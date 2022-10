Da Avengers Secret Wars a Deadpool 3: Disney rinvia il futuro del MCU

Il Marvel Cinematic Universe è entrato oramai in una fase molto complicata: sono passati ben 14 anni dalla nascita di questo complesso e stratificato universo supereroistico su schermo, e questo sistema, per quanto sia strutturalmente solido, inizia a scricchiolare. Ad ora questo mondo, che vede da qualche tempo anche l'interconnessione tra serie televisive e lungometraggi, non ha una direzione ben precisa, e tutti i prodotti che appartengono a questo media franchise colossale non sembrano parte di un piano uniforme, tranne alcune relazioni dirette tra show televisivi e film (il collegamento tra WandaVision e Doctor Strange nel Multiverso della Follia ne è un perfetto esempio).



In altre parole, manca ancora un progetto che faccia da collante tra tutte queste parti, un'opera che guidi in modo esplicito questa Multiverse Saga, che sta per porre fine al primo tassello ovvero la Fase 4, che termina definitivamente con l'arrivo di Black Panther: Wakanda Forever nelle sale, il 6 novembre 2022. Mentre questa incertezza di forma e sostanza continua ad aleggiare creando una confusione generale, sono arrivati, nelle ultime ore, alcuni rinvii importanti inerenti la Fase 5 dell'universo Marvel. Andiamo ad analizzare questa notizia parlando prima nello specifico dei progetti rimandati, per poi provare a fare un ragionamento sensato.



Blade: un progetto difficile

Cominciamo con Blade, lungometraggio reboot che ha il compito di rilanciare l'omonimo cacciatore di vampiri dopo la trilogia uscita tra il 1998 e il 2004, questa volta interpretato dal Premio Oscar Mahershala Ali, facendolo entrare nel mondo cinematografico e seriale della Casa delle Idee.

Dopo una release inizialmente prevista per il 3 novembre 2023, Blade è stato rinviato al 6 settembre 2024; un rinvio di quasi un anno che però a quanto pare non è bastato. Il destino incerto di Blade, rimane in bilico, ma ciò deriva da problemi presenti alla base. Giorni fa, infatti, precisamente a fine settembre 2022, il regista di Blade ha lasciato il progetto in prossimità dell'inizio delle riprese. Tale notizia è stata ulteriormente aggravata dal fatto che il copione è stato fatto revisionare e sistemare dallo sceneggiatore Beau de Mayo perché non conforme ad uno standard qualitativo consono, a tal punto che anche lo stesso Ali si era lamentato direttamente con Feige della trama con solo due scene action nemmeno particolarmente brillanti. Un titolo che era quindi destinato ad un rinvio imminente o ad uno stop temporaneo a causa di questi ostacoli che speriamo vengano rimossi il prima possibile con soluzioni intelligenti e funzionali, perché spesso i cambi produttivi sia a livello registico che narrativo non garantiscono un risultato finale efficiente.



I nuovi rinvii, Avengers: Secret Wars, I Fantastici 4 e Deadpool 3

Decisamente sono più difficili da comprende i cambiamenti sulla tabella di marcia che hanno incontrato Avengers: Secret Wars, I Fantastici 4 e Deadpool 3 che dovevano uscire rispettivamente il 6 novembre 2025, l'8 novembre 2024 e il 6 settembre 2024 e che invece arriveranno il 1° maggio 2026, il 14 febbraio 2025 e l'8 novembre 2024. Degli spostamenti che vanno analizzati uno per uno. Nel caso della pellicola con Ryan Reynolds, infatti, trattandosi di uno slittamento di circa 2 mesi, ciò non fa preoccupare gli animi più di tanto e tale evento potrebbe essere il risultato di un semplice ritardo organizzativo.

Un'altra possibilità è che il film di Shawn Levy sia stato spostato per accogliere l'iniziale rinvio di Blade al 6 settembre 2024, visto che le date coincidono perfettamente. Gli altri due cambiamenti, invece, non hanno lo stesso peso, di conseguenza il mistero si infittisce, specialmente perché si tratta di progetti a lungo termine, che ancora non sono nella fase esecutiva, ma organizzativa. Di conseguenza, non ci possono essere stati problemi registici o narrativi perché ci troviamo nella parte preliminare. Cosa è accaduto quindi ad Avengers: Secret Wars e I Fantastici 4, tra l'altro due film di punta del nuovo corso dell'MCU?



Cosa sta succedendo al Marvel Cinematic Universe?

Le possibilità sono sostanzialmente tre; ognuna con un preciso fondamento alle spalle. Il primo motivo di questi rinvii, più tragico e catastrofico, potrebbe riguardare un grosso mutamento nei piani di Kevin Feige, che forse si sta rendendo conto che è opportuno aggiustare il tiro delle Fasi 5 e 6 del Marvel Cinematic Universe, visto che ancora può farlo.

Ciò però non spiega come mai alcuni progetti che arriveranno prima non hanno subito recenti modifiche. In seconda battuta, i ritardi de I Fantastici 4 e Avengers: Secret Wars potrebbero essere legati ad un momento meditativo generale dei Marvel Studios che, in seguito allo spostamento di Deadpool 3 e lo stop di Blade, ha messo le mani avanti traslando le uscite, con l'ipotesi che possa tornare sui suoi passi una volta riassestati i pensieri. Infine, la causa più interessante e inaspettata, invece, potrebbe avere a che fare con la volontà della company supereroistica di lanciare nuovi prodotti nel buco che si è andato a creare tra i vari spostamenti, così da ampliare ancora di più l'offerta. Un'ipotesi decisamente affascinante che non è così tanto impossibile, considerando le abili mosse strategiche e comunicative del consiglio direttivo Marvel.