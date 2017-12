Poco meno di un mese fa, mamma Marvel ci ha deliziati con il tanto agognato trailer ufficiale dell'attesissimo Avengers: Infinity War, terzo crossover MCU che vedrà l'arrivo di Thanos (Josh Brolin) sulla Terra, ma nel corso di queste ultime quattro settimane sono sbarcate online nuove informazioni sul progetto. Nonostante la trama del film dei fratelli Russo sia coperta dal più stretto riserbo, coadiuvato ovviamente da accordi di non divulgazione dalle penali miliardarie, dopo l'entrata nel vivo della campagna promozionale sia i registi che Kevin Feige hanno iniziato a sbottonarsi leggermente di più sulla storia e il suo sviluppo.

Il mood criptico, però, resta inalterato, dato che al momento sono in fase di svolgimento la riprese dell'annunciato Avengers 4, il cui titolo ufficiale non è ancora stato rivelato pubblicamente a causa "di un grande spoiler presente in esso". Logico pensare che fino ad Aprile curiosità e approfondimenti su Infinity War saranno sicuramente centellinati e studiati a tavolino per aumentare un'hype già mostruoso, ma cerchiamo adesso di mettere insieme le ultime novità sul progetto.

Il villain più cattivo di tutti?

In un clima di successi e sorpassi al botteghino, è innanzitutto appropriato ricordarvi che il solo e unico trailer (tra l'altro teaser) di Infinity War disponibile ha battuto ogni possibile record di visualizzazioni su Youtube, ponendosi velocemente in vetta alla classifica dei trailer più visti della storia. Appurata quindi la spasmodica attesa dei fan, è importante anche sottolineare che è praticamente dal 2012 che la Marvel martella a intermittenza biennale sull'arrivo di Thanos, quello che in teoria dovrebbe essere il villain più potente e pericoloso all'interno del parterre dei cattivi del MCU.

E proprio su Thanos abbiamo delle novità, uscite direttamente dalla bocca del buon Kevin Feige, che ha voluto rammentare al pubblico i rischi presi dallo studio nel corso degli anni. Indicando Infinity War come "il più grosso film mai realizzato dai Marvel Studios", il Presidente ha avuto modo di parlare del nemico interpretato in Performance Capture da Brolin, dichiarando: "Abbiamo stuzzicato i fan sul suo arrivo per anni, e quando fai una cosa del genere, una volta arrivato al punto di svolta, devi fare in modo che tutto sia perfetto, che tutto sia al suo posto. E nei primi cinque minuti del film, il pubblico avrà modo di capire perché Thanos è il più grande villain dell'Universo Marvel". Un appunto importante che ci dà inoltre due informazioni altrettanto interessanti: in primis che i fratelli Russo hanno cercato effettivamente di rendere il Titano Folle una nemesi estremamente mortale e pericolosa, non una semplice macchietta ma un colossale protagonista a tutto tondo, e poi che la opening scene di Infinity War sarà a questo punto quasi certamente quella preventivata nei rumor delle ultime settimane, cioè quella che lo vedrà distruggere l'Asgardia e lasciare Thor (Chris Hemsworth) vagare alla deriva nello spazio. Rifacendosi proprio alle voci in giro per il web, presupponiamo che sia così per il semplice fatto che in quella sequenza dovrebbe venire subito fuori la spietatezza di Thanos e la perfidia del suo Ordine Nero, alla ricerca delle ambite Gemme dell'Infinito, di cui una, quella dello Spazio, è proprio in mano a Thor e Loki. E allora sarebbe sia un ottimo aggancio con il finale di Ragnarok sia un immenso incipit prima della battaglia per la salvezza dell'Universo, che continuerà quasi certamente in Avengers 4, anche se è al momento impossibile sapere in che misura. Soffermandoci sul "futuro", comunque, è già possibile sapere chi sopravvivrà a Infinity War grazie ad alcune foto e dichiarazioni, fatto che non mette in ogni caso fuori pericolo questi personaggi dalla morte nel corso del quarto crossover.

Torneranno allora sicuramente Occhio di Falco (Jeremy Renner), Falcon (Anthony Mackie), Nebula (Karen Gillan), Scarlett Witch (Elizabeth Olsen), Visione (Paul Bettany) e Wasp (Evangeline Lilly). Essendo però Infinity War e Avengers 4 legati a quanto pare a doppia corda, è plausibile pensare che le grandi dipartite, magari anche quelle inaspettate, arriveranno nel 2019, pensando anche al fatto che il quarto crossover MCU chiuderà il primo decennio cinematografico degli studios e contemporaneamente aprirà la strada al futuro, fatto sicuramente di Universi Spaziali e magari Multiverso e Illuminati.

E per concludere vi lasciamo con un breve recap della Gemme dell'Infinito, la loro posizione e i loro possessori, dato che in Infinity War saranno estremamente importanti. Della Gemma dello Spazio (Blu) ne abbiamo già parlato, quindi partiamo dalla Gemma del Tempo (Verde) in mano al Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) e da quella della Mente invece di Visione. Queste due pietre saranno molto probabilmente al centro di un primo o terzo atto del film, difese strenuamente dai Vendicatori per impedire che cadano in mano al Titano Folle, che a quanto pare al suo arrivo sulla Terra avrà incastonate nel Guanto dell'Infinito già tre gemme, quella dello Spazio (che avvalora ancora di più l'ipotesi di cui sopra sulla opening scene), quella del Potere (Viola) -sottratta ai Nova Corps- e quella della Realtà (Rossa), presa invece dalla nascondiglio del Collezionista (Benicio Del Toro).

Uno dei misteri che invece potrebbe svelarci il prossimo Black Panther, in uscita il 14 febbraio nelle sale, è proprio l'ubicazione della ultima Gemma, quella più potente di tutte: la Gemma dell'Anima, per molti in mano a Heimdall (Idris Elba) ma forse nascosta da qualche parte nel Wakanda, rifacendoci anche al trailer ufficiale che vedeva lo scoppio di una battaglia campale proprio nella nazione iper-tecnologica guidata da T'Challa (Chadwick Boseman).