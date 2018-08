Avengers: Infinity War, in difesa del Dio del Tuono

Chi ha detto che un Dio non può essere emotivo e sentimentale? Certo, nel monoteismo la figura unica divina deve essere scritta e rappresentata nella sua perfezione massima, contesto dentro al quale rientra, ad esempio, il passaggio del Dio cristiano dal Vecchio al Nuovo Testamento, ma in termini politeistici il discorso è ben diverso. Il pantheon greco e successivamente latino (ma si potrebbe addirittura tornare indietro fino agli antichi egizi) ci ha dimostrato nel corso dei secoli che ogni divinità conteneva al suo interno diverse sfumature morali.

Persino il padre degli Dei, Zeus, se ne andava a zonzo per il mondo assetato di eros e voglie carnali, portando più caos che equilibrio nel regno degli umani -basti pensare alla nascita del Minotauro, senza contare come nella mitologia norrena anche Odino venga descritto come un dio di saggezza unica ma al contempo guerriero per eccellenza, terrore sacro per i nemici. Se allora nei secoli figure come queste sono state adorate, tramandate, riscritte e infine reinterpretate all'interno di vari e differenti media, perché il Dio del Tuono Marvel oggi deve essere ricordato per il suo unico (seppur grande) sbaglio in Avengers: Infinity War?

[ATTENZIONE, SPOILER A SEGUIRE!]



Questione di empatia

Si dice che perseverare sia divino, e proverbialmente e nei fatti le azioni di Thor sul finale del crossover dei fratelli Russo hanno confermato l'assunto popolare. Eppure, a differenza delle sue altre iterazioni, il Dio del Tuono Marvel, nel suo spirito di perseveranza divina, ha agito paradossalmente da umano, sbagliando. L'errore dell'eroe interpretato da Chris Hemsworth va però ricondotto a un quadro generale decisamente più complesso rispetto al puro atto a sé stante, nel quale devono essere obbligatoriamente presi in considerazione due elementi: la necessità narrativa di far empatizzare il pubblico con Thor e l'altro grande errore di Star-Lord.

Quando si parla di empatia, ci si riferisce alla capacità di entrare in contatto profondo con lo stato d'animo altrui, qualunque esso sia. A stretto giro etimologico si parla di "sentire dentro", che lontano dalla sua accezione letterale diventa il più classico e usato "mettersi nei panni di". È forse una delle armi di delineazione psicologica e caratteriale più importanti nella scrittura di un personaggio, che le menti autoriali più sagaci e attente sanno trasferire con raffinatezza dalla penna alla carta, andando a catturare così l'attenzione emotiva del pubblico.

Riconoscersi in qualcuno aiuta infatti l'immedesimazione e soprattutto tende ad aumentare anche la sospensione dell'incredulità, mettendo da parte elementi forse più logici. Per questo si crea, a seconda dello spettatore, un legame diverso con ognuno degli eroi su schermo, nel caso di Infinity War.

Menti meno assoggettate all'emotività, così, non hanno minimamente dato peso al caos sentimentale che squarciava Thor nel momento del confronto finale con Thanos (Josh Brolin), puntando solo il dito allo sbaglio, poi sottolineato dal Titano Folle: "Dovevi mirare alla testa!". Sì, il Dio del Tuono avrebbe potuto sistemare la mira e tranciare di netto la testa di Thanos dal suo enorme corpo con la potenza Stormbreaker, ma questo non avrebbe aiutato a lenire la sua rabbia, il suo sconforto, la sua tristezza, il suo dolore. L'unica cosa in grado di farlo sarebbe stata guardare il colpevole della distruzione del suo popolo e assassino del fratello Loki negli occhi, lentamente abbandonati dalla vita. E così infatti è stato, mossa che non solo in termini di sviluppo narrativo era l'unica valida nel contesto dell'evoluzione e delle fedeltà concettuale del personaggio, ma che ha permesso a Thor di scacciare i suoi demoni, anche se al caro prezzo di crearsene di nuovi e probabilmente più tremendi.

Ha sbagliato da umano e perseverato da dio. In Thor c'è la crasi perfetta tra le due anime che lo compongono e che in dieci anni di MCU e più di sessanta di fumetti hanno reso il Dio del Tuono uno dei personaggi al contempo più autorevoli, potenti e profondi dell'Universo Marvel. Mirare alla testa non era neanche lontanamente contemplato: sarebbe stato tradire quanto fatto finora con il personaggio e aderire esclusivamente al suo lato divino, ignorando di sana pianta un'umanità sempre più traboccante.

Di colpe, in questo senso, ne ha molte di più Star-Lord, anche se sempre per questioni di empatia e contesto non si può considerare davvero colpevole. Di lati divini, in lui, neanche l'ombra, mentre alle spalle ha già una sfilza di errori che gli sono costati non poco. La formazione dei Guardiani della Galassia e il continuo confrontarsi con i compagni, poi, hanno smussato le sue asperità, e soprattutto l'amore per Gamora lo ha rimesso in contatto con il suo Io più sentimentale, tirando fuori un Peter Quill amorevole e innamorato. Gamora era l'ancora della sua emotività, proprio come lo è la madre. Era insomma comprensibile che reagisse con impeto e rabbia alla notizia della sua morte, e così infatti è stato. Solo che ha sabotato personalmente il suo stesso piano nel momento più delicato, nel mentre di uno sforzo collettivo non indifferente. Non arriva all'ultimo, come Thor, guidato da un risentimento grande e profondo come l'Universo, ma ha tempo per riflettere e scegliere. Non è da solo e le grida dei suoi compagni lo invitano a ragionare.

In entrambi i casi, sia di Thor che di Star-Lord, l'empatia e i sentimenti prendono il sopravvento sulla ragione. La logica cede all'emozione, che squarcia gli argini di ogni diga riflessiva con forza dirompente, straripando e portando distruzione. Le scelte sono funzionali alla narrazione e non tradiscono la natura dei personaggi, anche se inevitabilmente conducono al fatale schiocco delle dita. Ma forse doveva andare così.

Forse è proprio questa umanità che non tiene conto del raziocinio che ha portato l'Universo al collasso. Forse è proprio questa umanità che Thanos vuole estirpare. Forse tutto è voluto per dare peso alle motivazioni del Titano Folle e per mettere tutto sotto la giusta ottica, che è questa: essere umani significa anche e soprattutto sbagliare. Ma non è la caduta a definirci, quanto lo sforzo e il sacrificio nel rialzarci.