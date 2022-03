Avatar 2: perché sarà migliore dell'originale

Una verità che non a tutti piace mettere in evidenza è che nel mondo del cinema c'è stato un prima e un dopo Avatar. Il kolossal fantascientifico di James Cameron del 2009 ha conquistato il podio come film con il maggior incasso nella storia, detronizzato per breve tempo da Avengers: Endgame (capirete il perché leggendo la nostra recensione di Avengers Endgame). Le penne dei critici si erano levate come lance contro la storia fin troppo classica e semplicistica imbastita dal cineasta che, da bravo artigiano della Settima Arte, aveva rielaborato topoi narrativi sempreverdi concentrandosi su ciò che gli premeva di più, cambiare per sempre il modo di fare cinema, inventando tecniche innovative e regalando al pubblico uno spettacolo mai visto prima.



Per anni si è parlato di eventuali sequel, finché la scelta definitiva è ricaduta su ben quattro seguiti che ci terranno compagnia fino al 2028. A tredici anni di distanza dall'originale, Avatar 2 è uno dei film più attesi del 2022 e, ora che la finestra d'uscita si restringe di mese in mese, cerchiamo di capire in cosa questa pellicola dovrebbe essere migliore della precedente e se effettivamente lo sarà. Intanto, sembra proprio che a breve vedremo il primo trailer di Avatar 2, dopo che una nuova immagine di Avatar 2 è apparsa online.



Emozioni, queste sconosciute

In Avatar 2 dovremmo ritrovare Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) alle prese con la loro nuova famiglia, in una vita pacifica che, come potrete immaginare, non durerà a lungo, perché la minaccia incombe ancora una volta dallo spazio, da quegli umani che sono tornati per le preziosissime risorse naturali presenti sul pianeta, che spingeranno i nostri ad incontrare il clan acquatico dei Metkayina, al quale appartengono i personaggi interpretati da Kate Winslet e Cliff Curtis.

In Avatar l'epicità del racconto sovrastava di netto la resa emotiva, e di conseguenza drammaturgica, dell'ordito. Così, soprattutto in vista di un gargantuesco universo narrativo all'interno del quale ogni titolo dovrebbe essere idealmente considerato standalone, è inevitabile che un investimento cospicuo nello sviluppo dei personaggi sia non solo auspicabile, ma inderogabile. Il che andrebbe ad impreziosire ancor di più gli epici scontri ai quali assisteremo, alzando la posta in gioco per i nostri protagonisti e portando sulla scacchiera una serie di variabili che potrebbero discostarsi dall'ordinarietà del primo film a livello di sceneggiatura.



E poi, parliamoci chiaro, James Cameron con i sequel ci sa fare; abbiamo due pietre miliari come Aliens e Terminator 2 a riprova di questo fatto. Un importante indizio, forse il più rilevante al momento, al di là di tutte le pacche sulle spalle sulle evoluzioni tecnologiche implementate nel film, lo dà la reazione di Zoe Saldana ai primi 20 minuti di Avatar 2. L'attrice, la cui frizzante carriera è stata lanciata proprio dal regista di Titanic, è stata spinta alle lacrime dalla visione, cosa che - separata dall'inevitabile conflitto d'interessi - ci fa ben sperare non solo in una perfetta resa tecnica, ma anche in un miglior lavoro di scrittura che possa definitivamente rendere giustizia all'epica di Pandora e dei suoi Na'vi.



Uno spettacolo per gli occhi

Ciò che non si discute è che Cameron tornerà a deliziarci la vista con panorami mozzafiato, creature favolose e scene d'azione al cardiopalma, superando i già clamorosi risultati del primo film. Se Avatar nel 2009 aveva cambiato il mondo portando la motion capture allo stato dell'arte e il fotorealismo al limite del concepibile, oltre a creare il miglior 3D stereoscopico della storia del medium (evoluzioni senza le quali i più grandi blockbuster e franchise venuti dopo non sarebbero stati gli stessi), al suo seguito spetta il compito di dettare legge sulla resa digitale dell'acqua e dei movimenti degli attori all'interno di essa.

A tal proposito, come per la pellicola precedente - la cui gestazione è iniziata nel 1994 ma che ha visto i necessari progressi tecnologici atti a ridefinire il concetto di effetti speciali solo dopo Il Signore Degli Anelli -, Cameron si è prodigato in prima persona per creare le meraviglie necessarie a raggiungere la sua visione. A tal proposito, il suo focus è stato nuovamente la motion capture, questa volta applicata ai corpi degli interpreti immersi in una vasca da tre milioni e mezzo di litri d'acqua. Uno dei peggiori incubi di Hollywood e di coloro che lavorano nell'ambito dell'effettistica è infatti la resa su schermo dei liquidi e l'interazione con essi. Figuriamoci la realtà sottomarina immaginata da Cameron che, al pari della foresta biolumescente di Pandora nel primo capitolo, necessiterà prima tutto di convincere della sua fattuale esistenza, prima di poterci anche solo ambientare parte del sequel.



Basti pensare che questa è una delle ragioni principali - non l'unica ovviamente - delle otto release date cambiate nel corso di un decennio. In ogni caso, la vera sfida di Cameron rimane quella di creare un'opera che sopravviva al giudizio del tempo, indipendentemente dalle peculiarità tecnologiche e creative, cosa che non gli è esattamente riuscita con Avatar. Sembra, però, che siamo sulla buona strada.