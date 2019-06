Aspettando la Fase 4 del MCU: quale sarà la sua storyline?

È inutile negarlo: ormai ci siamo infilati dentro la tana del Bianconiglio e non c'è più alcun modo di uscirne. Fortunatamente. La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è alle porte e siamo tutti pronti a farci inondare gli occhi da gente in calzamaglia che se le dà di santa ragione, scene post-credit e quel senso di completezza e precisione che si prova solo quando si infila l'ultima tessera del puzzle. Perché il grande arazzo delle Fasi 1, 2 e 3, culminate con Endgame, ha dato un senso di chiusura, che si completerà solo con Spider-Man: Far From Home (ultimo film della Fase 3). E da quel momento in poi? È ancora difficile dirlo, nonostante i sei film già annunciati (qui un preciso recap di tutto quello che ci aspetta nella Fase 4). Il punto fondamentale, però, resta uno: quale sarà la grande storia che collegherà tutti i film dalla Fase 4 in poi, così come ha fatto, in maniera perfetta, la Infinity Saga? Beh, a questo punto proviamo a scoprirlo assieme.



E se non fosse una sola grande storia?

Sembra quasi certo: la Fase 4 potrebbe dividersi tra avventure spaziali, quindi i Guardiani, Thor, l'inserimento degli Eterni, forse l'arrivo di Nova (che potrebbe tanto essere il ragazzino di Iron Man 3 rivisto al funerale di Tony in Endgame) e quelle terrestri. All'inizio separate, quindi senza un villain come Thanos che costringa spazio e Terra a fare fronte comune. Partiamo dunque dal bisogno di avere una storyline per la Terra, nella quale un nuovo villain sarebbe già in ascesa: Norman Osborn. Magari con una Secret Invasion creata ad hoc per il MCU. Ragioniamo. Gli Skrull sono stati presentati come buoni, quindi bisognerebbe spendere tempo e fatica per mettere in scena degli altri "sottogruppi" cattivi intenti a conquistare la Terra... diventerebbe un po' macchinoso, al momento. E se Norman Osborn (magari interpretato da uno di questi tre tizi) facesse la sua Secret Invasion? Norman potrebbe prendere pian piano il potere a New York, lavorando nell'ombra, magari usando Goblin per creare il proprio impero criminale sotterraneo (come succedeva in Superior Spider-Man) e poi uccidendolo lui stesso davanti alle telecamere - usando un pazzo, o un altro nemico di cui sbarazzarsi, nel suo costume - così da presentarsi agli occhi del mondo come il vero salvatore dell'America.



Dark Reign e Dark Avengers

A quel punto Norman potrebbe seguire lo stesso sviluppo dei fumetti: creare il suo Regno Oscuro. Mantenendo una doppia identità: dando vita alla sua versione dello SHIELD, l'HAMMER, con la quale governa New York (e, in senso lato, tutta la Terra) grazie agli Oscuri Vendicatori (della cui formazione, al momento, si potrebbe davvero solo speculare senza certezze) e al tempo stesso rimanendo Re del sottomondo criminale. Magari, non solo di New York, ma di tutta l'America o, perché no, di tutto il mondo. A quel punto gli eroi sarebbero braccati, resi "illegali" dal loro fallimento nella sconfitta di Goblin e catturati uno dopo l'altro (magari con qualcuno che ci lascia il collo). Norman potrebbe anche tentare una sortita spaziale, o magica, anche se il bello del personaggio è proprio questa sua pragmaticità così terrestre, nonostante l'ambizione folle che lo pervade. Dipende molto da quanto il villain ricalcherà quello dei fumetti o se ne discosterà per esigenze del Marvel Cinematic Universe. La Fase 4 terrestre potrebbe quindi vedere il suo apice in uno scontro interiore dello stesso Osborn, incapace a mantenersi lucido di fronte alla distorta immagine pubblica che ha creato: Goblin erutterebbe di nuovo dal suo animo e gli Avengers dovrebbero sconfiggerlo una volta per tutte.



E tra le stelle?

Forse il punto di svolta potrebbero essere gli Eterni. La Fase 4 spaziale del MCU allargherebbe i suoi orizzonti verso lidi solo sfiorati con i Guardiani. Sempre che gli Eterni non restino un po' in disparte, ma sarebbe uno spreco visto quanto potrebbero espandere i confini galattici della Fase 4, mantenendo sempre il collegamento tra spazio e Terra. Trovare un villain in questo caso è già più complicato, fermo restando che le due storyline (terrestre e spaziale, appunto) restino in linea di massima separate. A meno che non vogliano fare soltanto dei villain che esauriscano il loro raggio d'azione all'interno dei singoli film, lasciando che le scorribande spaziali, proprio per la loro natura di "viaggi infiniti", restino tali, magari unendo qualche film, senza però tessere una tela così fitta come quella di Thanos. Lo spazio del MCU potrebbe davvero diventare un luogo di sperimentazione, di divertimento (i Guardiani dovrebbero guidarne la cavalcata) dove road movie interstellari ci riempiono gli occhi con una CGI maestosa. Speriamo solo abbiano la decenza di far dimagrire Thor.



Un Multiverso segnato dal... Destino?

Forse ci stiamo spingendo un po' troppo avanti ma sognare non costa nulla. La Fase 4 del MCU potrebbe già inserire i Fantastici 4. Sono nell'aria da tempo, tutti i fan li chiamano a gran voce, anche solo per poter finalmente avere un film decente dedicato al supergruppo che, nella Casa delle Idee, è praticamente una pietra miliare. Ma come si potrebbero inserire? Attori giovani che crescono con il franchise (e quindi che scoprono i poteri in un classico film sulle origini) o un gruppo già formato, che arriva nel MCU proprio grazie al Multiverso suggerito nel trailer di Far From Home? Oppure, volendo proprio strafare, un gruppo già a spasso nello spazio (che per i F4 è la prassi) che viene proprio ritrovato da qualche viaggiatore galattico? Inutile arrovellarsi troppo, ma i Fantastici 4 dovranno essere un momento cruciale per il Marvel Cinematic Universe. Sia perché sarebbero il punto di contatto perfetto fra Terra e spazio (e, volendo, anche tutti gli altri universi), sia perché introdurrebbero l'unico villain in grado di raccogliere l'eredità "morale" di Thanos, quello che potrebbe (e dovrebbe) diventare il grande nemico di tutto il MCU: il Dottor Destino.



Uno dei villain più iconici di tutta la Marvel, sia dal punto di vista della sua cattiveria (e brama di potere) che come impatto visivo; volendo, anche la sua "nascosta" umanità, l'odio profondo verso i Fantastici 4 ma al tempo stesso l'orgoglio del suo ruolo da "acerrimo nemico" (aiutò Sue Storm a partorire perché Reed Richards non era rintracciabile, per fare un esempio). Insomma, su Victor Von Doom ci sarebbe da lavorare all'infinito. Anche, e soprattutto, perché sarebbe il villain perfetto per unire tutte le varie anime del MCU: quella terrestre (sovrano di Latveria, nell'Europa dell'Est, chissà che non la citino in Black Widow), quella spaziale (ha avuto spesso a che fare con entità extraterrestri), quella del Multiverso (lo crea e ne diventa il Dio in una delle ultime run della Marvel) e quella magica (Destino è anche uno stregone), coprendo anche tutta la grossa parte che il Dottor Strange avrà dalla Fase 4 in poi. Dopotutto: "La parola di Destino è legge!".



Sono tutte speculazioni, basate sui fumetti e su quanto noi, da fan, vorremmo che prendessero vita. La Fase 4 ha tanti embrioni pronti a svilupparsi, ma una cosa è importante: non avere fretta, inserire tutto con calma e, come ha sempre fatto Kevin Feige, pianificare. Noi saremo sempre lì, biglietto alla mano.