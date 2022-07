Avengers: The Kang Dynasty, Marvel ci presenta il nuovo Thanos

Tutto è iniziato con la formazione degli Avengers, quando nel 2008 Jon Favreau iniziò a raccontarci la storia di Iron Man/Tony Stark e Kenneth Branagh lo seguì per mostrarci il primo Thor. Toccò a Hulk e poi a Captain America, tutti pronti a riunirsi quando sotto l'egida di Joss Whedon fu il momento di invocare gli Avengers: era il 25 aprile 2012 e si chiudeva la Fase Uno del Marvel Cinematic Universe, dopo quattro anni, ma nessuno si aspettava che un giorno sarebbe arrivato un nemico comune contro il quale si sarebbero dovuti tutti schierare (andate alla scoperta di Thanos nel nostro speciale).



O meglio, lo sospettavamo, lo speravamo, ma che la Fase Tre potesse condurci fino a Infinity War e a Endgame non era un'informazione che avremmo potuto processare nella nostra fantasia. Ora, dopo gli annunci Marvel al Comic-Con 2022 e a distanza di tre anni da quell'incredibile evento, siamo pronti a vivere un ricorso storico, con un nuovo grande nemico: è il momento di Kang.



Dalle origin story alla battaglia finale

Così come la Fase Uno aveva raccontato le singolarità di ognuno degli Avengers, la Fase Quattro ci sta conducendo verso alcune risoluzioni di quelle trame e l'aggiunta di nuovi elementi in altri personaggi coinvolti nella difesa della Terra e della Galassia.

Se Spider-Man dovrà vivere una nuova primavera, privato di tutti gli affetti e di chi si ricordava di Peter Parker, e Doctor Strange dovrà affrontare le conseguenze del Multiverso, Falcon dovrà confermarsi come nuovo Captain America, fino ad arrivare a scoprire chi potrebbe essere il nuovo Black Panther, dopo la scomparsa di Chadwick Boseman (recuperate qui la nostra analisi del trailer di Black Panther Wakanda Forever). Diversamente da quanto accaduto con Thanos, però, il Marvel Cinematic Universe ha già titillato la nostra immaginazione mostrandoci Kang nella serie di Loki. Presentatoci come Colui che Rimane, il viaggiatore del tempo viene a contatto con Sylvie e il dio dell'inganno durante il loro viaggio tra i vari universi e le varie linee temporali, nel tentativo di debellare la truffa messa in piedi dalla TVA. La storia di Kang viene così seminata per farci capire che ben presto il suo ritorno avverrà e sarà anche imponente, pur avendo dentro di sé una distruttività inferiore a quella mostrata da Thanos. Il titano anelava l'equilibrio degli universi, desiderava pareggiare le condizioni degli esseri umani e per questo uccidere, in maniera equa, l'esatta metà delle forme di vita. Kang, dal suo lato, ambisce alla sottomissione degli esseri umani, così come fatto con la pistola a raggi ultra-diode portata nel presente dal quarantesimo secolo.



Kang il Conquistatore e le Secret Wars

Da sempre dedito allo studio della strategia in battaglia e con l'obiettivo di diventare un grande conquistatore, da cui poi il suo appellativo, Kang sfrutta i vantaggi della conoscenza per avere la meglio sui suoi avversari.

Specializzato in viaggi nel tempo, aveva avuto modo di incontrare Thanos durante i suoi viaggi e di esprimere il suo apprezzamento per l'obiettivo che si era prefissato. Il suo andirivieni nel tempo, però, genera, nella storia editoriale Marvel, le Secret Wars, altro importante episodio del Cinematic Universe annunciato al Comi-Con di San Diego. I continui viaggi avevano infatti generato una serie di versioni alternative del personaggio di Kang, tutte pronte, un domani, a riunirsi nel Consiglio Temporale: tra le varianti potrebbe comparire proprio Colui che Rimane, che afferma di aver visto tante versioni di sé malvagie, ma allo stesso tempo i fumetti ci raccontano anche di Immortus, una versione futura di Kang che anela la pace e torna indietro nel tempo per vivere in serenità, per essere poi contattato dai Custodi del Tempo che gli offrono l'immortalità in cambio della guardia alle linee temporali. Un identikit che avvicina molto questa versione a quella di Loki, che infatti si ritrova nel Limbo.



La Dynasty di Kang

La Fase 5 e la Fase 6 vivranno molto in funzione della storia di Kang, che andrà inevitabilmente a intrecciarsi con i Fantastici Quattro: il loro annuncio nel Marvel Cinematic Universe ci rimanda direttamente alla figura di Nathaniel, discendente della famiglia Richards. La Fantastic Family dovrà essere in qualche modo introdotta e sfruttando la presenza di Kang potrebbe essere il momento adatto anche per mostrarci stralci dell'incontro tra Rama-Tut e Reed Richards. Non a caso parliamo di Dynasty, quindi di una famiglia, che pur non essendo ufficiale, potrebbe essere proprio quella di Reed. Tutto focalizzato all'arrivo a Secret Wars, come detto, là dove il Dottor Destino, insieme con Doctor Strange, si impegnerà per far sì che l'incursione finale tra Terra-616 e Terra -1610 venga fermata sul nascere.

I fumetti Marvel ci raccontano due diverse Secret Wars (recuperate qui il nostro speciale sul prossimo crossover Marvel): la prima, scritta da Jim Shooter nel 1984, racconta dell'Arcano che seleziona eroi e villain dell'Universo per farli combattere sul pianeta Battleworld; la seconda, scritta da Jonathan Hickman nel 2015, parla di un evento Multiversale che parte proprio dalle Incursioni menzionate da Steven Strange nel Multiverso della Follia. Da qui si ha l'intervento del Dottor Destino per evitare il collasso delle dimensioni e la supposizione che il film che chiuderà la Fase 6 possa essere un mix tra le due, con Kang nei panni dell'Arcano.