Avatar: La via dell'Acqua, vi raccontiamo il primo maestoso trailer

Da Titanic ad Avatar passarono 12 anni. Cameron annunciò, infatti, il suo kolossal fantascientifico poco tempo dopo il successo del film con Leonardo DiCaprio, aprendo la strada a una delle lavorazioni più lunghe della storia del cinema, una delle produzioni più imponenti e rivoluzionarie mai viste. Non tanto in termini di trama e nemmeno contenutistici, parlando di invasori e resistenza, ambientalismo e colonizzazione, quanto invece per la tecnica: sbalorditiva, qualcosa d'inedito e immersivo, seminale e sorprendente. Scalò velocemente la classifica dei titoli con il maggior incasso di sempre, piazzandosi in vetta con quasi 3 miliardi di dollari e perdendo il primato soltanto per pochi mesi, sconfitto momentaneamente da Avengers: Endgame. Una nuova uscita in sala riconsegnò il trono ai Na'vi di Cameron, e adesso Avatar è ancora lassù, nell'Olimpo dei film più importanti della Settima Arte, per innovazione e introiti.



Non contento, l'autore decise nel 2010 di espandere a dismisura l'Universo di Pandora, strutturando il franchise in una pentalogia di cui il secondo capitolo è finalmente pronto a uscire al cinema dopo 13 lunghi e faticosi anni di lavorazione, posticipi e attesa. Si chiama Avatar: La Via dell'Acqua e abbiamo avuto il grande piacere di poter ammirare in super anteprima il primo maestoso teaser trailer, ovviamente pronti a raccontarvelo. Intanto, scoprite tutte le prime reazioni al trailer di Avatar 2, che sembrano confermare che Avatar 2 sarà migliore dell'originale.

Le acque di Pandora

Fa effetto tornare nell'Universo di Cameron. Chiamatela nostalgia o pura emozione, ma quando lo schermo passa dal nero all'abbacinante bellezza digitale di Pandora, gli occhi da spettatore si riempiono di splendore.

Le indicazioni sono pochissime e solo la musica accompagna il susseguirsi in crescendo delle potenti immagini scelte per presentare dopo così tanto tempo uno dei film più anticipati e chiacchierati degli ultimi anni, in un momento specifico persino dimenticato, dati gli infiniti tempi di realizzazione e la mancanza totale di notizie. Invece Avatar 2 esiste, è mastodontico, invitante, voglioso di mostrare le bellezze ancora taciute di in mondo più grande di quanto pensavamo noi e lo stesso Cameron, che ora dalle foreste pluviali bio-lumiescenti e pericolose passano alle zone marittime, all'azzurro incontaminato e meraviglioso degli oceani di Pandora. Qui vediamo vecchie e nuove conoscenze, dove le più importanti sono un Jake Sully ormai Na'vi nel corpo e nella coscienza, un'agguerritissima Neytiri e anche i loro figli.



A quanto pare hanno abbandonato il cuore della foresta e le vicinanze dell'Albero Sacro per spostarsi insieme alla loro tribù lungo la costa, tentando di vivere in pace nonostante la minaccia dell'invasore umano sia ancora alle porte. Gli ambienti cambiano, dunque: giganteschi alberi-casa affondano le loro immense radici direttamente nell'acqua cristallina dell'oceano, mentre piccoli e grandi Na'vi si tuffano all'esplorazione degli abissi di Pandora, creando legami con il pianeta e le creature che lo vivono.

La RDA (Resources Development Administration) è ancora intenzionata a impossessarsi dei ricchissimi giacimenti di unobtanium, anzi, ancora più presente nel territorio, alla ricerca delle tribù nemiche da estirpare da un pianeta per loro destinato solo allo sfruttamento. Da qui i venti di guerra che spirano da ponente, con Jake e le tribù Na'vi riunite insieme pronte ancora una volta a dare battaglia per difendere il loro habitat, la loro casa.

L'ambizione di James Cameron

Le immagini danno una dimensione generica delle dinamiche del racconto, ma per quanto riguarda la tecnica siamo a livelli visivamente strabilianti, con una pulizia scenica e un dettaglio impressionante di ambienti e animazioni che speravamo potesse dimostrarsi efficace, di tangibile evoluzione. Apparentemente, lo è, ma sarà poi il contesto, come ovvio, a decretare l'effettiva riuscita del progetto nella forma, così come nel contenuto. Quello che possiamo dire è che la tematica della famiglia sembra giocherà un ruolo fondamentale nell'intreccio di Avatar: La Via dell'Acqua, tant'è che è proprio a compagna e figli che Jake rivolge le uniche parole del trailer, proprio alla fine: "Io so che dovunque andiamo questa famiglia è la mia fortezza".

Che si creda o meno in James Cameron, la sua ambizione traspare tutta e senza mezzi termini da questo teaser trailer, con vizi e virtù del caso, colpendo con decisione cinefili e appassionati. Siamo certi vi lascerà sentimenti contrastanti ma per lo più positivi, a seconda che vi sia o meno piaciuto il primo capitolo, aprendo allo stesso tempo la strada dei ricordi e promettendone di nuovi. Dove vederlo? Basta correre in sala dal 4 maggio per assistere a Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Due mondi in un solo spettacolo.