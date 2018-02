Ant-Man and the Wasp, tutte le novità sul cinecomic Marvel

Tra dieci giorni esordirà nelle sale italiane l'attesissimo Black Panther di Ryan Coogler, primo cinecomic Marvel del 2018, ma quest'anno assisteremo all'arrivo nelle sale di altri due progetti a marchio MCU, ed esattamente Avengers: Infinity War dei fratelli Russo e Ant-Man and The Wasp di Peyton Reed. Il titolo forse più avvolto nel mistero è al momento il terzo capitolo del franchise crossover, data comunque l'importanza che avrà nel sovvertire insieme ad Avengers 4 le sorti dell'Universo Condiviso, mentre del film dedicato al più piccolo supereroe della Casa delle Meraviglie è stato rilasciato giusto pochi giorni fa un divertente e spettacolare primo teaser ufficiale, che legato alle informazioni su storia e personaggi ci danno un quadro generale già di per sé abbastanza completo.

Volendo allora fare un breve riepilogo su personaggi e trailer, oggi vi proponiamo un'analisi del progetto in virtù del filmato e delle ultime informazioni disponibili, anche perché prima di rivedere qualche nuovo materiale sul film passeranno quasi certamente mesi, vista la necessità di promuovere Black Panther e Infinity War.

Meglio in coppia

Sappiamo innanzitutto che il secondo capitolo delle avventure di Scott Lang sarà ambientato poco dopo gli eventi di Captain America: Civil War, e quindi prima di Avengers: Infinity War, per il quale giocherà in modo posticipato il ruolo di prequel. Come ormai tutti saprete, la decisione di aver appoggiato Cap contro la messa in atto degli Accordi di Sokovia e lo spalleggiamento a Bucky costeranno molto caro a Lang e compagnia, tanto che dovranno mettersi in fuga dal governo.

L'allegra comitiva sarà guidata ancora una volta da Hank Pym (Michael Douglas) e vedrà questa volta come seconda e assoluta protagonista anche Hope van Dyne, interpretata da Evangeline Lilly e anche detta The Wasp. A questo proposito, il costume della piccola supereroina sembra decisamente migliore di quello di Ant-Man, forse perché Hope è la figlia di Pym, ma il fatto che abbia le ali per volare e dei blaster ai polsi è sintomo di superiorità rispetto alla suit del collega. A quanto pare, poi, Hope avrebbe già potuto intervenire nella guerra civile tra supereroi, dato che con molta sfacciataggine e ironia dice a Lang che "se fosse intervenuta sicuramente non lo avrebbero beccato". Nel trailer vediamo poi una breve frame del Regno Quantico, dove è rimasta intrappolata la moglie di Hank, Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), luogo nel quale i nostri eroi si recheranno con il probabile scopo di liberare la donna.

Ad ogni modo, Scott, Hank e Hope si metteranno in fuga dal governo e dovranno affrontare una nuova minaccia, che risponderà in questo secondo film al nome di Ghost (Hannah John-Kamen). Dell'identità di questo villain poco si sa anche nei fumetti, ma considerando l'idea di non copiare la controparte cartacea e di creare da zero nuove connessioni nel MCU basate sui comics originali, allora nel film Ghost sarà con molte probabilità una creazione dell'imprenditore e scienziato Sonny Burch (Walton Goggins), capo della Cross Technologies. L'obiettivo finale di Burch e di Ghost non è ancora chiaro quale sia, ma forse avrà a che fare con la tecnologia delle Cellule Pym, in grado di restringersi e ingrandirsi.

E su quest'ultimo punto è infatti interessante notare come in Ant-Man and the Wasp sarà anche presente Bill Foster, conosciuto nei fumetti come Golia Nero o Giant Man II. A vestire i panni di questo possibile alleato di Ant-Man e The Wasp troveremo Laurence Fishburne, anche se non è assolutamente chiaro se indosserà o meno l'iconico costume dei fumetti (simile a quello di Luke Cage) o se sfodererà le sue capacità. Forse lavorerà al soldo di Burch ma capirà tardi di aver sbagliato fronte e ripiegherà in aiuto dei supereroi, ma questo lo scopriremo solo il prossimo agosto, quando Ant-Man and the Wasp uscirà finalmente nelle sale italiane.