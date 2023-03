Armor Wars, Ultron sarà il villain? Vi spieghiamo l'incredibile rumor

Come un fulmine a ciel sereno, un rumor pubblicato sul subreddit Marvel Studios Spoilers sembra aver confermato che James Spader tornerà nei panni di Ultron nel futuro dell'MCU. Addirittura, secondo le indiscrezioni, Ultron sarà il villain principale di Armor Wars, il film Disney in arrivo dopo il 2024 che avrà per protagonista James "Rhodey" Rhodes, interpretato ancora una volta da Don Cheadle. Per un film che avrà lo scopo di riprendere l'arco narrativo di Iron Man parlando di come il suo successore dovrà misurarsi con la pesante eredità di Tony Stark, Ultron rappresenta certamente il villain più indicato, dal momento che è stato la più grande minaccia per la Terra (e per l'intero Universo) mai creata con le tecnologie Stark. Il leak, se confermato, spiegherebbe anche perché Armor Wars non sia più una serie TV, ma sia anzi stato convertito in un film per il grande schermo: un ritorno di Ultron, d'altro canto, non poteva essere "sprecato" su Disney+. Ma quale sarà, a questo punto, la trama del film incentrato su War Machine?



Che fine hanno fatto le tecnologie Stark?

Stando a quanto riportato dal produttore Nate Moore già a novembre 2022, in effetti, Armor Wars è diventato un film perché con il tempo la serie originale si era trasformata in un progetto troppo ambizioso per restare sul piccolo schermo.

Secondo Moore, la questione riguardava perlopiù il budget della produzione, che tra i cachet degli attori e i costi della CGI sarebbe diventato insostenibile con un'uscita solo su Disney+. Di nuovo, queste dichiarazioni, al tempo vaghe e generiche, sembrano ora ben collegarsi ad un ritorno di James Spader come Ultron, che con la sua armata di robot richiederebbe in effetti un certo impegno per il settore degli effetti speciali dei Marvel Studios. Al contempo, una pellicola incentrata (anche) su Ultron potrebbe richiedere dei flashback girati con il "vecchio" Iron Man, l'ormai costosissimo Robert Downey Jr. Allo scorso D23, poi, Don Cheadle ha svelato che Armor Wars ruoterà attorno alla Tecnologia Stark, di cui Ultron rappresenta certamente la vetta più alta e, al contempo, lo scivolone più pesante. Già sappiamo che le tecnologie Stark (come anche quelle dello S.H.I.E.L.D. e persino il siero del super-soldato) sono finite in mani sbagliate dopo gli eventi di Avengers: Infinity War ed Endgame: finora avevamo previsto che Armor Wars sarebbe stata una serie tutto sommato "leggera" e autoconclusiva, che avrebbe messo War Machine ai ferri corti con vari villain iconici del mondo di Iron Man, rei magari di aver rubato le tecnologie di Tony Stark dopo la sua dipartita o nel periodo post-snap.



Una struttura di questo tipo sarebbe stata perfetta per una serie TV, ma dovrebbe essere drasticamente modificata per il passaggio al grande schermo.

Ricordando che Armor Wars sarà ispirato all'omonima run a fumetti del 1987-1988, è possibile che la base stessa del progetto sia stata "convertita" da una "caccia" di Rhodey a dei villain con tecnologia Stark (come l'Avvoltoio di Spider-Man: Homecoming) ad una a quegli eroi o anti-eroi che possiedono un'armatura simile a quella di Iron Man. Chiaramente, una di questi personaggi sarà Ironheart, che avrà un'armatura migliore di quella di Tony Stark nella serie standalone che le è stata dedicata e che uscirà entro fine 2023. Un altro potrebbe essere uno Skrull che potrebbe impersonare il "nuovo" Iron Man, o persino una versione alternativa di War Machine, e che potrebbe essere introdotto durante gli eventi di Secret Wars, serie TV ancora programmata per la prima metà del 2023 e che, a detta dello stesso Don Cheadle, porrà le basi per Armor Wars. Altri nomi papabili per le avventure di Rhodey potrebbero essere Sharon Carter - Power Broker e Justin Hammer, entrambi ancora vivi nel Marvel Cinematic Universe e con importanti legami con la tecnologia Stark.



A questo punto, però, potrebbe arrivare un interessante plot twist: senza gli Avengers e (presumibilmente) in attesa della formazione dei Thunderbolts (il cui film standalone arriverà solo nel 2025), Rhodey potrebbe voler assemblare il "suo" gruppo di eroi umani legati alla tecnologia Stark, una sorta di "Iron-team" dedito a proteggere la Terra da una minaccia per cui il solo War Machine potrebbe essere insufficiente. Avete capito dove vogliamo andare a parare: e se questa minaccia fosse proprio Ultron?

Non si tratta di un'ipotesi così improbabile, soprattutto se consideriamo che Rhodey ha dimostrato più volte, nella prima trilogia di film su Iron Man, di sentire il "peso" dei problemi causati dalla tecnologia Stark: le cose potrebbero persino essere peggiorate ora che Tony è morto, imbarcando così War Machine in un percorso di redenzione degli errori dell'amico deceduto, che potrebbe poi culminare con la sua riluttante decisione di prenderne il posto, diventando il nuovo Iron Man. Qualcosa di simile a quanto già visto in Falcon and The Winter Soldier, insomma, ma anche di necessario in una fase di transizione tra una generazione e l'altra del MCU.



Il ritorno di Ultron

La grande incognita, però, resta quella di capire come farà ritorno Ultron su Terra-616, specie dopo la sua (presumibilmente definitiva) eliminazione dall'Universo principale del MCU al termine degli eventi di Age of Ultron.

Per il momento è ancora troppo presto per fare speculazioni, ma siamo certi che proprio Ironheart e, soprattutto, Secret Wars, ci forniranno importanti indizi in merito. In tal senso, la soluzione meno intrigante potrebbe anche essere quella più corretta: Ultron non è mai stato davvero sconfitto, ma si è semplicemente ritirato in un luogo dove non poteva essere trovato dagli Avengers, magari al di fuori del pianeta Terra o in una qualche struttura super-segreta, un po' come già successo per Arnim Zola in Captain America and the Winter Soldier. Altra possibilità è che il "nuovo" Ultron arrivi da un altro universo dell'enorme Multiverso spalancato dalla morte di Colui che Rimane in Loki: ciò spiegherebbe anche perché la minaccia di Ultron sia rimasta "silente" per tutto il periodo compreso tra lo snap e il blip, durante il quale avrebbe potuto agire ancora più efficacemente, considerando che circa metà degli Avengers erano stati spazzati via dallo schiocco di dita di Thanos.



L'apertura della breccia multiversale, ovviamente, fa immediatamente correre la mente agli episodi su Ultron di What If usciti lo scorso anno su Disney+. Ovviamente, Ultron è stato già sconfitto da Uatu e dai suoi Guardiani del Multiverso nella serie animata, perciò è improbabile che questi riesca a giungere in qualche modo su Terra-616.

Anche perché se davvero l'Ultron di What If...? dovesse arrivare sul "nostro" pianeta sarebbe ben difficile per ciò che resta degli Avengers sconfiggerlo, dopo che questi ha assorbito le Gemme dell'Infinito di Thanos, diventando quasi invincibile. Tuttavia, ben sappiamo che Ultron è un essere dalle mille risorse, una sorta di "mente alveare" che viaggia nel tempo, nello spazio e, ora, anche nel Multiverso: non ci stupiremmo che quest'ultimo, durante la sua battaglia con Uatu, possa aver lasciato dei "semi" in altri universi, nella speranza di riuscire a colonizzarli in futuro.



L'altra possibilità, decisamente più intrigante in termini di trama, è che a risvegliare Ultron sia Visione. Non si tratta di un'ipotesi troppo remota, per la verità: benché la "vera" Visione sia morta, la Visione Bianca è ancora in circolazione, e riceverà la serie TV standalone Vision Quest, in uscita nei prossimi anni.

Proprio gli eventi di Vision Quest potrebbero essere centrali nel futuro del Marvel Cinematic Universe: essi, infatti, dovrebbero portare alla nascita dei West Coast Avengers, che secondo i rumor dovrebbero avere un ruolo centrale proprio in Armor Wars e di cui dovrebbe far parte anche War Machine; dovrebbero triplicare il numero di sintezoidi, con l'arrivo nell'MCU di Wonder Man e di Viv, la figlia di Visione; e infine dovrebbero riportare in vita Ultron, magari come "esperimento fallito" nella sintesi di Wonder Man o di Viv. In questo modo, in Armor Wars, potrebbero essere proprio i West Coast Avengers, guidati da Visione e Rhodey e caratterizzati dal fatto di essere tutti in qualche modo legati alla tecnologia Stark, a sconfiggere una "versione 2.0" di Ultron, diventata persino più pericolosa di quella precedente dopo averne appreso gli errori che lo hanno portato alla sconfitta a Sokovia.