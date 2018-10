Avengers 4, quale sarà il titolo? Alla scoperta degli ultimi indizi

Non la trama, non i personaggi né le sorprese che ci saranno: il più grande mistero che permea l'intera produzione di Avengers 4 è ancora il suo titolo ufficiale. In tempi come questi, dove la comunicazione e promozione di un film passa obbligatoriamente, sia ufficialmente che ufficiosamente, via social, c'è da sorprendersi pensando che tra riprese back to back con Avengers: Infinity War e reshoot sono ormai due anni che Avengers 4 è produttivamente all'attivo.

Praticamente il contrario della policy Walter Hamada per il nuovo Joker con Joaquin Phoenix, che ha uno dei set più paparazzati e aperti degli ultimi anni - cosa più che voluta. Certo, ci sono esigenze diverse, e quella dei Marvel Studios e dei fratelli Russo nel caso di Avengers 4 è mantenere quanto più alta possibile l'attenzione e l'attesa dei fan e del pubblico mainstream, regalando meno indizi del solito, pochissimo materiale promozionale e sorprendentemente senza svelare ancora il titolo.

I registi però adorano approfittarsi - genuinamente e in modo positivo - dell'attenzione mediatica intorno al loro progetto e dell'attesa dei fan, esattamente come Mark Ruffalo, l'interprete di Hulk. E senza magari rivelarlo esplicitamente, questi potrebbero già averci svelato il titolo ufficiale di Avengers 4... o forse no.



Dimmi il tuo titolo e ti dirò chi sei

Attenendoci alle dichiarazioni passate dei registi, intese quelle post-produzione di Avengers: Infinity War, sarebbero sicuramente da escludere titoli quali Avengers: Infinity Crusade, Avengers: Infinity Guntlet o altri con la parola Infinity. Questo perché sì, si tratta di un sequel diretto, ma l'elemento continuità non vuole essere così palese in una saga crossover, mantenendo quindi intatta la novità del titolo. In aggiunta, sempre secondo i Russo, rivelare troppo presto il nome del quarto e attesissimo crossover "sarebbe davvero un grande spoiler per i fan", ma non è chiaro se questo valga anche dopo la visione di Avengers: Infinity War. In ogni caso, poco tempo fa i filmmaker erano intervenuti per dichiarare in una recente intervista che "il titolo sarebbe stato svelato sicuramente dopo il trailer di Captain Marvel", che senza indicazioni precise è una bella dichiarazione generica. La sensazione, comunque, al netto dei divertiti troll di registi, produzione e cast, è che ormai siamo vicini alla rivelazione.

Più o meno due settimane fa, i Russo avevano infatti postato una foto dal set via Twitter riportando la didascalia "guardate bene", scatenando in questo modo la fantasia degli appassionati, che hanno cercato in tutti i modi indizi sul titolo ufficiale del film. Sono saltate fuori un paio di cose interessanti -come il collegamento al cannone di War Machine-, ma sul nome niente di realmente concreto. L'opzione più accreditata dai fan è stata in ogni caso l'unione di vari pezzi di set nella foto, che insieme andavano a formare la parola End Game, ricollegabile all'ultima frase di Doctor Strange in Infinity War, già tempo fa data da molti come titolo ufficiale di Avengers 4. Forse è però solo l'occhio che vuole vedere quello che non c'è, quando poi la cosa più evidente della stessa foto erano due A formate sempre da set pieces. Da qui, un altro rumor e potenziale titolo ufficiale del film, nato da una speculazione online.

Non può essere Avengers: Assemblee, titolo già utilizzato per il primo capitolo della saga crossover nel Regno Unito, ma quelle due A potrebbero stare per Avengers: Annihilation, ovvero Annientamento, titolo che richiama fortemente una famosissima run a fumetti della Marvel.

Proprio quest'ultimo elemento ci convince allora del fatto che Annihilation non sia il titolo ufficiale, perché i Russo ci hanno sempre tenuto a specificare che Avengers 4 "sarà qualcosa di completamente nuovo, così come il suo titolo".

E infatti, anche se palesato via Twitter da Mark Ruffalo, uno degli attori del cast più "utilizzati" dalla Marvel per titillare l'entusiasmo e l'hype dei fan -al pari di Tom Holland, il titolo potrebbe e forse dovrebbe contenere le lettere DM, a formare due parole. È stato lo stesso attore a scriverlo via social, in uno scambio di battute con Jimmy Fallon, anche se tutto assume come sempre i connotati di un grande, elaborato e in fondo anche un po' fastidioso troll.