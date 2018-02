Avengers: Infinity War, l'analisi del nuovo spot del Superbowl LII

Il Superbowl LII si è concluso con la vittoria dei Philadelphia Eagles sui favoriti New England Patriots per 41 a 33, ma la serata di ieri ha regalato a tutti gli appassionati una marea di nuovi spot ufficiali dedicati ai film più attesi dell'anno, tra i quali -senza sorprese- quello di Avengers: Infinity War, terzo capitolo del franchise crossover Marvel diretto dai fratelli Russo. Dal canto suo, la Disney ha presentato anche il primo footage ufficiale di Solo: A Star Wars Story (il trailer arriverà al Good Morning America di oggi, tardi mattinata italiana) e un ultimo assaggio di Black Panther prima della release, ma nell'articolo di oggi analizzeremo le nuove scene inedite di Avengers, che è sicuramente il titolo blockbuster più atteso del 2018. Un filmato, quello per il Big Game, che non ha mostrato novità particolari a dirla tutta, ma era scontato si trattasse di un assaggio costruito ad hoc per l'evento, senza anticipazioni succulente.

"Ready? Let's go!"

Lo spot prende prima di tutto le distanze dal teaser trailer ufficiale rilasciato qualche mese fa, dato che Thanos (Josh Brolin) non funge da voce narrante del filmato, anche se viene mostrato prima della fine dello stesso, tra l'altro in un primo piano che ci dà la perfetta misura dello splendido lavoro svolto dai VFX supervisor nella costruzione del modello del personaggio.

La performance capture pare aver ormai fatto dei veri passi da gigante. L'espressività di Brolin si coglie in ogni minimo movimento muscolare del viso di Thanos, tanto da fare impressione per la dettagliata pulizia del rendering estetico del villain, un prodotto eccellente e per nulla posticcio. Ad aprire lo spot è la voce di Tony Stark (Robert Downey Jr), che afferma "quindi ci siamo" rivolta probabilmente a Bruce Banner (Mark Ruffalo). Durante il voice over, nel frattempo, vediamo proprio Iron Man in armatura affiancato da Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) e da Spider-Man (Tom Holland), entrambi con indosso le loro suit. Qui presumibilmente ci troviamo nel mentre della Battaglia di New York già vista nel trailer di novembre, dove appunto un primo sparuto gruppo di supereroi pare affronterà Thanos e il suo Ordine Nero, che non appare in nessuna scena dello spot. I tre si trovano probabilmente all'interno della Santuario II, l'astronave della nemesi. Sempre sul fronte New York, vediamo anche la nuova tecnologia dietro alla tuta di Iron Man, a quanto pare di fattura nano-tecnologica, dato che in una vera e propria scena da badass la suit si crea letteralmente addosso a Tony mentre questo si toglie gli occhiali da sole. Probabilmente sarà la prima discesa in campo dell'eroe con la scintillante armatura di nuova generazione, e i presupposti per un'entrata d'effetto ci sono davvero tutti. E concludendo la parte "americana", vediamo infine Iron Man ormai in azione bucare in volo gli scudi creati dalla magia del Doctor Strange, che rimane un po' interdetto dalla mossa del brother in arms.

Il fronte spaziale ci regala invece una migliore occhiata al look di Thor (Chris Hemsworth) dopo gli eventi di Ragnarok, ferito e con la benda all'occhio mancante, in compagnia dei Guardiani della Galassia, che ricordiamo lo raccoglieranno dopo la probabile distruzione dell'Asgardia da parte di Thanos e dell'Ordine Nero, lì per impossessarsi della Gemma dello Spazio in mano al neo Re di Asgard.

Si può ammirare meglio anche il Groot Adolescente anticipato già in Guardiani della Galassia Vol. 2, qui con più caratteristiche tipiche dell'età della ribellione, come ad esempio lo starsene costantemente al cellulare. In apertura vediamo poi Visione (Paul Bettany) in una romantica scena con Scarlett Witch (Elizabeth Olsen), anche se poi a spot inoltrano comparirà insieme a Captain America (Chris Evans) e Vedova Nera (Scarlett Johansson), presumibilmente pronti per andare in missione contro l'Ordine Nero, dato che la stessa formazione si vedeva nel trailer ufficiale combattere proprio contro Proxima Media Nox. Grazie al filmato, poi, non ci sono più dubbi sul nuovo e particolare scudo di Cap, a quanto pare costruitogli appositamente da Black Panther (Chadwick Boseman), e chissà se proprio dopo quel "date a quest'uomo uno scudo" che tanto ha fatto ridere i fan nel teaser trailer. E per concludere, gli Avengers procedono uniti durante quella che potrebbe essere la battaglia campale del film, a ben vedere proprio nel Wakanda di T'Challa. Tra tanti dubbi, però, una certezza: l'attesa fino al 25 aprile sarà per tutti davvero atroce.