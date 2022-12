Da Babylon a Anche Io, i film in sala a gennaio 2023

Dopo i botti di Natale - leggete qui le uscite al cinema di dicembre 2022 e ritornate a Pandora con la nostra recensione di Avatar La via dell'acqua - il nuovo anno parte con il freno a mano parzialmente tirato, anche se arriva uno dei film più attesi della stagione ovvero il Babylon di Damien Chazelle, con Margot Robbie e Brad Pitt in un film che racconta la Hollywood che fu, nel passaggio dall'era muta a quella del sonoro, in tutto il suo controverso spettacolo.



Nella nostra top 3 abbiamo poi inserito due titoli assai diversi tra loro, ovvero l'investigativo Anche io, che ripercorre le fasi salienti che portarono alla nascita del movimento MeToo, e l'esplosivo The Plane, dove Gerard Butler si trova a dover mettere in salvo i passeggeri di un aereo. La varietà di proposte comunque non manca, con molti altri titoli meno altisonanti ma di qualità che vedranno la luce delle sale nelle prossime settimane.



Anche Io (19 gennaio)

La due volte candidata all'Oscar Carey Mulligan (Una Donna Promettente, An Education) e Zoe Kazan (la serie Il Complotto contro l'America, The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no) interpretano le reporter del New York Times Megan Twohey e Jodi Kantor, che insieme hanno raccontato una delle storie più importanti di una generazione. Una storia che ha infranto decenni di silenzio sul tema degli abusi sessuali avvenuti a Hollywood e che ha cambiato per sempre la cultura americana.

Testimonianza del potere del giornalismo investigativo, Anche Io racconta il viaggio di reporter e redattori impegnati nell'incessante ricerca della verità e mette in luce il coraggio di coloro che sono sopravvissute e di chi ha scelto di farsi avanti per fermare un predatore seriale. Insieme, il loro impegno e la loro forza d'animo hanno dato vita a una conversazione nazionale, hanno contribuito a riportare alla luce il movimento #MeToo e alimentato una riflessione sul sistema che lo aveva reso possibile.



Babylon (19 gennaio)

Babylon è un film corale ambientato tra la fine degli anni '20 e l'inizio degli anni '30, durante la transizione di Hollywood dal cinema muto a quello sonoro. Segue le star, i dirigenti cinematografici, i registi e i personaggi di Hollywood attraverso un periodo tumultuoso, magico e scandaloso. In questo scenario un giovane regista fa di tutto per coronare il suo sogno in una Hollywood scintillante e scandalosa.

Scritto e diretto da Damien Chazelle e interpretato da Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, uno dei film più attesi della stagione, che ha già fatto discutere parecchio addetti ai lavori e semplici curiosi. Sapete che la Robbie ha dichiarato che il film, per la presenza di orge e droghe, è stato più folle di The Wolf of Wall Street?



The Plane (26 gennaio)

Durante una violenta tempesta, il comandante Brodie Torrance salva i suoi passeggeri con un atterraggio di emergenza. L'aereo plana però su un'isola devastata dalla guerra e per il gruppo, preso in ostaggio da pericolosi ribelli, è l'inizio di un vero e proprio incubo. L'unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare, un uomo accusato di omicidio che l'FBI stava trasportando sul suo volo. Riuscirà il capitano a portare in salvo i passeggeri e fuggire dall'isola?

Jean-François Richet, già autore del memorabile dittico di Nemico pubblico N.1 con Vincent Cassel e del godibile Blood Father con Mel Gibson - leggete qui la nostra recensione di Blood Father - firma un nuovo action movie ad alto tasso di adrenalina con protagonista una delle star del genere quale Gerard Butler.



Le ltre uscite in sala a gennaio 2023

I migliori giorni (1 gennaio)

A Natale tutti più buoni? A Capodanno tanti buoni propositi? A San Valentino amore amore amore e l'8 marzo viva le donne? Quattro episodi, ognuno incentrato su una festività, per un film corale che sonda l'animo umano nell'affrontare le feste.



Tre di troppo (1 gennaio)

Marco e Giulia vivono la propria vita di coppia in modo armonioso e passionale. Eppure, il destino è già all'opera per sconvolgere le loro vite e sgretolare tutte le loro certezze: all'improvviso e inspiegabilmente, si risvegliano con tre bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano mamma e papà. Liberarsene e tornare alla felice vita "precedente" diventerà il loro unico obiettivo. Una commedia sulle gioie e le difficoltà di essere o diventare genitore.



Close (4 gennaio)

Léo e Rémy, 13 anni, sono sempre stati amici, fino a quando un evento impensabile li separa. Léo allora si avvicina a Sophie, la madre di Rémi, per cercare di capire.



M3GAN (4 gennaio)

M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. In grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata. Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady, decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.



Un vizio di famiglia (4 gennaio)

In una lussuosa villa in riva al mare, una giovane donna modesta si ritrova in una famiglia ultraricca con un padre sconosciuto, la sua stravagante moglie, la loro figlia ambiziosa, a sua volta madre di un'adolescente ribelle, e la loro inquietante cameriera. Qualcuno sta mentendo. Tra sospetti e bugie, il mistero cresce e il male si diffonde.



Godland - Nella terra di Dio (5 gennaio)

Alla fine del XIX Secolo, un giovane prete danese raggiunge una remota regione dell'Islanda per costruire una chiesa e fotografare i suoi abitanti. Ma più si addentra in quel paesaggio spietato, più si allontana dal suo obiettivo, dalla sua missione e dai suoi principi morali.



Grazie ragazzi (12 gennaio)

Antonio, attore disoccupato, accetta un lavoro offertogli da un vecchio amico e collega come insegnante di un laboratorio teatrale all'interno di un istituto penitenziario. All'inizio titubante, scopre del talento nell'improbabile compagnia di detenuti e questo riaccende in lui la passione e la voglia di fare teatro, al punto da convincere la severa direttrice del carcere a valicare le mura della prigione e mettere in scena la famosa commedia di Samuel Beckett "Aspettando Godot" su un vero palcoscenico teatrale.



La fata combinaguai (12 gennaio)

Violetta, è una fatina dei denti colorata ed impertinente e ha una missione: tornare a casa con un dentino di un bambino. Ma, pasticciona com'è, le cose non vanno nel verso giusto e si perde nel mondo umano. Per tornare nel mondo delle fate, deve fare squadra con una vivace bambina di dodici anni di nome Maxie, il cui sogno è tornare nella casa di campagna della nonna. Insieme partono per una magica avventura che mostrerà ad entrambe che, con un vero amico, tutto è possibile.



Le vele scarlatte (12 gennaio)

Da qualche parte nel nord della Francia, Juliette, giovane orfana di madre, vive con il padre, Raphaël, un soldato sopravvissuto alla prima guerra mondiale. Appassionata di musica e di canto, Juliette ha uno spirito solitario. Un giorno, lungo la riva di un fiume, incontra una maga che le predice che delle vele scarlatte arriveranno per portarla via dal suo villaggio. Juliette non smetterà mai di credere nella profezia.



Ma Nuit (12 gennaio)

La notte di Marion, una diciottenne parigina, diventa il riflesso di una generazione che sente un nuovo desiderio di libertà, persa in una generazione che vive nella paura, in un mondo spezzato.



Nezouh - Il buco nel cielo (12 gennaio)

Quando una granata provoca uno squarcio nel tetto dell'appartamento in cui vivono la quattordicenne Zeina e i genitori, l'intera famiglia si trova improvvisamente esposta al mondo esterno. Un giorno, un ragazzo che vive nelle vicinanze cala una corda attraverso l'apertura nel tetto e Zeina scopre il suo primo assaggio di libertà. Mentre il padre è determinato e rimanere nella casa per non diventare un rifugiato, questa nuova finestra apre un mondo inimmaginabile di possibilità a lei e alla madre, che ora si trovano di fronte al dilemma se restare o partire.



L'innocente (19 gennaio)

Sylvie e suo figlio Abel sono in contrasto dopo che lei ha deciso di sposare Michel, prossimo ad uscire di prigione. Sebbene Sylvie e il suo fidanzato abbiano piani per proprio domani insieme, tra cui aprire un negozio di fiori, Abel non è per nulla convinto della relazione della madre e crede che il nuovo compagno non sia per nulla onesto e destinato a condurre un'esistenza legata al mondo criminale.



Me contro Te il film - Missione Giungla (19 gennaio)

Una fonte magica nascosta tra la giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo ma, se contaminata, può trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Viperiana lo ha scoperto e con l'aiuto del suo fedele servitore Serpe ha già iniziato a mescolare nella fonte pozioni stregate che rendono l'acqua viola; ci vorrà solo qualche giorno perché tutto sia irreversibilmente avvelenato. Inizia una lotta contro il tempo per Luì e Sofì che cercheranno di fermarli prima che sia troppo tardi.



A letto con Sartre (26 gennaio)

Anche i "duri" hanno un cuore. Lo sa bene Jeff, piccolo boss locale che tenta di sedurre una cassiera scrivendole discutibili quanto struggenti poesie d'amore. La sanno Jésus e Poussin, suoi fedelissimi, che tra una riflessione filosofica e l'altra aiutano la figlia adolescente del capo ad avvicinare il ragazzo che tanto le piace. E lo sa ancora di più Jacky, scagnozzo da due soldi che si innamora di un'aspirante attrice di teatro. Pur di averla, è disposto a usare tutte le armi che ha a disposizione (letteralmente)... persino a recitare al suo fianco in un spettacolo teatrale sulla vita sessuale di Sartre e Simone de Beauvoir!



Anton Cechov (26 gennaio)

Il film, ambientato nel 1890 segue le vicende del drammaturgo russo e della sua famiglia: i suoi successi e le sue sfide, il suo rapporto con la professione di medico e, parallelamente, di autore, i suoi affetti personali e molte altre sfaccettature dell'autore di quelle opere ormai imprescindibilmente parte della letteratura che studiamo, amiamo, rappresentiamo ad oggi.



Profeti (26 gennaio)

La storia del confronto e scontro fra Sara, una giornalista italiana rapita dall'Isis durante un reportage di guerra in Siria, e Nur, giovane foreign fighter moglie di un miliziano del Califfato che la tiene prigioniera nella sua casa costruita in un campo di addestramento. Durante i mesi di detenzione Nur, mossa dal desiderio di proselitismo, e seguendo gli ordini del leader del campo, tenta di convertire Sara e di farla aderire all'estremismo islamista.



The Offering (26 gennaio)

Nel disperato tentativo di saldare i suoi debiti, un uomo prova segretamente a manipolare suo padre facendogli vendere la sua agenzia di Onoranze Funebri, ma inconsapevolmente scatena uno spirito malvagio che ha gli occhi puntati sulla moglie incinta.



Billie Eilish: Live At The O2. Versione Integrale (27 gennaio)

Un evento mozzafiato ripreso all'O2 di Londra in versione cinematografica 4K con audio Dolby Atmos (dove disponibile). L'inedita versione di questo avvincente film concerto conduce gli spettatori attraverso un viaggio visivo seducente, nel cuore del "Happier Than Ever, The World Tour" di Billie Eilish che ha battuto ogni record di spettatori.