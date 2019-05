Avengers: Endgame meglio di Avatar e Titanic, è Kevin Feige il vero eroe?

Diciamo la verità, Avengers: Endgame ha creato uno spettacolo nello spettacolo. Al di là di ciò che abbiamo visto su grande schermo, magari anche più di una volta, si è innescata una gara al box office che ci ha tenuto con il fiato sospeso per settimane - e che non è ancora conclusa del tutto.

Il cinecomic dei Marvel Studios, che ha chiuso un percorso produttivo iniziato ben 11 anni fa, è apparso sin da subito come un campione d'incassi di caratura assoluta battendo svariati record sin dal weekend di debutto. Piccole cose, siamo sinceri, il vero obiettivo è sempre stato superare a tutti i costi Avatar, il "cavallo di razza" di James Cameron fisso al secondo posto della classica "Di tutti i tempi" negli USA e al primo in quella Worldwide. Nel momento in cui scriviamo questo articolo, il 22 maggio, uno di questi due traguardi è stato già raggiunto, il secondo è invece distante un soffio.



Oltre Pandora

Complice il weekend appena trascorso, il sorpasso è avvenuto con grande agilità nella classifica USA, dove ora Avengers: Endgame figura come secondo incasso assoluto con 774.530.615 dollari. Una cifra maestosa, capace di lasciarsi indietro i 760.507.615 di Avatar, scivolato di conseguenza sul terzo gradino del podio.

A dir la verità, James Cameron aveva rischiato di cadere già con un altro titolo dei Marvel Studios, quel Black Panther che negli Stati Uniti ha rappresentato davvero un fenomeno di costume, capace di guadagnare oltre 700 milioni di dollari al di là di ogni più rosea previsione.

Un autentico exploit cinematografico, soprattutto se si pensa alla natura del progetto: un cinecomic dedicato a un singolo eroe "minore", fino a quel momento non troppo chiacchierato, di colore per giunta, cosa che ha spinto al cinema anche le minoranze.

Già questo rendeva l'impresa di Endgame, cinecomic che raccoglieva tutti gli eroi Marvel apparsi su grande schermo negli ultimi 11 anni, più alla portata, ma nessuno ha voluto dire "gatto" finché non lo ha avuto nel sacco, giustamente.



Impresa titanica

Il lungometraggio ambientato su Pandora può ancora fregiarsi del titolo "Maggiore incasso assoluto Worldwide" con 2 miliardi e 788 milioni di dollari, gli Avengers però sono lì a un passo: 2 miliardi e 620 milioni, altra cifra colossale che ha permesso a Kevin Feige e soci di passare un altro campione di incassi assoluto firmato James Cameron: Titanic. Il cinecomic dei fratelli Russo ha messo la freccia a sinistra ed è passato senza neppure farsi vedere, con uno scarto ancora parziale di 433 milioni. Scarto che passa a 552 milioni se si guarda ai dati worldwide di Star Wars: Il Risveglio della Forza, quarto incasso in assoluto, nonostante a suo modo abbia rappresentato un enorme evento cinematografico, il ritorno al cinema della saga ideata da George Lucas.



Guardando alla sola Italia, Avengers: Endgame è riuscito a superare Bohemian Rhapsody (28.895.258 euro) con 29 milioni e 346.765 euro, anche se questo nella classifica assoluta vale soltanto "un misero" decimo posto. Sopra di lui ci sono ancora, in ordine dal basso, L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri, Benvenuti al Sud, Alice in Wonderland, La Vita è Bella, Che bella giornata, Titanic, Sole a catinelle, Quo vado? e Avatar, essere nella Top Ten è comunque un risultato clamoroso.



Parliamo pur sempre di un prodotto particolare, di un cinecomic rivolto soprattutto a un pubblico giovane, seconda parte di un film già uscito e la summa di 11 anni di storie, dal richiamo differente rispetto alle commedie di Checco Zalone o a un premio Oscar come l'opera di Roberto Benigni, che hanno un respiro molto più ampio e trasversale. A suo modo, Kevin Feige è riuscito a cambiare anche il pubblico italiano, portando un film tratto dai fumetti Marvel fra i migliori incassi di sempre. Che sia lui il vero supereroe?