Avengers: Infinity War e il trionfo dell'epica supereroistica

L'epica è stata la prima forma di narrativa conosciuta al mondo, figlia del popolo greco. Il significato originale della parola è semplicemente "racconto", dato che nel passato le storia di miti o leggende si tramandavano oralmente, così da preservare memoria o identità culturale di un popolo, ma l'epica è anche un macro-insieme di conoscenze enciclopediche come religione, costumi o strategie militari. Nell'accezione generale l'epica ha a che fare con racconti di gloriose guerre passate o inimmaginabili avventure, uno strumento capace di creare stupore e meraviglia nella mente del fruitore con lo scopo di estasiarlo.

E nella sua volontà di sviluppare una continuity lunga e coerente, i Marvel Studios non solo hanno fondato un passato da ricordare, glorioso o meno che sia, ma con Avengers: Infinity War hanno creato un grande poema supereroistico, portando a trionfo l'epica nel genere, che mai come in questo momento aveva conosciuto vetta più elevata, sia in termini di portata che di linguaggio.

Kalokagathia e mimetica merveliana

Il terzo crossover diretto dai fratelli Russo narra infatti le gesta di un gruppo di eroi che tenta di salvare la propria civiltà, quella umana, trascendendo inoltre i limiti terrestri per spostarsi su di un panorama spaziale, che rende ancora più imponente e stratificata la missione dei Vendicatori, Argonauti moderni, impavidi mirmidoni senza un vero e proprio Achille. Rappresentano nel loro valore guerriero i caratteri specifici della Kalokagathia, l'ideale greco di perfezione fisica e morale dell'uomo. Sono infatti personaggi virtuosi che fanno della loro onestà supereroistica un caposaldo etico imprescindibile, traslazioni contemporanee delle caratteristiche omeriche. E mettendo finalmente questo gruppo eterogeneo di fronte a una minaccia come quella di Thanos, i Russo hanno portato sul grande schermo la massima espressione delle virtù kalokagatali degli stessi, espressione incomparabile di prestanza fisica e sacrificio per un bene più grande, per una causa per la quale vale spendersi fino alla morte e tornare "sopra il proprio scudo" e non con esso.

Ma andando oltre e tenendo conto anche della scrittura di Christopher Markus e Stephen McFeely, Infinity War è nel genere opus magna dialogica, bilanciata nelle sue parti drammatiche e nella sua ironia, anche se quest'ultimo aspetto è in realtà estraneo per lo più all'epica, nonostante poi venga costantemente mitigato e inserito in un contesto dove si scontrano filosofie di vita e motivazioni di forte carattere drammaturgico, smorzandone solo in parte la solenne caratura stilistica. Infinity War è poi grande esempio di mimetica, dove tra l'altro si comprende solo a metà del film come al sua interno convivano in realtà ben due poemi epici, di cui uno è dedicato interamente a Thanos, personaggio infatti più forte di tutti, astuto e brillante. Nella scrittura cinematografica di Markus e McFeely, inoltre, l'inedita e contraddittoria umanità del Titano Folle lo rende quasi un anti-eroe con il quale si può in qualche modo empatizzarre e che anzi è anche discepolo e invocatore della sua imprescindibile musa, la Morte, di cui a farne la protasi, impetrazione e supplice non è a caso proprio in apertura Fauce d'Ebano, uno dei membri dell'Ordine Nero.

C'è insomma forma e contenuto del grande poema epico: lo si respira in ogni sequenza, in ogni combattimento, in ogni dialogo. Avengers: Infinity War è un componimento cinematografico esaltante e magniloquente, che modernizza e trasla una tipologia narrativa arcaica adattandola con intelligenza e contenuto al genere dei cinecomic, conquistando un posto nella storia.