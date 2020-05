Atlantis: chi potrebbe interpretare Milo nel live-action Disney?

Al netto di una crisi economica che è andata a colpire più o meno ogni reparto del suo apparato produttivo, Disney non accenna a fermarsi. Ne avevamo già parlato mesi fa, allo scoppiare della Pandemia e seguendo diverse analisi di portali e quotidiani molto più ferrati di noi in ambito commerciale, ma la Casa di Topolino ha sufficienti liquidi per uscire ferita e non sconfitta da questo difficile periodo emergenziale. Non senza polemiche a causa dei licenziamenti di massa dei dipendenti dei vari parchi a tema, decisione complessa sulla quale non sta certo a noi dibattere, eppure salda, con numerosi progetti in cantiere e pronta a ripartire più forte di prima non appena sarà possibile farlo.



Questo si capisce non solo dal posticipo dei numerosi cinecomic Marvel o dall'alto numero di abbonati al servizio Disney+, perché proprio in questi ultimi tre mesi è stato annunciato prima di tutto il live-action di Hercules prodotto dai fratelli Russo, poi è trapelata la notizia ufficiosa della messa in cantiere di un live-action di Atlantis, uno dei classici che più di altri si presta da sempre a un'operazione di restyling formale (così come Il pianeta del Tesoro, ma in quel frangente tutto tace). Ufficioso e non ufficiale, al momento, il che rende tutto più fumoso che concreto, anche se ci permette di ragionare sull'eventuale casting per il protagonista Milo James Thatch, per cui abbiamo pensato a tre interpreti molto amati, talentosi e a nostro avviso perfetti per il ruolo.



Tom Holland

L'attore di Spider-Man nel MCU e prossimo giovane Nathan Drake nell'adattamento cinematografico di Uncharted è senza dubbio il favorito dei fan per la parte. Basta una rapida ricerca online per scovare fan poster e comparazioni tra il 23enne interprete britannico e il linguista americano protagonista di Atlantis. In effetti, il physique-du-role c'è tutto: muscolatura tonica, fisico asciutto, volto squadrato dove serve e altezza adeguata. A Holland non manca inoltre la bravura e la capacità di caratterizzare adeguatamente i suoi personaggi, anche se il carattere di Milo è paradossalmente esuberante e passionale a dispetto di una certa introversione. È uno dei volti più nerd dei classici Disney ed è curioso e iper-attivo, tutti elementi che l'attore inglese condensa magnificamente nelle sue interpretazioni, capaci anche di dramma e pathos, atletico e dunque capace di girare intense scene d'azione. Se ci aggiungiamo che è una delle star più amate del cinema contemporaneo, almeno tra i più giovani, e che è già legato alla Disney da anni, non è difficile pensare a un suo futuro ingaggio per il ruolo. Farebbe felici un po' tutti.



Eddie Redmayne

Dei tre attori scelti, Eddie Redmayne è il più anziano, anche se "anziano" è un parolone, dato che stiamo parlando di un interprete di 38 anni. È anche il solo ad aver già vinto un Premio Oscar come Miglior Attore Protagonista per la Teoria del Tutto, che è il film che ci ha spinto a prenderlo in considerazione insieme alla sua performance di Newt Scamander in Animali Fantastici. Redmayne è uno di quei talenti che non fanno impazzire tutti: ha un volto plastico ed espressivo ma cede a volte a un'esasperazione interpretativa, il che da una parte lo aiuta a dare più personalità ai suoi personaggi ma dall'altra viene letto (spesso erroenamente) come overacting. Non lavora certo di sottrazione ed è questo che lo rende perfetto per il ruolo di Milo Thatch, a cui fisicamente somiglia anche molto e con cui condivide una certa dinamicità motoria, quasi molleggiato e molto flessibile. Non sfigurerebbe affatto in una trasposizione di stampo fortemente colossal come Atlantis, che richiede dimestichezza con commedia, dramma e azione. Per giunta è abituato anche al fantastico e al green screen, il che è tutto di guadagnato.



Aaron Taylor-Johnson

Rispetto a Holland e Redmayne, questo è un po' il nostro azzardo. Non perché Aaron Taylor-Johnson sia un attore meno capace o valido (basta guardare Kick-Ass o Animali Notturni per ammirarne il talento) ma per un discorso prettamente fisico. L'interprete di Avengers: Age of Ultron ha messo su diversa massa muscolare nel tempo, pompando il suo fisico tonico eppure ben scolpito. Per alcuni è addirittura un sex symbol, anche se non tra i più famosi. Molti non lo prenderebbero in considerazione proprio per questo suo aspetto, e invece guardando all'insieme a noi convince proprio come le altre due star. Basterebbe una piccolo dieta equilibrata per perdere massa e peso e tornare al fisico di Kick-Ass, e poi guardando bene a Johnson notiamo due cose: ha il volto più simile a quello di Milo - specie se indossa gli occhiali - ed è un viso piacevole da ammirare in una parte nerd e passionale. Si è anche costruito una certa nomea nel cinema action e di genere, tanto che lo vedremo in The King's Man di Matthew Vaughn e anche nel Tenet di Christopher Nolan, esperienza a cui potrebbe far seguire proprio questo slancio da protagonista in Atlantis. Sa rispettare tempi commediati e battute, è in grado di immedesimarsi molto bene nel ruolo che interpreta e gestire agilmente sequenze più movimentate. Da tenere d'occhio, non trovate?