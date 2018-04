Avengers: Infinity War come Star Wars, anche le nuove generazioni hanno un padre

Allo scoccare della mezzanotte del 25 aprile scorso, l'Italia ha certamente vissuto un momento particolare della sua recente storia cinematografica - o almeno così è stato per le sue generazioni più giovani - e lo stesso vale per la notte del 27 negli States. È infatti arrivato nelle sale, con alcune proiezioni notturne create per l'occasione, Avengers: Infinity War, ultima ed epica fatica dei Marvel Studios che rappresenta la summa e il punto più alto dei loro ultimi 10 anni. Tutto è iniziato, lo ricorderete bene, nel maggio del 2008 con l'uscita del primo Iron Man, film epocale che ha dato non solo i natali al MCU, ha anche eletto Robert Downey Jr. come uno degli attori più desiderati e pagati dell'epoca. Da allora gli studi di Kevin Feige hanno iniziato una cavalcata lunga - fino ad ora - 19 film, che a suon di villain, battute scanzonate e lotte epiche fra bene e male hanno segnato un'intera generazione. A dire il vero, ne hanno plasmato una completamente da zero, esattamente come Star Wars ha fatto nel maggio del 1977, 31 anni fa. Gli eroi della Casa delle Idee hanno preso il posto di Luke Skywalker e soci nell'immaginario popolare, quali simboli di un nuovo universo da esplorare, da vivere e da difendere?



Come Star Wars

Questo ovviamente non significa che i personaggi del mondo di Kevin Feige siano superiori alle controparti di George Lucas, così come non stiamo affatto affermando che i film dell'MCU siano migliori rispetto ai vari capitoli delle Guerre Stellari. Non è una questione di qualità o poetica, stiamo soltanto dando voce a un dato di fatto dettato dai tempi: è come se i film della Marvel avessero ereditato, letteralmente, tutta la meraviglia e il senso dell'attesa che furono delle prime trilogie ambientate in una galassia lontana lontana - scatenando emozioni simili nelle attuali generazioni. Certo si potrebbe obiettare che il mondo di Star Wars non è affatto concluso, al contrario dal dicembre del 2015 stiamo vedendo un nuovo film della saga ogni anno, fra capitoli principali e spin off; attorno a questi prodotti, provenienti fra l'altro sempre da mamma Disney, c'è sempre tantissima curiosità e fremente attesa e i dati del box office parlano sempre molto chiaro. Bisogna però riconoscere che il senso di meraviglia si è un po' perduto, o comunque non riesce a essere alla pari dei film originali per le generazioni attuali.



Pre e post

Il nuovo corso delle guerre stellari è certamente divertente, emozionante, spettacolare, capace di scatenare discussioni infinite fra appassionati, ma non è ancora riuscito a lasciare il segno in modo indelebile nel cuore del pubblico. Lo stesso non si può certo dire per Infinity War: i rumor e le informazioni a proposito di questa nuova opera si sono inseguiti per anni, i trailer hanno infranto qualsiasi record di diffusione, i commenti pre-visione hanno intasato forum e social network per mesi. L'uscita poi non ha affatto frenato il fenomeno, al contrario chi ha già visto il film ha raccontato di esser rimasto fortemente scosso e segnato dagli eventi narrati - che dunque rappresentano una vera e inedita breccia nel settore. In definitiva, abbiamo varcato la linea dell'orizzonte, posizionato la bandiera sulla cima del K2, messo un punto definitivo sulla Comic (e Cinecomic) Generation, che oggi potrà vantare un'era pre e una post Infinity War. Un momento che, nel bene o nel male, resterà unico e indelebile, proprio come la voce affannata di Darth Vader che declama "Sono tuo padre". Anche le nuove generazioni hanno ora un padre.