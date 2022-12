Avatar: La via dell'acqua, tutte le curiosità e gli easter egg migliori

Vietnam, parallelismi con il primo film, ma anche Titanic e tanto altro. Ci sono un bel po' di curiosità e easter egg sul secondo capitolo di Avatar, però già che ci siete leggetevi anche la nostra recensione di Avatar La via dell'acqua. Oltre dieci anni a lavorare su questo film e per forza di cose il buon James Cameron ci ha meso dentro tantissimo, citando sé stesso qua e là e inserendo chicche per i fan della prima pellicola ma non solo.



Un vero e proprio kolossal che si porta dietro curiosità, dettagli e tanti riferimenti al cinema che ha ispirato la storia di Avatar. Abbiamo provato a raccogliere tutti i migliori, ma Cameron è il primo a dirci che con Avatar La via dell'acqua impariamo a guardare il cinema, quindi se ci siamo persi qualcosa magari ditecelo nei commenti, e raccontateci quello che avete beccato voi. Dai che si parte e ovviamente occhio agli spoiler, perché ce ne saranno un po'.



Avatar, Vietnam e Polinesia

Cominciamo proprio con la guerra del Vietnam, perché il film ha tanti riferimenti a quella pagina tragica della storia mondiale. Il ritorno degli umani su Pandora rispecchia le esplosioni al napalm utilizzate per bombardare il Paese del sud-est asiatico. Non solo, anche Quaritch si rifà ad Apocalypse Now, il film di Coppola, soprattutto per quanto riguarda il pensare come un Na'vi per combatterli al meglio.

Anche la premessa iniziale del film è un richiamo al capolavoro di Coppola. Quaritch deve uccidere un suo ex compagno che ora si è unito alla popolazione locale. Proprio come Willard deve trovare e uccidere Kurtz, ex ufficiale dei Berretti verdi che ha disertato nella giungla cambogiana. La scena dell'assalto al treno è ripresa dalle tattiche di guerriglia usate dai nativi americani. Infatti si rifà molto alle iconiche rapine al treno dei film western statunitensi. La macchina utilizzata per torturare Spider e tirargli fuori le risposte dal cervello ricorda molto Arancia meccanica. Infatti sembra proprio un riferimento alla cura Ludovico a cui Alex si sottopone per riottenere la libertà.

La tribù acquatica dei Metkayina è basata sulle culture della Polinesia, con i tatuaggi maori ben visibili sui loro corpi. Richiamano anche la tradizione neozelandese di tirare fuori la lingua prima di una battaglia, proprio come fa la squadra di rugby degli All Blacks al termine della danza rituale.



Acqua e Titanic

Kate Winslet interpreta Ronal, la capa tribù dei Metkayina: ha stabilito un record per quanto riguarda il respiro trattenuto sott'acqua durante le riprese. Addirittura sette minuti e quindici secondi, battendo il collega Tom Cruise. Oltretutto appena è risalita in superficie la prima cosa che ha chiesto è stata proprio il tempo sott'acqua per vedere se aveva battuto qualche record. Cameron ha pure ironizzato sul fatto che Winslet non è per niente competitiva.

Tonowari che dice alla famiglia di Jake che sarebbero stati come bambini in acqua è un richiamo al primo film. Infatti Neytiri dice la stessa cosa proprio a Jake durante i loro primi incontri. Loak che entra nella bocca di Payakan è un simbolismo forte al cinema. Basta solo pensare a Pinocchio, elemento che serve alla crescita e alla trasformazione del personaggio (tra l'altro, leggetevi anche la nostra recensione del Pinocchio di Guillermo del Toro, fa sempre bene). Anche in questo caso succede la stessa cosa, con Loak che riemerge completamente cambiato dall'esperienza.

La caccia alle balene è estremamente dettagliata e precisa. Non solo, c'è anche qualcuno che spiega come avviene. È lo scienziato interpretato da Jemaine Clement a dirlo a Spider, e quindi in senso lato allo spettatore. Stessa cosa che accadeva in Titanic quando veniva spiegato come la nave era affondata, proprio a livello tecnico. I rimandi con Titanic però non si fermano qua. Tutta la scena finale è un grande riferimento al film di James Cameron. Neytiri e Tuk che tentano di scappare dalla nave che affonda richiama infatti la stessa scena con Jack e Rose in Titanic.



Balla coi lupi e Miyazaki

La caccia alle balene rimanda anche a Balla coi lupi, altro film con cui La via dell'acqua ha molto in comune. Gli americani infatti cacciavano i bisonti solo per la loro pelliccia, lasciando tutto il resto del corpo a marcire. Proprio come gli umani fanno con le balene, prendendo solo il liquido cerebrale che permette di annullare l'invecchiamento.



Il funerale di Neteyam è molto simile al finale di Nausicaa, con i tentacoli dell'Ohm richiamati dalle piante acquatiche. Cameron condivide il grande messaggio ambientalista con quel film, e in realtà con tutta la poetica di Miyazaki. Quindi potrebbe davvero essere una citazione al gioiello animato giapponese.