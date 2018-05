Avengers 4: novità e speculazioni sul cinecomic Marvel dei fratelli Russo

Ieri Avengers: Infinity War ha superato al boxoffice mondiale Jurassic World, piazzandosi al quarto posto dei film di maggior incasso della storia del cinema, e con la prossima uscita nel mercato cinese dovrebbe anche riuscire a entrare nella Top 3, superando i 2 miliardi e anche Star Wars: Il risveglio della Forza. Andando oltre le sole cifre, però, il cinecomic dei fratelli Russo non si è semplicemente rivelato un grande successo commerciale, perché a differenza, ad esempio, degli ultimi Thor: Ragnarok o Guardini della Galassia Vol. 2, è riuscito a mettere d'accordo davvero tutti, con un plauso plebiscitario di critica e pubblico senza precedenti per un film Marvel.

Capite bene come a questo punto l'attesa per il quarto capitolo del franchise crossover sia letteralmente alle stelle, ma al momento i Russo non sono ancora intenzionati a svelare nulla di ufficiale, che sia una prima bozza di sinossi o il titolo, per non anticipare nulla ai fan nonostante l'uscita programmata a meno di un anno. Si susseguono comunque velate dichiarazioni dei registi e soprattutto rumor, vagonate di rumor, che in queste righe cercheremo di mettere insieme per capire il quadro generale della situazione, tra novità ufficiose e pure speculazioni. Se non avete ancora visto Avengers: Infinity War, l'invito è ovviamente quello di non procedere oltre, perché l'articolo contiene molti spoiler sia sul film attualmente in sala sia (possibili) sul quarto capitolo.



[ATTENZIONE, SPOILER]

L'Universo a metà

Prima di iniziare, un breve riepilogo del finale: Thanos è riuscito nel suo intento di dimezzare la vita nell'universo, ritirandosi a riposare "in un tranquillo pianeta, osservando l'alba di un nuovo sole". Oltre a miliardi di miliardi di esseri viventi innocenti, a pagare il prezzo del piano del Titano Folle e del successivo schiocco delle sue dita sono stati anche gli Avengers e i Guardiani della Galassia, che hanno detto addio a Gamora, Loki, Spider-Man, Star-Lord, Drax, Groot, Mantis, Black Panther, Doctor Strange, Falcon, Bucky e Wanda. I sopravvissuti scelti con imparzialità dalla Gemme riunite nel Guanto dell'Infinito non possono fare altro che osservare il dissolversi dall'esistenza dei compagni, sentendosi sconfitti e feriti. È un epilogo durissimo che rende ancora più chiaro come il vero protagonista del film sia Thanos, che esce addirittura trionfale dal suo folle piano, dettato comunque da una logica che crede giusta, da una sorta di amore compassionevole verso la vita stessa. Per questo si fa soldato della morte, sua discepolo, così da riequilibrare l'Universo e dargli un futuro migliore. Tutto sarebbe perfetto, commovente ed estremamente sorprendente se la storia di concludesse in questo modo, ma proprio come nei fumetti c'è sempre una via d'uscita da un disastro, anche se il prezzo da pagare è certamente alto. E ad esempio Doctor Strange questo lo sapeva benissimo, motivo che lo ha spinto all'unica scelta possibile: quella di consegnare la Gemma del Tempo a Thanos, così da innescare gli eventi che porteranno poi gli Avengers a vincere contro il Titano nell'unico futuro trionfale su "quattordici milioni di futuri visualizzati".

E che in qualche modo i Vendicatori avranno successo in Avengers 4 è cosa sicura, anche se non è certo chi tornerà dalla morte e chi meno. I russo hanno detto che non si "tratterà di un film sui viaggi nel tempo", ma dalle immagini e dai rumor sembra che questi saranno comunque presenti. Secondo gli ultimi rumor, il piano di Tony Stark sarebbe quello di ri-assemblare il Guanto dell'Infinito per rimediare a quanto fatto da Thanos. Vuole rimediare, imbarcarsi in una giusta crociata a favore della vita e contro la morte imposta dal Titano. Per questo (e qui si va di speculazione) a nostro avviso il titolo ufficiale potrebbe anche essere Avengers: Infinity Crusade, nonostante poi i registi abbiano detto che il titolo speculato più vicino a quello pensato da loro sia stato finora Avengers: Forever. I Russo hanno oltremodo tenuto a specificare che la storia raccontata nel quarto film si allontanerà dai fumetti e sarà quasi totalmente originale, qualcosa che i fan non si aspettano. Parlare di titolo con queste affermazioni sul tavolo, quindi, è davvero difficile, ma per avere conferme bisognerà attendere ancora qualche mese.

Tornando alla crociata, però, a quanto pare Tony e il resto dei compagni sopravvissuti recluteranno Ant-Man per chiedergli di viaggiare attraverso il tempo e lo spazio grazie al regno Quantico, così da riunire le Gemme presenti in vari periodi storici, ad esempio la Battaglia di New York o quella di Sokovia, dove per altro potrebbero persino salvare la vita a Quicksilver. Thanos si renderà presto conto del loro piano e ritornerà in azione per fermali. Sempre secondo i rumor, verrà persino ricostruito il Mjolnir, che Captain America solleverà per combattere contro Thanos, trovando però la tanto chiacchierata morte. Molto del film ruoterà attorno al rapporto tra Tony Stark e Steve Rogers, su viale del tramonto in quello che potrebbe essere il loro ultimo film MCU, e Occhio di Falco avrà un ruolo centralissimo nella sconfitta di Thanos, perché messo a protezione del Guanto dell'Infinito.

Sembra che ci saranno diversi schieramenti, come quello composto da Thor e Captain Marvel, alla ricerca di un esercito da opporre al Titano Folle. La crociata sarà durissima, tanto che solo due dei sei avengers originali sopravvivranno, quasi certamente Hulk, che diverrà una sola cosa con Bruce Banner (il Professor Hulk!) indossando il Guanto dell'Infinito e perdendo persino un braccio. Data la natura della storia, diversi film Marvel subiranno un retcon non permanente e sempre secondo i rumor ci sarà una scena girata in gran segreto tra Doctor Strange e un personaggio completamente creato in CGI, che non sarà però Adam Worlock, dato che i russo e gli sceneggiatori hanno confermato che non sarà presente in Avengers 4.

Questi sono tutti rumor sbarcati online da un utente di Reddit che già diversi mesi fa aveva proposto diverse voci su Infinity War, alcune delle quali si sono poi rivelate vere. Vanno comunque presi con le dovute precauzioni del caso, ma stando anche ad alcune foto apparse online dal set e da diverse dichiarazioni di registi e sceneggiatori, sembra proprio che alcuni di essi possano essere estremamente attinenti alla realtà. Le strade da percorrere, con quel finale, in fondo non sono poi così molte, e già in passato la segretezza Marvel ha rivelato grosse falle interne (specie con Age of Ultron). Purtroppo per avere conferme bisognerà ancora aspettare un po', finché i Russo e la produzione non si decideranno a svelare qualcosa sul film più atteso del prossimo anno.