, censurata; non è ingabbiata da norme morali e da mascoline pretese di possesso e dunque risponde solo all'eros, al piacere, alle pulsioni primarie. E allora ai balli eleganti della decorosa nobiltà si inserisce con danze spasmodiche, all'esclusività e alla monogamia sostituisce una promiscuità emancipata da connotazioni negative, che è espressione pura di libertà e di controllo sul proprio corpo.



Una riflessione sagace e tagliente, che ridicolizza la mascolinità vulnerabile degli uomini (quella di Duncan Weddeburn su tutte) mostrandoli impotenti e succubi della loro necessità di avere il controllo, spaventati (e dunque vittime della loro insicurezza oltre che della cultura in cui si sono formati) dalla possibilità di un vero empowerment femminile. Nella mente di Bella il patriarcato è, insomma, annientato insieme ad ogni sua possibile applicazione e, proprio nella scelta di spogliare la sua protagonista della camicia di forza di una società sedante e inibitoria, Povere Creature trova la sua forza espressiva. La nuova creazione dell'odierno Frankenstein diventa portatrice di una prospettiva straniante, ogni sua azione sopra le righe si fa momento epifanico, tutte le reazioni e le pretese di dominio di chi interagisce con lei finiscono sotto una lente che ne rivela il velo grottesco.



Insomma, Lanthimos non corre il rischio di portarsi dietro un ammasso di stereotipi, fa autocritica di genere dipingendo uomini geniali, autoritari, sempliciotti, sciocchi, tutti accomunati dalla paura di una donna che sperimenta, che si infarcisce di sapere, di consapevolezza del mondo, si autoeduca alla vita piuttosto che farsela spiegare. Uomini patetici oppressi e perseguitati dal loro ruolo nella società, che si disfano di fronte all'impotenza nei confronti delle scelte di chi sfugge alla loro vigilanza. Povere Creature diventa manifesto di un femminismo che sa di poter evitare il paradosso solo ricostruendo il mondo da capo, un femminismo forse utopico ma proprio per questo elevabile ad exemplum, non rovesciamento ma rivoluzione, non riciclo ma sogno, non replica ma genesi.