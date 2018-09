Avengers 4 e il look dei protagonisti: cosa ci rivelano le prime foto leaked?

Mentre il set del Joker di Todd Phillips viene preso d'assalto dai paparazzi, costringendo il regista a condividere foto "ufficiali" prima di quanto preventivato, quello di Avengers 4 è stato ed è tutt'ora - pur essendo in fase di reshoot - blindatissimo.

Dietro c'è tutto un modello produttivo e promozionale differente, con il primo che ha necessario bisogno di attenzione mediatica, mentre il secondo può tranquillamente permettersi di restare ermetico nei reveal, tanto del titolo quanto dei protagonisti.

Dopo dieci anni di successi, sono questi i vantaggi che si ottengono, e in ogni caso basta un indizio, una briciola, per far sì che il crossover Marvel catalizzi completamente l'attenzione dell'intero settore. Una settimana fa è quindi toccato a una foto via Twitter rilasciata dai fratelli Russo, mentre in questi ultimi giorni sono le foto dei costumi leaked ad aver attirato l'interesse degli appassionati tutti, quelle che mostrano i nuovi look di alcuni protagonisti come Captain Marvel (Brie Larson), Captain America (Chris Evans) od Occhio di Falco (Jeremy Renner).

In "tempi di guerra", ci si accontenta di poco, e in attesa di scoprire il titolo ufficiale di Avengers 4 o di ammirare un primo teaser trailer, oggi vogliamo provare ad analizzare i nuovi costumi dei personaggi, così da capire se possano rivelarci qualcosa in più su uno dei cinecomic più segreti di sempre.



L'abito fa il supereroe

Partiamo dalla grande novità, che è Captain Marvel, interpretata da Brie Larson. Carol Danvers sarà introdotta nel Marvel Cinematic Universe il prossimo 8 marzo, nel cinecomic dedicato alla sua storia d'origini, questo significa che il pubblico avrà un arco di tempo ampio poco più di un mese per imparare a conoscerla in termini cinematografici, prima di vederla in Avengers 4.

Da quanto visto nel trailer del film di Anna Boden e Ryan Fleck, e dall'immagine leaked relativa al suo look nel crossover, pare non ci siano differenze sostanziali nel suo costume. Le linee sono esattamente le stesse in entrambi i casi, anche se potrebbero comunque essere presenti micro-differenze impercettibili nella foto.

A cambiare è invece il look della Larson, che sembra molto più truccata e con un taglio di capelli più lungo, anche per dare la sensazione dello scorrere del tempo, visto che tra Captain Marvel e Avengers 4 passeranno all'incirca trent'anni.

Passando da un capitano all'altro, soffermiamoci sul nuovo costume di Captain America, che le foto leaked rivelano essere l'esatta copia di quello visto nell'artwork ufficiale rilasciato diversi mesi fa - anche se qui Steve Rogers indossa l'iconico caschetto. Come già sottolineato dagli sceneggiatori, Cap non vestirà più il look di Nomad, voluto dagli autori in Infinity War per spiegare esteticamente i due anni trascorsi tra Civil War, l'arrivo di Thanos e la formazione dei Secret Avengers.

Niente più barba, niente più stella nera sul petto e colori della bandiera americana spenti, a rimarcare il suo status clandestino. Tornano preponderanti il bianco e il rosso, mentre il blu si rimpossessa della sua vivacità cromatica, segno di un Captain America che torna a rappresentare patriottismo e sacrificio per la sua nazione, tant'è che proprio in Avengers 4 il nostro eroe dovrebbe trovare la sua fine.

Inoltre sì, questo costume sarà quello definitivo, ma non è detto che prima Rogers non possa indossare ancora quello di Nomad, senza contare che le prime foto da set lo mostravano con indosso la storica suit del primo Avengers.

Look differente e più simile alle sue origini cinematografiche anche per la Vedova Nera di Scarlett Johansson, che abbandona il biondo platino di Infinity War e torna al suo rosso iconico e sgargiante, con un accenno di biondo sulle punte - sulla treccia, in realtà. Anche il costume sembra aver abbandonato colorazioni verdi e blu in favore di un ben ritrovato nero, colore tipico della mortale Vedova. Del resto non c'è più bisogno di mostrare - come per Cap - un arco di tempo passato off-screen, quindi si può tornare ai look tipici di questi protagonisti.

A subire invece un drastico cambiamento è l'Occhio di Falco di Renner, che come già rivelato tornerà a ricoprire un importante ruolo in Avengers 4. Avrà un taglio di capelli da outsider, con tanto di cresta spumosa e rasatura di gran parte della testa.

Il suo costume "principale" avrà il classico colore Viola, così da identificarlo perfettamente dopo un'assenza di ben tre anni dal grande schermo. Prima di ottenere il completo più consono alla sua figura, però, Occhio di Falco si mostrerà anche negli abiti di Ronin, che possiamo vedere nelle foto leaked in un look decisamente vicino a quello fumettistico, salvo per il copricapo da Samurai.

Questa particolare e interessante iterazione ha ricoperto un ruolo estremamente fondamentale in un particolare ciclo narrativo fumettistico, perché doveva nascondere l'identità del personaggio, creduto defunto. In Avengers 4 non sarà così, perché sappiamo che Clint Barton è ancora vivo, ma giocherà sicuramente una parte significativa nell'economia della storia.

Dopo tutto, un Ronin è un samurai senza padroni, decaduto, e Occhio di Falco - nel suo piccolo - rappresenta proprio un supereroe ormai ritiratosi dalle scene ma pronto a tornare in azione per il bene dell'umanità, riunendosi all'elevata casta dei Vendicatori.