Avengers: Infinity War vs Star Wars, per il cinecomic partenza oltre i 248 mln?

Nonostante il sole, le alte temperature e la giornata di festa, più di 368.000 italiani ieri 25 aprile si sono rintanati in sala per due ore e quaranta a vedere Avengers: Infinity War, portando il cinecomic a incassare quasi 3 milioni di euro (2.944.589 per la precisione) nella sua prima giornata di programmazione. Una cifra certo importante, che però impallidisce completamente rispetto alle previsioni d'incasso oltreoceano. Gli americani potranno vedere il film soltanto il 27 aprile e gli esperti più pessimisti prevedono un'apertura da 225 milioni, che da sola varrebbe diversi record. In molti invece vedono il ritorno degli Avengers al cinema proiettato ben oltre i 248 milioni in Nord America, ovvero al di sopra di un fuoriclasse del box office come Star Wars: Il Risveglio della Forza.



Verso l'infinito e oltre

Per i Marvel Studios dunque si preannuncia un weekend a dir poco stellare, con Avengers: Infinity War che si appresta a polverizzare i risultati d'apertura ottenuti dal primo Avengers e a diventare il terzo film supereroistico a bruciare 200 milioni in partenza. Il primo film di Joss Whedon è a oggi il cinecomic che ha incassato più di tutti al debutto, con la gargantuesca cifra di 207.4 milioni di dollari, che ha però rischiato di vacillare con il fenomeno Black Panther. La pantera del Wakanda ha fermato i suoi artigli a 202 milioni, a un soffio di distanza dal primato, confermando un trend positivo del mercato che potrebbe spingere Infinity War nella leggenda. I motivi son presto detti e li conosciamo da settimane: il talento dei Russo ha sempre prodotto film di alta qualità all'interno del MCU, inoltre Infinity War ha chiamato a raccolta non solo il più temibile villain della Casa delle Idee, in una declinazione a dir poco violenta, anche tutti gli eroi Marvel visti al cinema negli ultimi 10 anni - senza disprezzare toni e momenti dark.



Strada in discesa

A tutto questo si sono aggiunte, nelle ultime ore, le ottime critiche dei media e gli entusiastici commenti a caldo sul web di chi ha già avuto la possibilità di vedere il film - fra cui anche molti di voi. Inoltre la strada verso il successo sarà pressoché spianata, vista la (voluta) assenza di altri prodotti cinematografici di rilievo nel weekend di lancio di Infinity War. Dopo il miliardo e 325 milioni di dollari incassati da Black Panther in tutto il mondo, i Marvel Studios si preparano a riscrivere la storia, con quello che senza terrore di iperbole potrebbe essere il miglior cinecomic mai realizzato - parlando a 360 gradi.