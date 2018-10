Avengers 4, chi potrebbe essere la nuova minaccia più pericolosa di Thanos?

Le riprese aggiuntive di Avengers 4 sono finalmente concluse. A rivelarlo ci hanno pensato nel weekend appena trascorso i fratelli Russo, che puntuali hanno comunicato la fine della produzione via Twitter, condividendo insieme alla notizia anche la solita foto misteriosa - un oggetto luminoso non meglio identificato.

Il film dovrà adesso passare per la delicata fase di post-produzione, che durerà probabilmente fino alle prime settimane di aprile, almeno per avere il cut definitivo da sala, ma in questo periodo di tempo dovrebbero essere finalmente rilasciate le prime notizie ufficiali sul quarto crossover Marvel.

Al momento, infatti, non si conosce praticamente nulla sulla trama o sul titolo del film, se non piccole nozioni figlie di mesi di speculazioni tra i fan, forum via Reddit e qualche curiosità proveniente da merchandising leaked, come i nuovi costumi dei Vendicatori.

Proprio su questo ultimo punto, a incuriosire gli appassionati di cinecomic MCU è stata la descrizione del giocattolo in analisi, dove si può ammirare un'immagine di Thor (Chris Hemsworth) e Rocket con delle tute completamente ridisegnate, bianche, grigie e nere.

Nell'esposizione scritta del giocattolo, così, viene menzionata una "nuova minaccia", senza fare alcun riferimento al Thanos di Josh Brolin, elemento che ha mandato in visibilio i fan, che hanno immediatamente iniziato a elucubrare su quale nuovo e pericoloso villain - più del Titano Folle - possa essere introdotto in Avengers 4. Proviamo allora a fare un po' di chiarezza sulla questione.



Annientamento

In primis, è necessario sottolineare come quel "nuova minaccia" possa riferirsi esclusivamente al ritorno di Thanos, pronto a intralciare i piani di "ripristino dell'Universo" dei Vendicatori, in cerca del Guanto dell'Infinito e delle Gemme dell'Infinito. La maggior parte dei rumor e delle connessioni intessute dagli appassionati, in fondo, ha sempre parlato di un focus sui viaggi interdimensionali o simili alla ricerca delle reliquie spaziali, così da riportare in vita la metà dell'Universo cancellato o impedire direttamente - non si sa bene come - lo Schiocco delle Dita di Thanos. Fosse così, non ci sarebbe nessuna nuova minaccia all'orizzonte, ma il "solito" vecchio Titano Folle. Eppure qualcosa ci convince del contrario, e non solo la descrizione leaked del marchandising.

Dopo gli eventi di Infinity War, Thanos è rimasto completamente solo, ritiratosi su di un pianeta sconosciuto ai margini dell'Universo, così da riposare dove aver portato a compimento la sua missione. Un nuovo rumor, inoltre, suggerirebbe un salto temporale tra la Guerra dell'Infinito e Avengers 4 di quasi 5 anni, che non sono affatto pochi, il che darebbe tempo a una nuova e pericolosa nemesi di affacciarsi all'orizzonte.

Ovviamente in questi cinque anni, i Vendicatori rimasti e Rocket - ultimo dei Guardiani della Galassia - dovrebbero aver sicuramente tentato di sistemare il caos causato da Thanos, senza riuscirci. L'ipotesi "cinque anni", però, sembra fin troppo "lunga", pensando anche al prossimo arrivo di Captain Marvel e al finale di Ant-Man and the Wasp, quindi l'opzione più papabile resterebbe quella di qualche mese.

Alcuni parlano dell'utilizzo del Regno Quantico per viaggiare nelle dimensioni e recuperare le Gemme dell'Infinito, che al momento resta senza ulteriori informazioni l'ipotesi più plausibile; eppure quel "nuova minaccia" porterebbe molti a pensare all'arrivo di un'altra, importantissima figura oscura nel MCU, Annihilus.

È lui il cattivo principale della saga Annihilation, secondo tantissimi fan e nuovi rumor titolo di Avengers 4, ed è sempre lui che nei fumetti si allea persino con Thanos, nonostante quest'ultimo alla fine lo tradisca dopo aver scoperto i suoi piani. Annihilus, però, è soprattutto un nemico dei Fantastici 4, tanto da essere il signore della Zona Negativa, finora mai presentata nel MCU, neanche mai menzionata.

Il passaggio dei Fantastici 4 e degli X-Men alla Disney potrebbe aver convinto i Russo e Kevin Feige a insistere per modificare parte della storia, anche se la vediamo molto, molto difficile, dato che Avengers 4 è stato scritto insieme a Infinity War nel 2016, pensato come un dittico imperfetto, prima dell'accordo Disney-Fox.

Sarebbe insomma molto più probabile vedere qualche Eterno nel film dei fratelli Russo anziché un personaggio tanto importante e anche complesso, figura monumentale tra le fila dei villain e responsabile dell'Onda Annihilation, una delle più grandi invasioni della storia fumettistica Marvel.

Thanos dovrebbe restare la minaccia primaria, ma rimasto ormai solo - come spiegavamo - tenterà quasi certamente di allearsi con qualcuno alla sua altezza per fermare i Vendicatori. Questo sarebbe ulteriore motivo di speculazione su Annihilus per i fan, visto che il villain è a capo dell'esercito della Zona Negativa, ma in realtà il Titano Folle potrebbe benissimo trovare appoggio negli Skrull, visto che saranno presentati in Captain Marvel il prossimo 8 marzo.

In ogni caso, potremmo avere le risposte molto presto grazie all'annuncio del titolo ufficiale, che secondo alcuni fan potrebbe essere rivelato l'8 novembre, ipotesi nata dall'analisi della scena post credit di Avengers: Infinity War.

Come vedete, purtroppo, tutto è immerso in una fitta e impassibile nube di mistero.