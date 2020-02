Bande à part: perchè il film più amato da Tarantino resta un capolavoro

Quentin Tarantino è come quegli amici apparentemente inaffidabili su cui, magari rocambolescamente, si può sempre contare. Quando gli chiedono di fare un bilancio dei film migliori dell'anno, prima dichiara una personalissima top ten - costringendo i fan a recuperi tardivi se non impossibili, quando si tratta di film introvabili - poi ne sciorina una diversa per l'intervista successiva. Vale lo stesso per le opere migliori di sempre, che aggiorna di continuo, così come per l'annuncio di nuovi progetti che, puntualmente, evaporano subito dopo esser stati dichiarati.

C'è un film però su cui Tarantino non ha mai avuto dubbi, Bande à part di Jean-Luc Godard, una pietra miliare del cinema che ha segnato in modo indelebile il regista americano.

La certezza tarantiniana

Tarantino potrebbe vacillare su quale tra Il buono, il brutto, il cattivo, Apocalypse Now o Taxi Driver sia il più grande capolavoro della storia del cinema, ma non metterà mai in dubbio Bande à part, il piccolo grande gioiello che gli ha cambiato la vita. Sì, perché il film di Jean-Luc Godard, manifesto (insieme a Fino all'ultimo respiro con Jean Seberg) non solo del (anti)cinema del cineasta francese ma di tutta la Nouvelle Vague, ha ispirato il regista di C'era una volta a Hollywood in modo seminale, facendogli scoprire fin da ragazzo che "un altro cinema è possibile".

Fin da Le Iene, ma possiamo dire addirittura da quella pazza prova generale girata con gli amici e pochi dollari che fu My Best Friend's Birthday, disponibile su YouTube, Tarantino ha sempre citato le scene migliori dei suoi film preferiti, omaggiato i suoi registi del cuore, celebrato la parola con dialoghi torrenziali, dichiarato amore verso il cinema di serie B, prediletto il crime, omaggiato i generi, messo un po' della propria vita in ogni suo prodotto e in generale creato personaggi che non seguissero le regole della vita reale, ma quelle del grande schermo: tutti i loro moventi e le azioni compiute esistono e trovano conferma nel cinema in generale, e in quello tarantiniano in particolare, senza bisogno di giustificazioni. Bande à part, nel 1964, era già tutto questo.

Pochi mezzi

Due ragazzi, una ragazza, un mucchio di soldi da rubare. Un triangolo amoroso pericoloso come era facile vedere in quegli anni nei film non solo di Godard, ma anche di Truffaut, Rivette, Chabrol e Rohmer, i giovani cinefili e critici cinematografici francesi che, preferendo la macchina da presa a quella da scrivere, sconvolsero il cinema classico degli anni Sessanta. Godard aveva diretto sei film, tra cui l'esordio folgorante di Fino all'ultimo respiro e Il disprezzo, girato in Italia, tratto dall'omonimo romanzo di Moravia e costato parecchio.

Bande à part fu un ritorno al basso budget a cui è legato anche un aneddoto interessante: il regista chiese alla Columbia 100.000 dollari, vedendoseli negare dato che la major americana non voleva pagare così tanto un regista così giovane. "Non sono per me, sono per tutto il film" rispose Godard, convincendo così i produttori.



Frantz ha conosciuto Odile a un corso di inglese. La ragazza, in quei giorni ospite dalla zia, gli ha confidato che un uomo sta nascondendo nella villa una grossa somma di denaro. Frantz racconta tutto al suo amico Arthur: i due seducono Odile con l'obiettivo di rubare i soldi e dividersi il malloppo. Non è solo il soggetto a essere semplicissimo ma anche la suddivisione in tre atti: nel primo si definiscono i ruoli e la relazione a tre, nel secondo vediamo i personaggi girovagare per Parigi in attesa del colpo, nel terzo infine potremmo dire di vederli finalmente agire, ma sarebbe davvero un eufemismo.

Tratto dal romanzetto noir Fool's Gold di Dolores Hitchens, consigliato a Godard da Truffaut, il film doveva scorrere veloce come la lettura di un giallo o, meglio, come quei polizieschi americani snobbati dalla critica ma apprezzati dal cineasta francese non solo perché "fecero grande Hollywood", ma perché avevano nutrito la sua adolescenza cinefila. La grandezza di Bande à part non è dunque cosa, ma come tutto ciò viene raccontato e messo in scena.



Libertà completa su tutti i fronti

Il film è tutto e il contrario di tutto. I personaggi sono la cosa più vicina all'incoerenza, all'angoscia, alla spensieratezza, all'ingenuità e alla tenerezza dei giovani che si possa ancora vedere al cinema. Frantz, Arthur e Odile dicono qualsiasi cosa per poi contraddirla nella scena successiva. Parlano, e molto, per sovvertire quella regola tutta hollywoodiana per cui ogni battuta dev'essere funzionale alla sceneggiatura, dando libero sfogo ai propri pensieri senza uno scopo preciso.

I due ragazzi, oltretutto, sono anche due cinefili che si divertono a mimare Pat Garrett e Billy The Kid. Si avverte un generale senso di libertà e anarchia a guardare Bande à part da rimanere ammaliati, nonostante le regole del (finto) noir siano tutte rispettate, compreso un dialogo finale che spiega allo spettatore il significato del titolo. E non sono solo le parole a rimanere sospese: specialmente nell'ultimo atto, quello decisivo, chi si ritrova a interpretare il ruolo del rapinatore improvvisato è tradito dall'indolenza e dalla goffaggine, tanto da fargli compiere azioni e strategie prive di senso, ma perfettamente in linea col proprio personaggio.



Godard è infatti un maestro nel tratteggiare con pennellate rapidissime caratteri che in altre mani avrebbero necessitato del doppio del minutaggio per essere mostrate in tutta la loro complessità.

E se è vero che la pellicola prende di petto gli stilemi della Nouvelle Vague grazie alla leggiadria dei suoi protagonisti (due scene, il ballo e la corsa nel Louvre, sono universalmente riconosciute come di culto), è altrettanto vero che questo avviene anche grazie alla sfrontatezza divertita con cui Godard gioca con lo spettatore mettendone alla prova la capacità di guardare un film.



La voce narrante, del regista stesso, apre e chiude - letteralmente - delle parentesi su cosa stanno pensando i personaggi e sui loro sentimenti. Poi contraddice sé stessa invitando il pubblico a fidarsi più delle immagini che di quello che potrebbe essere spiegato. Al pari di Frantz, Arthur e Odile (Anna Karina, da poco scomparsa), si lancia in citazioni letterarie "alte e basse" che rivelano la fame onnivora di Jean-Luc Godard nei confronti di tutto ciò che poteva intrattenerlo.

Nella scena del bar c'è anche un minuto di silenzio che azzera tutto, compreso il rumore di sottofondo, rendendo il film un esempio di pura avanguardia meta-cinematografica. Ambientato nella periferia parigina, fra atmosfere nebbiose e quasi sempre diurne, Bande à part è anche un'opera sulla velocità: quella dei suoi personaggi, ripresi nelle loro frenesie, non solo amorose, e quella di un mondo che cominciava a girare vorticosamente perdendo i suoi punti di riferimento, accecato dalla cultura di massa statunitense e dal capitalismo dilagante.