Aspettando Avatar La Via dell'Acqua: tutta la storia finora

Manca meno di un mese al ritorno di Avatar al cinema. Il film dei record di James Cameron aveva incantato gli spettatori di tutto il mondo nel lontano 2009 diventando il maggior campione di incassi della storia (Avatar era tornato in sala poco tempo fa), ed ora si appresta ad alzare l'asticella e a sorprendere i fan, che hanno finalmente l'occasione di tornare su Pandora, il mondo fantastico creato per l'occasione dal cineasta americano. Se non abbiamo dubbi che sul fronte degli effetti speciali Avatar La Via dell'Acqua sarà l'ennesima conferma di un'eccellenza indiscussa, è su quello narrativo che Cameron dovrà limare l'ordinarietà del primo capitolo. A tal proposito, vale la pena prepararci a riprendere le fila di quella che a tutti gli effetti si configurerà come una saga composta da cinque film, per capire dove eravamo rimasticare anche la pena rispolverare il nostro speciale su Avatar).



Una vita finisce e un'altra comincia

"Mentre ero su un letto dell'ospedale militare, con un bel buco sparato nel centro della mia vita ho cominciato a sognare di volare. Ero libero.". E noi lo siamo con Jake Sully, la cui voce accompagna la nostra planata su una giungla florida e nebbiosa, prima di precipitare a capofitto nella vegetazione. Prima o poi ti devi svegliare.

E ciò che attende il protagonista è una nuova vita su un mondo nuovo. Jake ha preso il posto del fratello defunto in un progetto non meglio specificato nel quale sono stati investiti parecchi soldi e per il quale il DNA di Tommy era cruciale. Dato che Jake ha lo stesso genoma del fratello gemello, nonostante sia un marine, gli è stato proposto di subentrare a lui e di imbarcarsi per quest'avventura nello spazio profondo. Per arrivare a destinazione ha passato un bel po' di tempo in criosonno, ed ora che lo shuttle della RDA, l'organizzazione per la quale lavorava il fratello Tommy, lascia la stazione spaziale, ecco giganteggiare di fronte ai nostri occhi Pandora, un pianeta che Jake non avrebbe mai pensato di vedere di persona. Lo shuttle attraversa l'atmosfera e sorvola una miniera che è il motivo per il quale la RDA è giunta su questo pianeta lontanissimo dalla Terra. Ma è tempo di atterrare e di indossare gli exopack, le maschere ad ossigeno che consentono di respirare nell'aria tossica per l'uomo. L'astronave atterra e tutti si apprestano a sbarcare. Solo Jake resta indietro, ma ne capiamo presto il motivo quando monta su una sedia a rotelle e sbarca dalla nave trovandosi quasi travolto da un massiccio dispiegamento di soldati, alcuni dei quali a bordo di "AMP" suit; imponenti esoscheletri militari.



Un immenso veicolo minerario taglia la strada a Jake, che nota sui giganteschi pneumatici nelle lunghe frecce variopinte. Il perché è subito detto. Il briefing del Colonnello Quaritch ci spiega che non siamo più in Kansas e che Pandora è un pianeta ostile, pieno di pericoli e bestie feroci, come non ne esistono sulla Terra. Inoltre, i Na'Vi, una popolazione indigena di umanoidi amano usare frecce intinte in una neuro tossina che blocca il cuore in un minuto; le loro ossa sono rinforzate con una fibra di carbonio che si forma naturalmente, sono molto difficili da uccidere.

Jake incontra quindi la Dottoressa Grace Augustine, a capo del programma Avatar per il quale attendeva il fratello. Quando la scienziata scopre che non si trova di fronte un collega, ma un marine senza nessuna preparazione, corre a lamentarsi con Parker, amministratore RDA su Pandora, che le ricorda il motivo della loro presenza sul pianeta: l'unobtanio, un materiale che si vende a 20 milioni al chilo. Il programma Avatar serve a mettere in comunicazione umani e indigeni non solo per conoscere la loro cultura, ma soprattutto per intraprendere un'azione diplomatica che permetta alla RDA di sfruttare le risorse del pianeta senza giungere al conflitto. Il tempo stringe e Grace deve arrangiarsi con ciò che ha a disposizione.



Un marine nel corpo di un Avatar

Jake non ha ancora pienamente realizzato cosa significhi far parte del programma Avatar, ma di lì a poco lo scoprirà. Dopo essersi adagiato nella sua postazione, ha inizio il link tra l'uomo e il suo corrispondente Na'Vi. Il primo impatto è sconvolgente. Jake non è più il marine disabile atterrato su Pandora, ma un essere alto più di due metri con lunghi capelli, la pelle blu e una strana coda.

E le dita dei piedi si muovono, lo percepisce da sdraiato, sul lettino da laboratorio, e il suo istinto è subito quello di alzarsi, di correre e sentire il vento sulla pelle, di provare sensazioni che non sperimentava da tempo. Il suo uscire dai ranghi crea scompiglio ma allo stesso tempo sorpresa per l'incredibile allineamento tra Jake e l'avatar di suo fratello. L'indomani, Jake conosce Trudy, pilota di supporto al programma avatar, e poco dopo ha un confronto con il Colonnello Quaritch. Quest'ultimo crede che le ricerche di Grace non condurranno mai da nessuna parte e che siano una perdita di tempo. Non si fida degli indigeni, né tantomeno dell'approccio della Augustine. Per di più, davanti a sé ha un'occasione d'oro. Un marine nel corpo di un avatar è un connubio mai visto e dalle infinite potenzialità. Per questo Jake dovrà stare al gioco e aiutare Grace, ma allo stesso tempo dovrà penetrare a fondo nella comunità indigena per capire il loro punto debole e tenersi pronto nel caso la diplomazia fallisse. E se lo farà, Jake potrà riavere le sue vere gambe grazie ad un'operazione che non potrebbe mai permettersi altrimenti. Jake accetta.



Gli avatar di Grace, Jake e Norm, braccio destro della Augustine, volano con Trudy nella foresta alla ricerca di preziose informazioni. Qui Jake ha la sua prima vera esperienza della biodiversità di Pandora. Una flora ricchissima ed esotica che ben presto scopre accompagnarsi ad una fauna altrettanto bizzarra nonché temibile. L'incontro con un imponente Martellatore lo coglie alla sprovvista ma, proprio quando Jake crede di aver intimorito l'animale, scopre che alle sue spalle è spuntata la creatura più temibile di Pandora: un Thanator. Simile ad una pantera aliena, l'animale insegue Jake in una caccia disperata. L'avatar si salva solamente gettandosi da una cascata, perdendo così definitivamente il contatto con il resto del gruppo.



Il favore di Eywa

Grace, Trudy e Norm cercano Jake fino al tramonto. La dottoressa Augustine dubita che l'avatar del marine possa sopravvivere a lungo in quelle circostanze, ma sta calando la notte e Trudy è costretta a fare ritorno alla base. Nel frattempo, Jake si ritrova a vagare per la giungla senza una meta, mentre l'oscurità avvolge ogni cosa e lo costringe ad accendere un fuoco, rivelando la presenza di minacciose creature canine; i Lupivipera. Jake cerca di affrontarli, ma sta per essere sopraffatto quando l'intervento di una misteriosa Na'Vi, che lo stava seguendo da tempo, mette fine all'attacco, costretta ad uccidere alcuni animali.

Jake è salvo ed è grato all'indigena per averlo aiutato. Quest'ultima pare non ricambiare, perché la morte di quelle creature non è stata una cosa giusta o piacevole. L'indigena spegne il fuoco con disprezzo e con sommo disappunto di Jake, che deve però ricredersi quando la foresta inizia ad illuminarsi di una meravigliosa e naturale bioluminescenza che guida i passi dei due. La giovane si chiama Neytiri, e non sembra molto propensa a farsi seguire da quel goffo conquistatore che veste la pelle dei suoi compagni, ma quando i semi dell'Albero Madre legati ad Eywa, la divinità che tutto unisce su Pandora, si posano su Jake, Neytiri decide di dare fiducia a quell'estraneo. Irrompe però sulla scena un altro indigeno; è Tsu-Tey, erede al trono e futuro consorte di Neytiri. Solo la rivelazione sulla preferenza dei semi dell'Albero Madre sembra placare la collera di Tsu-Tey nei confronti del conquistatore giunto su Pandora per dilapidarne le risorse.



Jake viene così condotto all'Albero Casa, una gigantesca pianta che accoglie la tribù degli Omaticaya, la stessa della quale fanno parte Neytiri e Tsu-Tey. Lì conosce il capo il capotribù Eytucan, padre di Neytiri e Mo'at, madre dell'indigena, nonché guida spirituale degli Omaticaya. Lo sgomento della tribù alla presenza di Jake si traduce in una serie di domande. L'avatar risponde che è lì per imparare la loro cultura e le loro usanza, ma gli Omaticaya hanno già avuto a che fare con altra gente del cielo e non è mai andata bene; è difficile riempire una coppa già piena. Jake insiste, così gli viene data la possibilità di affrontare il difficile percorso che lo potrebbe portare a diventare parte della tribù, ma lo scetticismo è tanto. Jake non aspettava altro.

Jake torna nel suo corpo umano e l'entusiasmo non è la stessa sensazione che prova quando si ritrova nel suo avatar, ma il tempo stringe e bisogna fare rapporto al Colonnello e a Parker. Jake deve capire di cosa abbiano bisogno questi indigeni, perché di strade e istruzione paiono non farsene nulla. Fermo restando che entro tre mesi la situazione dovrà essere risolta, perché arriveranno comunque i bulldozer della compagnia a radere al suolo tutto per scavare alla ricerca del più grande giacimento di unobtanium, che guarda caso si trova proprio sotto l'Albero Casa degli Omaticaya.



Un vero Omaticaya

Passano i giorni e Jake apprende sempre più della cultura Na'Vi, dalla lingua alle usanze, con somma gioia di Grace e sommo disprezzo di Tsu-Tey, che non ritiene Jake all'altezza. Grazie a Neytiri, Jake diventa ogni giorno sempre più forte, sempre più abile, sempre più uno di loro. Anche il rapporto con la stessa Neytiri pare evolversi e portarlo ad un avvicinamento sempre più intenso. Nel frattempo, Grace decide di spostare il campo base in prossimità delle montagne fluttuanti di Pandora, lontano da occhi indiscreti, dopo aver capito che Jake e il Colonnello tramano qualcosa.

Jake apprende il "legame", una connessione fortissima tra Na'Vi e tutte le creature di Pandora. Il tutto avviene collegando la propria treccia ad un animale, così da entrarvi in contatto istantaneamente e comunicare con il pensiero. Dopo aver capito che la morte degli altri esseri viventi non deve essere provocata per diletto, ma per necessità, Jake convince Neyitiri di essere pronto. La prova definitiva è la scelta del proprio Ikran, un essere volante col quale si rimarrà legati per tutta la vita, sul quale montare per spostarsi negli immensi paesaggi di Pandora. Non senza pericoli, Tsu-Tey, Jake e gli altri raggiungono le montagne fluttuanti di Pandora, dove dimorano queste creature.



L'impresa non è delle più semplici, ma alla fine Jake trova il suo Ikran ed entra in sintonia con lui. La sensazione di volare è meravigliosa, ma Jake impara presto che nel mondo di Pandora c'è sempre un pesce più grande, in questo caso una creatura volante. È Toruk, Ultima Ombra, il più gigantesco e temibile predatore dei cieli del pianeta, e si dice che in passato alcuni Na'Vi siano riusciti a stringere il legame con lui, divenendo Toruk Makto, cavaliere di Ultima Ombra.

Il mondo si è completamente capovolto per Jake. La sua vera vita è quando è nel corpo del suo avatar. Per di più il tempo passa e i tre mesi stabiliti dal Colonnello sono volati e lui deve ancora fare rapporto. Quaritch capisce subito che qualcosa è cambiato; Jake vorrebbe prendere più tempo per completare la sua missione, usare la diplomazia. Per ora è autorizzato a procedere. E effettivamente Jake riesce a diventare a tutti gli effetti un Omaticaya.



Neytiri lo conduce addirittura all'Albero delle voci, dove le parole degli antenati Omaticaya riecheggiano in un legame unico con il pianeta e tutte le sue forme di vita. Riecheggiano in Eywa. Jake capisce che il Colonnello sta sbagliando tutto e che Grace ha sempre avuto ragione sulla vera natura di Pandora. In queta occasione Neytiri confessa a Jake che ora è libero di cercare la donna della tribù che più lo attrae, ma Jake non ha dubbi e, nonostante Neytiri sia promessa a Tsu-Tey, i due si uniscono e coronano il loro amore.



Cadere per rialzarsi

Peccato che l'indomani i bulldozer della RDA inizino la loro opera di distruzione incuranti della diplomazia. Jake e Grace, impossibilitati a fermarli, cercano di far evacuare Albero Casa. Jake arriva addirittura a rivelare la vera natura della sua presenza, cogliendo tutti di sorpresa. Neytiri è incredula e ripudia Jake, mentre il Colonnello stacca brutalmente la connessione tra gli umani e i loro avatar.

Grace cerca di far capire a Parker e al Colonnello la complessità del sistema biochimico alla base del legame che collega gli alberi di Pandora ai suoi abitanti, più complesso di un cervello umano; una rete naturale in piena regola. Ma la prova definitiva che ogni tentativo diplomatico è inutile arriva da un video-log di Jake, che si dice convinto che gli Omaticaya non scenderanno mai a patti con gli umani. Al Colonnello non serve altro. La diplomazia ha fallito. La flotta decolla. Jake e Grace riescono a raggiungere i loro avatar e a cercare ancora una volta di convincere gli Omaticaya, che si difendono con archi e frecce di fronte alla nave da guerra che sta volando in direzione dell'albero per abbatterlo. La delusione di Neytiri è troppo grande. Jake e Grace sono legati e imprigionati. L'ordine del Colonnello viene impartito e i missili lanciati. Trudy si rifiuta di prendere parte a questo massacro e abbandona la formazione. L'Albero Casa viene abbattuto e molti indigeni perdono la vita; tra loro anche il padre di Neytiri. Ed è proprio sua madre a voler credere un'ultima volta in Jake e a liberare i due umani nel corpo di un avatar. Ma tutto è perduto. Gli Omaticaya se ne sono andati.



"Ero un guerriero che aveva sognato di portare la pace ma prima o poi ti devi svegliare.". E Jake viene nuovamente forzato a tornare nel mondo reale, questa volta per essere imprigionato insieme a Norm e a Grace. Ma Trudy non ci sta e libera i tre conducendoli all'hangar per fuggire con il suo velivolo. Il Colonnello viene avvisato e, sprezzante del pericolo, prende un forte respiro e si getta senza maschera nell'hangar, facendo fuoco contro i fuggitivi, che riescono ad abbandonare la base e a raggiungere l'avamposto delle montagne fluttuanti.

Ce l'hanno fatta, peccato che Grace sia rimasta gravemente ferita e necessiti di cure disperate. Jake si riconnette al suo avatar e capisce di aver perso tutto, di sentirsi come prima. Così, recuperato il suo Ikran, decide di fare la cosa più folle per potersi riguadagnare la fiducia degli Omaticaya, e coglie di sorpresa Toruk, saltandogli addosso dall'alto e instaurando il legame. Gli Omaticaya sono riuniti in preghiera presso l'Albero delle Anime, il luogo a loro più sacro, quando un'ombra gigantesca terrorizza tutti quanti. È Jake, che atterra cavalcando il maestoso Toruk, reclamando il titolo di Toruk Makto per riunire gli Omaticaya e respingere una volta per tutte gli invasori. Quella è la loro terra, ed è ora di battersi per essa. Neytiri, impressionata dalle gesta di Jake, riguadagna fiducia in lui. L'idea di Jake è di riunire tutte le tribù di Pandora per fare fronte comune contro l'invasore. Ma prima gli Omaticaya devono aiutare Grace, in gravi condizioni. Il rito prevede che l'anima della donna passi nel corpo del suo avatar attraverso il legame con l'Albero delle Anime. Purtroppo, però, le ferite di Grace sono troppo importanti e la donna muore prima che avvenga il passaggio. Ora è con Eywa.



La battaglia per Pandora

Toruk Makto in effetti basta a convincere tutte le varie fazioni di Pandora a collaborare e a prepararsi allo scontro. A migliaia rispondono al richiamo di Jake e si concentrano proprio intorno all'obiettivo primario della RDA, che ha capito che colpendo l'Albero delle Anime infliggerà il colpo decisivo per conquistare Pandora. Il Colonnello si sta preparando con un possente carico di esplosivo da sganciare direttamente sull'obiettivo, nonostante la difficoltà di navigare in quelle zone, dove gli strumenti di navigazione impazziscono.

Jake sfrutta proprio il fattore sorpresa quando la flotta RDA avanza minacciosa verso l'Albero delle Anime, ma l'attacco è spettacolare. In un primo momento tutte le forze di aria e di terra degli indigeni sembrano riuscire a contrastare la forza bruta del nemico. Ma ben presto la battaglia si trasforma in massacro. Tsu-Tey combatte valorosamente, ed è vicinissimo a distruggere il carico di esplosivo, ma perde la vita contro i colpi nemici. Anche Trudy, unica ribelle tra gli umani oltre a Norm, viene abbattuta dal Colonnello.



Neytiri si trova sola nella foresta dopo aver perso il suo amato Ikran, ma è determinata a combattere fino alla morte contro l'invasore, contrariamente a quanto le chiede Jake, ancora in volo per abbattere lo shuttle del Colonnello. L'indigena non vuole sentire ragioni e si prepara ad una disperata resistenza contro gli AMP-suit nemici, quando qualcosa cambia. Una feroce carica di Martellatori e di tutti gli animali di Pandora attraversa la giungla e spazza via il nemico.

Neytiri è incredula, Eywa ha ascoltato Jake e il suo richiamo alla difesa di Pandora e sta scatenando tutta la fauna del pianeta contro la RDA. Anche gli Ikran selvaggi attaccano dal cielo e fanno strage dei marines. Neytiri sente un suono minaccioso ma familiare alle sue spalle e si ritrova faccia a faccia con il Thanator, che però si china al suo cospetto e la invita a stringere il legame. L'indigena è incredula e cavalca all'attacco dei nemici.



Io ti vedo

Le cose si mettono male per il Colonnello. Jake salta sullo shuttle e riesce a distruggere alcuni motori, mettendo fuori uso la nave, che precipita rovinosamente nella giungla. Prima che esploda con il suo carico, il Colonnello riesce a salvarsi a bordo del suo AMP-suit e a dirigersi versi il laboratorio mobile dove Jake è connesso con il suo avatar. Se la guerra è persa, avrà comunque la sua vendetta nei confronti del traditore. Lo scontro finale tra il Colonnello e Jake avviene proprio lì e i due avversari si affrontano in un combattimento all'ultimo sangue. Il Colonnello decide di giocare la sua ultima decisiva, cercando di svegliare Jake e di esporlo all'atmosfera letale di Pandora. In parte ci riesce e solo l'intervento di Neytiri permette di dare il colpo di grazia a Quaritch e di salvare all'ultimo Jake.

La RDA è sconfitta ed è costretta a lasciare il pianeta sotto l'occhio vigile degli Omaticaya. Solo coloro che si sono rivelati degli alleati sono autorizzati a restare. Jake registra il suo ultimo video-log documentando la disfatta degli umani, felice perché quello è anche il giorno del suo compleanno e lui non tornerà più in quel laboratorio, non registrerà più nessun log. Oggi è la sua festa. Tutti sono riuniti all'Albero delle Anime. Il corpo di Jake è collegato alla base del fusto, come il suo avatar accanto a lui. Inizia il rito tribale, come per Grace poco tempo prima. C'è un'atmosfera sospesa quando il processo finisce e tutti sono in attesa di scoprirne l'esito. Finalmente l'avatar di Jake apre gli occhi. Jake Sully ha lasciato il suo corpo umano e ora può restare per sempre con Neytiri e rimanere un Omaticaya per tutta la vita.