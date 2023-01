Avatar 3: cosa sappiamo e cosa vorremmo sul sequel di La via dell'Acqua

Se avete amato Avatar la via dell'acqua, l'attesa per i suoi sequel potrebbe essere snervante: infatti, la release di Avatar 3 è fissata per il 20 dicembre 2024, mentre i suoi sequel dovrebbero arrivare tra il 2026 e il 2028, con un (lunghissimo) biennio di attesa tra l'uno e l'altro. Nei mesi che ci separano da Avatar 3, sicuramente i leak e i rumor sulla trama del film che trapeleranno in rete saranno molteplici. Tuttavia, già da ora, mentre Avatar la via dell'acqua è ancora in sala, possiamo partire dai nodi di trama irrisolti dell'ultimo film di James Cameron e dagli archi narrativi non ancora conclusi per farci un'idea di cosa ci aspetta nel futuro del franchise targato Disney. Non solo: un interessante report della BBC ci ha svelato quali dovrebbero essere i titoli finali di Avatar 3, 4 e 5, dandoci importanti elementi su cui speculare per il futuro della serie di kolossal sci-fi partoriti dalla mente di James Cameron. Ecco dunque cosa possiamo aspettarci, almeno per quanto ne sappiamo oggi, da Avatar 3.



La Portatrice di semi

Ebbene, stando ai report della BBC, Avatar 3 sarà sottotitolato "The Seed Bearer", ovvero "Il portatore di semi" (o, più probabilmente, "La portatrice di semi"). Avatar 4 avrà per sottotitolo "The Tulkun Rider ("Il cavalcatore di Tulkun" o "La cavalcatrice di Tulkun"), mentre Avatar 5 si chiamerà "The Quest for Eiwa", ossia "La missione per Eiwa".

Dei tre sottotitoli, sfortunatamente, quello di Avatar 3 è il meno esplicativo e lascia molto alla fantasia, anche se potrebbe facilmente alludere al ruolo chiave del personaggio di Kiri nel resto del franchise, specie dopo che una delle scene più importanti di La via dell'acqua ci ha mostrato che la giovane figlia della dottoressa Grace Augustine ha un legame speciale con il pianeta di Pandora e la divinità che lo governa, Eiwa. Addirittura, secondo alcune teorie, Kiri dovrebbe diventare, proprio nel corso di Avatar 3, una sorta di figura semi-divina con il compito di salvare la biosfera di Pandora dal collasso innescato dall'arrivo degli esseri umani sul pianeta. Un'ipotesi non troppo improbabile, soprattutto se consideriamo che Avatar 2 glissa ampiamente sul concepimento di Kiri da parte dell'avatar della dottoressa Augustine, spingendo molti fan a teorizzare che in quest'ultimo abbia avuto un ruolo "provvidenziale" proprio la stessa Eiwa.



Il titolo di Avatar 4, "Il cavalcatore di Tulkun", è invece particolarmente interessante perché ci conferma che la sottotrama dei Tulkun avrà un ruolo centrale nel futuro della saga, così come era prevedibile fin dalla scena-spiegone un po' posticcia inserita nella seconda metà di Avatar 2 per spiegare perché gli umani si dedichino così risolutamente alla caccia delle gigantesche balenottere di Pandora.

Ebbene, dal cervello dei Tulkun si estrae l'Amrita, un liquido preziosissimo capace di allungare la vita di chi lo beve, e che per questo viene venduto a cifre astronomiche sulla Terra. Visto il titolo di Avatar 4 e il peso che i Tulkun hanno avuto in La via dell'Acqua, specie per via del personaggio di Payakan, è improbabile che questo arco narrativo venga lasciato irrisolto nel resto del franchise. Ciò però pone un altro problema: se davvero Avatar 3 e Avatar 4 dovessero essere incentrati sui Tulkun, è improbabile che Jake Sully e famiglia lascino gli atolli dei Metkayina per tornare dai Navi delle foreste (gli Omaticaya) o per esplorare altre parti di Pandora, nonostante i rumor sulla trilogia finale di Avatar suggeriscano con forza che i protagonisti si troveranno in ciascuna pellicola a contatto con nuovi popoli di Pandora e nuove specie animali. D'altro canto, a "sbugiardare" questa ipotesi è il finale stesso di Avatar 2, in cui a Sully e famiglia viene proposto di restare a vita insieme a Navi degli oceani.



Infine, il titolo di Avatar 5, "La missione per Eiwa", sembra rifarsi al piano di colonizzazione umana di Pandora per mano del Generale Ardmore, che Sully, Neytiri e i loro figli non riusciranno a sventare nel corso dei prossimi due episodi della saga kolossal di Cameron. Lo stesso regista ha spiegato che, coerentemente con quanto lasciano intendere i rumor e le teorie, parte della trama di Avatar 5 sarà ambientata sulla Terra, e non solo su Pandora. Ciò ci lascia pensare che il culmine della pentalogia di Avatar potrebbe portare la guerra tra Navi e umani sul Pianeta Blu, il quale ormai dovrebbe comunque essere completamente devastato a causa del cambiamento climatico, che è proprio il motivo che ha originato le esplorazioni spaziali dietro all'arrivo dell'Uomo su Pandora.

Difficile dire come evolverà la trama da questo punto in poi: sicuramente, però, un capitolo finale almeno parzialmente ambientato "a casa nostra" potrebbe portare una ventata d'aria fresca nel franchise di Avatar proprio ad un passo dalla sua conclusione, cioè quando la formula action sci-fi delle altre pellicole potrebbe iniziare a perdere di mordente sul pubblico. Anche in questo caso, la scelta di mostrare l'insediamento degli umani su Pandora e la loro avanzatissima tecnologia all'interno di Avatar 2 potrebbe non essere affatto casuale, ma dovrebbe anzi porre le basi per un (lontano) futuro del franchise.



Un complesso rapporto padre-figlio

Un altro indizio sulla trama dei sequel di Avatar 2 arriva proprio dalla struttura produttiva che Jameson Cameron ha adottato per la serie, che si è incentrata sulla scelta di girare Avatar 2 e 3 "back to back", cioè l'uno insieme all'altro.

Non solo: il cast di La via dell'acqua ha già letto lo script dei prossimi tre capitoli della saga, perciò al mondo c'è un numero piuttosto ampio di persone che sanno come andrà a finire la saga Disney. In termini narrativi - lo ha spiegato lo stesso Cameron - la decisione di girare consecutivamente Avatar 2 e Avatar 3 dipende dalla necessità di non mostrare l'invecchiamento dei personaggi tra un film e l'altro, specie dei bambini. Ciò, in altre parole, significa che sicuramente Avatar 3 riprenderà la narrazione subito dopo Avatar 2, mentre tra il terzo e il quarto capitolo della serie potrebbe esserci un salto temporale di qualche anno, come già avvenuto tra Avatar e La via dell'acqua. Ciò deve essere vero in particolare per Jack Champion, l'unico attore adolescente "umano" del film, che interpreta Spider. L'attenzione di James Cameron al figlio del Colonnello Quaritch, d'altro canto, sembra suggerire che quest'ultimo avrà un ruolo di primo piano in Avatar 2 e in Avatar 3, ma forse anche nel prosieguo della saga.



D'altro canto, un'altra delle sotto-trame lasciate aperte da Avatar 2 è proprio quella del rapporto padre-figlio tra Quaritch e Spider, che nel kolossal sci-fi di Cameron viene inizialmente mostrato come un sentimento di odio reciproco o di sfruttamento, ma che sul finale subisce un'interessante virata verso qualcosa di più profondo, specie nel momento in cui Spider salva Quaritch da morte sicura.

Sicuramente, i due personaggi torneranno in Avatar 3 e il loro rapporto verrà ulteriormente approfondito, potenzialmente trasformando Spider in una pedina dell'avatar paterno o lo stesso Quaritch in un alleato di Sully, come alcuni fan hanno ipotizzato nelle ultime settimane, specie dopo aver visto come il Colonnello abbia rapidamente imparato a interagire con la biosfera di Pandora in Avatar 2. Ciò che è certo, per ora, è che lo stesso Jack Champion ha anticipato un grosso colpo di scena in Avatar 3, che potrebbe proprio riguardare una "virata" nel ruolo del suo personaggio o di quello della sua figura paterna. Dall'altra parte, però, i titoli dei prossimi film del franchise sembrano confermare che quella del rapporto tra Quaritch e Spider rimarrà una sottotrama multi-pellicola, e probabilmente non si esaurirà prima della fine dell'intera pentalogia, anziché avere un film intero ad essa dedicato.