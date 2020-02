Aspettando Fast & Furious 9: cosa sappiamo dal trailer

L'attesa è finalmente finita, sappiamo qualcosa di più su cosa ci troveremo di fronte dal 21 maggio al cinema, quando (è facile prevederlo) il nuovo episodio della saga di F&F sbancherà anche nei nostri botteghini.

Fast & Furious 9 arriva forte del successo dell'ottavo episodio, che aveva incassato 1 miliardo e 200 milioni di dollari nel mondo, e dell'accoglienza positiva dello spin-off e sequel Fast & Furious - Hobbs & Shaw, con The Rock e Jason Statham contrapposti a Idris Elba.

Adesso, grazie al trailer, sappiamo che al suo quarto coinvolgimento nella saga, il regista Justin Lin ha alzato ulteriormente il tiro, e non solo per ciò che riguarda la monumentalità degli effetti speciali e l'atmosfera adrenalinica, ma soprattutto per l'inserimento di nuovi personaggi e il ritorno di altri che davamo per scomparsi.



Altro giro altra corsa

Girato nel Regno Unito, soprattutto Londra ed Edimburgo, nonché a Tbilisi, a Los Angeles e in Thailandia, Fast & Furious 9 riprende da dove ci eravamo fermati con l'ottavo film di tre anni fa.

Dominic Toretto non sembra apparentemente più essere l'uomo da "un quarto di miglio alla volta", ha un bambino (il piccolo Brian avuto dalla compianta Elena) e vive assieme alla sua amata Leticia Ortiz.



Nella realtà lui e il resto della "Famiglia" dovranno presto far fronte al ritorno della perfida terrorista Cipher (Charlize Theron), assetata di vendetta e che ha stavolta un nuovo ariete di sfondamento: Jacob. Assassino, ladro, pilota eccellente e, soprattutto, fratello di Dom, per interpretare il quale è stato scelto lo scolpito John Cena.



Una sceneggiatura che promette grandi sorprese

Il trailer ci fa capire che i due fratelli non si sono mai amati, non sono mai stati molto legati e che anzi, soprattutto Jacob ha sempre avuto un grande complesso di inferiorità rispetto a Dom, sul quale Cipher conta moltissimo per i suoi scopi.

Nel finale del trailer poi, ecco la sorpresa: il ritorno di Han, dato per morto alla fine del sesto episodio, in quella Tokyo dove aveva cercato di dimenticare la morte della sua amata Gisele, solo per finire nelle grinfie di Deckard Shaw.



Quale sia il suo ruolo, il motivo della sua ricomparsa, ancora è un mistero, ma mai sottovalutare Chris Morgan, che da sceneggiatore ha saputo, negli anni, reinventare e rendere sempre più appetibile e fantasiosa la base narrativa della saga.

Il tutto anche grazie all'inserimento continuo di nuovi personaggi, interpretati da attori di grande richiamo per il grande pubblico, soluzione che è diventata impellente dopo la tragica scomparsa di Paul Walker, l'altra anima della saga.



Parola d'ordine: esagerare sempre!

Dal punto di vista visivo e coreografico, è chiaro che Fast & Furious 9 seguirà lo stesso stile degli ultimi episodi, ma (da ciò che si vede nel trailer) con una maggior connessione all'atmosfera esagerata e assolutamente irrealistica oltre ogni limite dello spin-off dedicato a Hobbs e Shaw.

Se vi sarà anche la stessa ironia però non possiamo saperlo, visto che gli ultimi episodi (vuoi per la morte di Paul Walker, vuoi per la dipartita di alcuni personaggi) non è che in realtà ne avessero avuta così tanta. Anzi, era stata soprattutto la bromance scoppiettante e irriverente tra i due protagonisti dello spin-off a regalare i momenti più divertenti.

In questo trailer vediamo i protagonisti lanciarsi e atterrare su auto in corsa dopo salti di venti metri, spiccare il volo nel vuoto con le loro auto, disegnare traiettorie impossibili con proiettili e fuoristrada... insomma, non sarà certo il realismo o l'osservanza alle leggi della fisica a trionfare in questo nono capitolo.



Lo stesso Tyrese Gibson (il suo Roman Pearce si è a lungo temuto che non tornasse in Fast & Furious 9 per dissidi con The Rock mai del tutto chiariti) ha ammesso che ormai i protagonisti della saga, da semplici pirati del volante, sono ormai diventati dei supereroi a tutti gli effetti, neppure così diversi da quelli dell'universo Marvel o della DC.

Su quanto questo possa o meno funzionare alla lunga, è legittimo avere qualche perplessità, molto probabilmente però tutto sarà spazzato via dall'ennesima rimpatriata dalla "Banda Vin Diesel", e dall'avere due assi del calibro di Charlize Theron e John Cena in questo nono appuntamento.