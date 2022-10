Autopsy, un mistero soprannaturale nell'obitorio degli orrori

Il cadavere di una splendida donna uccisa in circostanze misteriose, due uomini - padre e figlio - che da generazioni gestiscono un obitorio/crematorio che si trova nel seminterrato della casa di famiglia e un mistero che ben presto si trasforma in una notte all'insegna del puro terrore.



In Autopsy (andato in onda ieri in prima serata e stasera in replica alle 23.20 su Mediaset Italia 2) nulla è come sembra, fino a quell'epilogo che rivoluziona tutte le carte in tavola ed esalta un sovrannaturale archetipo, memore di leggende e documentati fatti storici, innesto di ispirato misticismo ad una vicenda nelle sue basi così apparentemente terrena. Il film ci trascina nel luogo in cui nessuno di noi vorrebbe mai trovarsi, né da vivi né, ovviamente, da morti. Ma questo è il destino toccato alla ormai inerme protagonista / nemesi femminile, alpha e omega orrorifica del racconto. Potete leggere qui la nostra recensione di Autopsy, pubblicata all'uscita della pellicola nelle sale.



Autopsy: la morte ti fa bella

La storia ha inizio in una piccola cittadina della Virginia, dove è stato appunto ritrovato il cadavere di questa giovane donna all'interno di una casa dove ha avuto luogo un violento pluri-omicidio dal movente sconosciuto. Lo sceriffo locale affida il corpo senza vita al medico legale Tommy Tilden, nella speranza di comprendere la sera stessa le cause della morte per portare avanti le indagini che altrimenti brancolano nel buio.

Tilden gestisce infatti questa struttura / obitorio proprio nei bassifondi della sua dimora e ha spinto il figlio Austin a seguire le sue orme, nonostante il ragazzo - anche su comprensibile insistenza da parte della fidanzata - intenda abbandonare al più presto il gravoso compito. I due si trovano così a eseguire l'autopsia e notano sin da subito come il cadavere si sia mantenuto in ottimo stato, senza segni di ustioni o violenze fuori dalla norma.



Andando avanti nell'esame il coroner e il figlio comprendono effettivamente di trovarsi di fronte a qualcosa al di fuori dall'ordinario, con altre inquietanti menomazioni o lacerazioni che sembrano condurre ad un ordine ben stabilito. L'incombente arrivo di una tempesta rende la situazione ancora più terrificante, fino a quando all'interno di quelle quattro mura non si scatenano eventi inaspettati e spaventosi.



L'aldilà e l'aldiqua

Sin dalle atmosfere low-budget e/o semiamatoriali di cult del calibro di Buio Omega (1979) e Nekromantik (1987), il tema della necrofilia al cinema ha dato vita a produzioni spesso disturbanti e controverse, proprio per via della sensibilità del pubblico e delle dinamiche dove corpi senza vita diventano non soltanto mero contorno ma parte centrale all'interno del racconto, spesso ad uso e consumo di situazioni raccapriccianti.



Non raggiunge le atmosfere sadiche e morbose di The Corpse of Anna Fritz (2015), uscito l'anno precedente, e si attesta su toni più simili al successivo L'esorcismo di Hannah Grace (2018) - la nostra recensione de L'esorcismo di Hannah Grace è a portata di clic - con un mistero di stampo esoterico che prende progressivamente il sopravvento all'interno di quell'ambiente limitato dove operano i due protagonisti viventi. Autopsy è il primo film in lingua inglese diretto dal norvegese André Ovredal, che aveva convinto tutti qualche tempo prima con il mockumentary / monster-movie Troll Hunter (2010) e qui si trova alle prese con una storia molto diversa, più intimista e racchiusa appunto in un unico posto. Una sala obitorio che non farebbe dormire sonni tranquilli a nessuno tranne che ai maschi della famiglia Tilden, che abitano proprio sopra quel luogo contenitore di morte e sofferenza.



Il "vecchio" Tommy ne ha viste di cose ma niente lo ha preparato a ciò che lo aspetta: un cadavere in simili condizioni infatti non è soltanto una rarità, ma è impossibile che esista, andando contro ogni logica e pagina di biologia. D'altronde "ogni corpo nasconde un segreto", ma quello celato dalla giovane donna ha origini addirittura secolari. Jane Doe questo il nome dato alla povera vittima - ribadito anche nel titolo originale - come d'uopo fare negli Stati Uniti quando si parla di persone dall'identità sconosciuta, siano queste vive e o morte: non è il caso che Jane e John Doe siano proprio gli alias con cui si firmano i registi che hanno disconosciuto, per un motivo o per altro, pellicole da loro stessi girati. In questo senso il fatto che non si sappiano le generalità e altre informazioni è necessario per preparare il campo al colpo di scena finale, dove si scatenano suggestioni primordiali.

Ottimo ed adatto il cast, con Brian Cox ed Emile Hirsch a offrire la giusta inquietudine alla rispettive controparti, alle prese con il peggiore dei loro incubi, e una menzione d'onore per Olwen Kelly, immobile interprete di un cadavere mai così credibile, tanto da aver sperimentato appositamente tecniche di yoga per poter controllare il respiro a proprio piacimento e risultare così "una morta delle grandi occasioni".