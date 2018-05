Ant-Man and the Wasp: ritmo e ironia nel nuovo trailer ufficiale. L'analisi

Mentre Avengers: Infinity War continua la sua corso al boxoffice con 808 milioni di dollari incassati in soli 9 giorni, i fan Marvel sono già in attesa dei prossimi film del MCU, di cui il successivo in linea temporale sarà Ant-Man and The Wasp di Peyton Reed, in uscita nelle sale italiane ad agosto. Con 519 milioni di dollari d'incasso, il primo film dedicato al piccolo grande eroe della Casa delle Meraviglie si è rivelato un discreto successo, specie per il travagliato cursus che ha visto l'abbandono di Edgar Wright in favore di Peyton Reed, un regista che aveva alle spalle un curriculum pieno zeppo di commedie all'americana, compreso Yes Man.

E sorprendendo un po' tutti gli appassionati, proprio con Ant-Man è riuscito a confezionare un prodotto non solo divertente e rispettoso della formula Marvel, ma anche un cinecomic degno di nota per la sua spettacolarità, tutta incentrata sul cambio grande-piccolo nelle scene d'azione mozzafiato con protagonista l'eroe titolare, interpretato da un ottimo Paul Rudd. Dopo il plauso di critica e pubblico, adesso il team è pronto a tornare e a tirare le redini della storia successiva a Captain America: Civil War, con Scott Lang, Hank Pym e Hope van Dyne in fuga dal governo, in un'avventura ambientata mesi prima dell'avvento di Thanos nella Guerra dell'Infinito.

Colleghi pungenti

Se allora il primo trailer ufficiale non lasciava troppo spazio alla storia, il nuovo filmato rilasciato pochi giorni fa dalla Marvel ha messo i puntini sulle i, specificando le colpe di Lang nella fuga del gruppo e la missione che dovranno affrontare per salvare il mondo, ancora una volta clandestinamente. In apertura vediamo così Lang parlare con la sua dolce figliola, che chiede al padre quanto tempo sia passato dall'inizio del suo lavoro nei panni di Ant-Man. "Non molto", risponde Lang, anche se sottolinea come il più delle volte agisca in modo del tutto opinabile e che sì, forse avrebbe bisogno di un collega che gli guardi le spalle. E tra un Giant-Man che improvvisa una pattinata su di un camion per fermare i cattivi e la descrizione di quella che sarà la trama principale, cioè fermare una pericolosa criminale dal nome Ghost fuggita dal Regno Quantico aperto da Hank Pym (Michael Douglas), ecco arrivare la socia pungente dell'Uomo Formica, la bella e agguerritissima Wasp, nella cui mini-tuta si nasconde l'atletico corpo di Hope van Dye, figlia di Pym interpretata da Evangeline Lilly. L'attrice non ha mai brillato purtroppo per le sue competenze attoriali, ma c'è da dire che proprio nel franchise Marvel Studios è riuscita a costruire un personaggio interessante e credibile, sicuramente tra i suoi migliori. Adesso sarà per forza di cose più presente, ma da quanto si è finora potuto vedere pare che sarà in grado di rubare totalmente la scena ad Ant-Man con le sue scazzottate movimentate, munita inoltre di blaster e ali, grandi assenti nel costume di Lang. Torneranno per un piano non meglio specificato anche Louis, Dave e Curt, per aiutare Pym e gli altri nella loro missione, anche se non è ancora chiaro in che modalità. Nel nuovo trailer, comunque, si nota come Reed e gli sceneggiatori, tra cui Chris McKenna e lo stesso Rudd, abbiano deciso di spingere molto su virtuose scene d'azione e ironia, ancora più pesantemente del primo capitolo, e tutto per ora sembra tranne "una commedia romantica", come era trapelato qualche tempo fa, rumor tra l'altro smentito anche dal regista.

Sembra in realtà di trovarsi di fronte a un altro heist movie, decisamente più grande in portata e indissolubilmente legato ai poteri dei suoi protagonisti, che saranno sfruttati quasi certamente al massimo e senza freni, non essendoci inoltre bisogno di parti introduttive come nel film precedente. Tutto sembra al posto giusto per un cinecomic vicino nei toni a Guardiani della Galassia o Thor: Ragnarok, la parte più gigioneggiante e scalmanata dell'Universo Marvel, ma per godere al cinema del ritmo e dell'ironia di Ant-Man and the Wasp bisognerà ancora attendere quattro mesi, un periodo di tempo non proprio micro come i supereroi insetti del film.