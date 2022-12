Avatar, Titanic, The Abyss: La via dell'Acqua di James Cameron

Gli autori si possono catalogare per tematiche e argomenti. Ci sono quelli che hanno fatto di un nucleo narrativo il loro pilastro artistico, dall'esistenzialismo di Bergman alla maternità di Almodóvar fino alla più recente visione queer di Dolan. E ci sono poi coloro le cui atmosfere ritornano con insistenza nelle proprie opere, dai fumi e le nebbie di David Lynch alle immagini profane e sacre di Paolo Sorrentino. Ogni regista, soprattuto se anche sceneggiatore, tende a far vertere attorno a un solo totem la poetica visiva o narrativa del proprio cinema, il quale diventa così unico e riconoscibile, riconducibile a quell'occhio che per primo modella la materia da lui prediletta per offrirla poi al pubblico.



Al suo ritorno dopo tredici anni da Avatar, proprio per il sequel La via dell'acqua, come vediamo nella recensione di Avatar - La via dell'acqua, tra i film di dicembre al cinema, James Cameron ha dimostrato di non avere semplicemente una tematica o un riferimento astratto che collega più aspetti della sua immaginazione. Bensì un elemento, tangibile e scivoloso: quell'acqua che nel ritorno su Pandora diventa anche parte del titolo del film e che è riferibile a un chiaro percorso di contatto tra l'autore e una componente così limpida e terrena.



Gli alieni marini di The Abyss

Sebbene anche a livello contenutistico il cinema di Cameron presenta punti di contatto che si legano soprattutto alle grandi narrazioni del panorama universale, che vanno da quella dell'eroe che salva il proprio gruppo (a volte il mondo) fino ad un romanticismo da vecchia scuola in cui la storia d'amore è obbligatoria, quella dell'acqua è una costante visiva e ambientale presente e pregnante.

È la "via", giusto per rimanere in tema, che segna il percorso che devono intraprendere i propri personaggi, che arrivi da condizioni esterne o che si faccia bacino in cui accoglierli nelle sue profondità. Era il 1989 quando The Abyss arrivava sul grande schermo e che, se rivisto adesso in confronto a Avatar e Avatar - La via dell'acqua, evidenza dei nodi di contatto tra il mondo sottomarino del film con Ed Harris e i luoghi abitati dal popolo dei Na'vi. È nel colore che si possono cogliere tanti riferimenti alla pellicola del finire degli anni Ottanta, in cui le venature violacee e la luce emanata dalle entità del mare sono similari a quelle di tante creature che abitano gli oceani di Pandora, oltre che alla pelle stessa dei personaggi. Un'estetica che James Cameron ripropone, che mette in comunicazione ponendo sempre in una condizione di scambio coloro che sono "altro" (alieni marini o Na'vi) con l'essere umano.



Un rimanere affascinati da quelle sfumature della navicella spaziale sottomarina degli extraterrestri acquatici, i quali potrebbero senza problemi parcheggiarla anche sulle splendide rive di Pandora. Un'acqua che in The Abyss è poi circostante ai protagonisti rinchiusi su di una piattaforma la cui tranquillità viene scossa dalla necessità di mettersi a disposizione di una missione di salvataggio. Qui, perciò, l'elemento non è nemico da subito, ma rischia di diventarlo col peggiorare delle vicende, che infuocheranno le anime dei personaggi e che potrebbero scoppiare da un momento all'altro - come il missile nucleare portato sul basamento metallico. Una componente ibrida, la quale si contaminerà ancora di più nella sequenza iconica in cui l'acqua di mare diventa un lungo cono strisciante che assume i connotati dei personaggi di Mary Elizabeth Mastrantonio e Ed Harris.

Un tramutarsi continuamente in fattore prima conosciuto, poi sconosciuto; prima liquido amniotico in cui i protagonisti si muovono senza preoccupazioni con tanto di tute e armature protettive, poi pericolo in cui rimangono prigionieri non sapendo come tornare a respirare del vero ossigeno. Un incontro, in questo doppio sentimento, in cui si racchiude il senso di The Abyss stesso: la continua invasione, l'occupazione coatta da parte dell'essere umano di luoghi che continua a distruggere con le guerre e le ostilità, mentre la natura ricerca solo la pace. In una spinta però di estrema indulgenza, The Abyss si conclude con un augurio di speranza, con l'accensione di un briciolo di fiducia anche nell'umanità, che nell'incontro con l'alieno (il diverso) non ha visto il nemico, bensì la meraviglia e lo stupore.



L'acqua come tragedia: Titanic

L'acqua come elemento di morte e di disgrazia è invece quella che collega James Cameron all'epica romantica di Titanic, tra le più grandi produzioni hollywoodiane mai state fatte e che abbraccia l'intero assetto industriale delle più ingenti narrazioni cinematografiche realizzate. Sulla mastodontica nave del film, ripresa dalla realtà come il tragico evento che la riguarda, il regista edifica una storia d'amore che in quella costruzione in mezzo al mare trova un nido di crescita e di affezione tra i protagonisti Jake e Rose.

Un rapporto che, però, non avrà mai la benedizione della sicurezza o della protezione dal pregiudizio e dalle impostazioni aristocratiche della famiglia della ragazza, che non possono che vedere nel giovane solamente uno straccione, un passeggero di terza classe non all'altezza delle loro ricchezze. Cercando camere in cui nascondersi e macchine in cui consumare quel loro amore, il Titanic riverbera la sensazione di pace momentanea prima del fatale evento di cui è a conoscenza lo spettatore, in cui accresce ancora più l'apprensione per quella straziante relazione, proprio perché sa bene quale destino spetta agli ignari passeggeri. Con l'acqua Titanic spezza il sogno d'amore dei giovani innamorati, che per Rose equivarrà anche a un sinonimo di libertà. Dopo la collisione con l'iceberg, metà pellicola si concentra sui getti marini che invadono cabine e corridoi, dove l'aumentare dell'acqua è ogni qualvolta una tacca in più nello spavento e nell'imminente dipartita che troppi passeggeri dovranno affrontare.



Mostrandola con la potenza di cui è detentrice la natura, Cameron crea una delle più grandi fantasie d'amore, per poi distruggerla facendole imbarcare acqua. Riprendendo il terrore negli occhi dei personaggi, terrorizzati dal perdere la vita o quella dei propri cari. L'impeto della sopravvivenza e il cercare di sfuggire ai flutti marini sono, dopo l'unione tra i personaggi di Kate Winslet e Leonardo DiCaprio, il più pressante ricordo della visione di un film in cui i protagonisti devono affrontare delle intemperie, dovute in questo caso dallo scontro con il masso ghiacciato.

Cercare di cavarsela, di trattenere il fiato, di non rimanere bloccati in quei luoghi prima magnifici e dopo teatro di un orrore che non sarebbe dovuto capitare. Per Titanic l'acqua è la fine di tutto, a cui sussegue però un nuovo inizio. Il rinascere della protagonista dopo essere stata salvata ("in tutti i modi in cui una persona può essere salvata"), la quale cambia nome diventando per il resto della sua esistenza Rose Dawson.



La rinascita della via dell'acqua

Se è una sensazione di annegamento quella che restituisce la visione di Titanic, è invece un'emozionante apnea quella che suscita Avatar - La via dell'acqua. Nonché anche in questo caso un'opportunità per poter ricominciare. Con la famiglia del protagonista Jake Sully, la quale deve apprendere i modi e le tradizioni della gente del mare del pianeta di Pandora, anche lo spettatore imparerà a trattenere il fiato e lasciarsi sorprendere dalla vastità di animali e vegetazione che il visionario James Cameron ha saputo anche solo pensare.

Ideare un inedito ecosistema marino permette all'immaginazione dell'autore di spingersi oltre il conoscibile e generare organismi che solamente in Avatar possiamo trovare. L'acqua, in questo caso, diventa un bacino contemplativo in cui far sì che siano le inquadrature mute, quelle silenti, a parlarci più di qualsiasi altra pedina costituente l'universo di Avatar. Un contenitore in cui i Na'vi si tuffano e che Cameron riprende con lunghissime sequenze a voler riscoprire la calma e il significato di vera e propria immersione in un mondo. Che sia quello appena raggiunto dai protagonisti nella barriera corallina dei Metkayina o da uno spettatore che si sente completamente avvolto dagli oceani in cui va (cinematograficamente) sprofondando. Con Avatar - La via dell'acqua James Cameron amplifica le possibilità che la tecnologia e il cinema possono offrire restituendo immagini che siano vive, mobili, che mutino come ogni nuova onda che si genera nel mare e si infrange quando tocca la costa.



È un universo di possibilità che rappresentano per i protagonisti una nuova casa, con l'acqua che si fa elemento di protezione e insieme da proteggere per cercare di ripristinare gli equilibri e vivere in serenità. Il cinema di Cameron è acqua che cambia di forma in forma ogni volta che si sposta in un recipiente, eppure rimane sempre la stessa. È un'arte fatta di eroismo, di passione e di spettacolarità. Quella che il regista ha trovato e in cui ci ha sguazzato per tutta la sua carriera.