Avengers 5: i Vendicatori dovrebbero tornare o no nel futuro Marvel?

Tre anni fa la fine dell'Infinity Saga, progetto cinematografica rivoluzionario durato 11 anni. L'inizio con Iron Man di Jon Favreau, il cuore dei Vendicatori, la fine con il suo sacrificio per salvare l'Universo Marvel: un percorso di coerenza tematica e narrativa che ha saputo lavorare con precisione chirurgica su di una continuity lunga e complessa, ricca di storie e personaggi molto amati dal grande pubblico. Kevin Feige ha parlato di Avengers Endgame a ridosso dell'annuncio della Fase 4 del MCU, messe da parte le Gemme dell'Infinito, Thanos e gli Avengers fondatori: il futuro del MCU sarebbe cambiato da quel momento in poi, tra cinema e streaming, concentrandosi su qualcosa di differente ma comunque in continuità narrativa, distante però dal percorso cinematografico degli Avengers.



Tre dei sei fondatori del supergruppo, infatti, hanno raggiunto la fine del proprio arco narrativo in Endgame: la morte di Tony, quella di Vedova Nera, l'addio di Steve Rogers. I restanti tre hanno invece deciso di restare, concentrandosi però sulle proprie missioni e aiutando anche gli altri. L'unica ad avere un suo film in arrivo è Thor, con il Love and Thunder di Taika Waititi, mentre la nostra recensione di Hawkeye ne conferma il successo, in una serie dedicata alla sua eredità supereroistica, con Hulk in arrivo come spalla nell'attesissima She-Hulk della piattaforma streaming. I tempi sono dunque cambiati e con loro il senso stesso dei Vendicatori, concettualmente appartenenti già da tre anni al glorioso passato del MCU, a una Fase per l'appunto ormai conclusa. Ma è giusto lasciarli lì, cristallizzati nella leggenda, oppure è possibile creare qualcosa di nuovo, fresco e diverso che possa vederli protagonisti?



In vetta

Il discorso Avengers è tornato sulla bocca dei fan Marvel a seguito di alcune dichiarazioni di Kevin Feige sul futuro degli Avengers. Durante un suo commento nel materiale documentato di Marvel Studios Assembled: The Making of Eternals, Il CCO Marvel Entertainment e presidente Marvel Studios ha infatti parlato di Endgame come "film finale sugli Avengers", connotando dunque il progetto come vera e propria fine del viaggio dei Vendicatori.

In questo senso, in effetti, il franchise dei Vendicatori ha seguito un tragitto cinematografico ben delineato dall'inizio, frastagliandosi poi nei tanti film di giuntura e approfondimento umano e supereroistico fino ad arrivare alla battaglia decisiva contro l'emissario universale della morte. Cosa aggiungere a qualcosa di tanto puntuale e diegetico al senso stesso di eroismo? Nulla, in verità, essendo la Saga dell'Infinito la chiusura di un ciclo essenziale e ben strutturato dove nulla o quasi è stato lasciato al caso. Lo abbiamo visto anche con l'inizio della Fase 4, con le conseguenze relative al cambio interno agli Avengers e alle diverse eredità dei sei fondatori, da Spider-Man come nuovo e giovane leader alla Iron Man, a Kate Bishop probabile futura Occhio di Falco fino al passaggio di scudo da Rogers a Sam Wilson e di "talento omicida" da Natasha Romanoff alla Yelena Belova. Tra cinema e serialità, tutto nel MCU è stato settato per cambiare radicalmente l'incedere delle storie e della continutiy, che non deve più arrivare all'apice di una fase riunendo insieme gli Avengers di turno ma continuare a collaudare un film dopo l'altro le diverse collaborazioni tra supereroi e mandare avanti una storia molto più grande e molto più difficile e frastagliata con piccoli se non piccolissimi accenni, pure sporadici, interessandosi molto di più alla bontà di una storia o agli elementi fondamentali della stessa.



Progettualmente parlando, questo si traduce nella non necessità di procedere oltre con qualcosa di ragionevolmente concluso, quando poi di gruppi da raccontare e new entry da mostrare ce ne sono ancora molti. Per questo siamo convinti che la soluzione probabilmente adottata da Kevin Feige di quella giusta, tanto per il bene dei personaggi e del MCU quanto per il pubblico, che non vedrà saturato il mercato con un ripetersi di storie dal sapore di già visto.

Che poi un giorno, quando sarà passato "un lasso di tempo adeguato" - parola di Feige - magari si potrà tornare a discutere degli Avengers al cinema, ma sicuramente in modo diverso e nuovamente innovativo, mantenendo sempre vivo il motto di Stan Lee, "excelsior", cioè "eccellere" in qualsiasi caso, in qualsiasi modo, guardando sempre avanti.