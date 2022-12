Avatar La via dell'acqua: il racconto di un'epopea, dall'eroe alla famiglia

Quello che tutti conosciamo con l'Avatar del 2009 è il racconto universale più famoso del mondo. Il tipico viaggio dell'eroe, quello teorizzato da Vogler e percorso da tutti i più grandi protagonisti prima della letteratura e poi, nel tempo, anche dell'audiovisivo. Una strada predefinita, un destino preimpostato, lo stesso che è toccato a tanti personaggi che hanno acceso i nostri sogni e che sono stati poi ricondotti alla figura dell'ex marine Jake Sully. Soldato che ha perso l'uso delle gambe e che lo riacquista insieme a una nuova conoscenza e un'inedita cultura giungendo sul pianeta di Pandora, quello che avrebbe dovuto studiare e esplorare il fratello gemello morto troppo presto e la cui dipartita ha permesso all'uomo di ricominciare grazie anche a una nuova pelle.



Il discorso evolve in Avatar - La via dell'acqua, sequel che spera di infrangere i record del predecessore e di portare verso nuovi orizzonti le avventure dei Na'Vi. Ma andiamo con ordine.



Dal singolo alla moltitudine

L'individualità dell'Avatar apripista che ha forgiato una generazione ha rappresentato un punto di novità massimo con l'esaltazione del suo apparato tecnico, contrapposto alla classicità di una narrazione che ricalca le tappe calpestate dal suo protagonista e che assomigliano a quelle di tanti personaggi a lui similari.

Un topos che ha sostenuto l'innovazione visiva del compartimento tecnologico e viceversa. Dove il racconto si presentava lineare e semplice proprio per permettere al publico di seguire in scioltezza la storia e appagare con stupefacenza lo sguardo, grazie alla regia e all'utilizzo del 3D. Quest'ultime altre due colonne portanti delle fondamenta di Pandora, essenziali per la magnificenza desiderata e suscitata da Cameron, a cui l'autore americano ha contrapposto lo scheletro basilare e efficace dei racconti di scoperta, di crescita e di conquista. Seppur dunque blu, alto due metri, conoscitore di un'altra lingua e addestrato dai Na'vi per diventare un esperto e infine il capo del popolo del film, Jake Sully incarnava la posizione di trasformazione che uno spettatore vuole provare e che riesce a sentire anche rimanendo incollato alla poltrona di una sala cinematografica.



Un archetipo che ha cambiato il proprio focus con il sequel Avatar - La via dell'acqua, opera non più incentrata sul singolo, ma improntata sull'ampliamento. Quello di un mondo, pensato e creato da James Cameron. E quello di una singolarità, la quale partendo da sola per atterrare nella complessità di Eywa, ha trovato l'amore e generato una famiglia allargando il proprio clan - come vediamo anche nella recensione di Avatar - La via dell'acqua.



La condivisione, tra famiglia e sala cinematografica

Avatar - La via dell'acqua sposta la centralità del solo eroe per rendere capillare e ramificata una narrazione che se viene espansa al livello delle proprie specie e ai propri angoli di paradiso, fa lo stesso con i personaggi che coinvolge e che mutano ancora il proprio ruolo nell'ecosistema del blockbuster. Un'estensione che il film evoca attraverso la moltiplicazione del nucleo di personaggi, dove a diventare il cuore non è più Jake col suo legame con Neytiri, bensì il frutto che da quell'affetto è nato e che i due dovranno proteggere.

Questa distensione va toccando il coinvolgimento stesso dello spettatore, che dall'unica volontà di riuscita del personaggio di Jake Sully nel primo film ne fa aumentare col secondo l'apprensione nei confronti di quella nuova moltitudine in cui si sentirà partecipe. Un po' come l'esperienza stessa di Avatar e Avatar - La via dell'acqua, la condivisione come spazio in cui trovarsi, in cui riflettere, divertirsi e imparare. Come dovranno fare Jake, Neytiri e i loro figli catapultati dalla vegetazione dei territori della foresta agli oceani blu dei luoghi acquatici di Pandora - e che ci insegna a come guardare al cinema proprio con Avatar - La via dell'acqua. Il riverberare della compartecipazione si respira nella condizione di apnea in cui i personaggi si immergono per fluttuare sotto la superficie marina, fino al senso del dovere che genitori e figli ricoprono, entrambi con ruoli differenti.



Alla difesa da parte degli adulti nei conforti dei loro piccoli, i ragazzi dell'opera ricercano una libertà che è semplicemente sinonimo della possibilità di scoprire il posto in cui abitano e, di conseguenza, loro stessi. La propria identità messa in parallelo con il circondario abbraccia tanto i protagonisti quanto gli spettatori medesimi, non avendo più un solo protagonista (Jake) in cui cercare di rispecchiarsi, ma percependo quella scintilla di curiosità dell'adolescenza e come si articola nei meandri della famiglia.



L'eredità di Avatar

Il pericolo perciò raddoppia e raddoppia anche la sensazione di terrore che si va a provare. Se nel protagonista di Avatar trovavamo il coraggio e l'avventura che dominava l'anima della pellicola, ne La via dell'acqua il non dover pensare più solamente a se stessi giunge a ricoprire un sentimento di difesa che allontana l'egoismo e accoglie il sacrificio. Quello compiuto con l'abbandono della foresta in cui Jake e la sua famiglia abitavano, e che si riversa nel privato in cui l'essere genitori diventa per i personaggi la comprensione e la salvaguardia dei loro piccoli.

Nell'ottica dell'allargamento dell'epopea di Avatar, anche l'aumento dei personaggi equivale a erigere una dinastia che perduri aldilà del suo punto iniziale e che con l'incontro di Jake Sully e Neytiri possa proseguire lasciando un segno, un'impronta. La costruzione di un'eredità che è assieme narrativa e cinematografica. Quella che con Avatar - La via dell'acqua comincia il suo obiettivo di espansione, sperando di arrivare lì, fino a dove non c'è più fine.