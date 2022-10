Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il vero Kang è tra noi

La guerra contro Kang è ufficialmente iniziata nel Marvel Cinematic Universe. A darle il via è stato il primo trailer di Ant-Man and the Wasp Quantumania, diffuso nelle scorse ore da Disney e che anticipa la pellicola in uscita il 17 febbraio 2023. Il video, della durata di due minuti e venti secondi, serve per re-introdurre Scott Lang e la sua famiglia, confermando che nel film rivedremo Hank Pym, Janet e Hope Van Dyne, nonché la figlia di Scott, Cassie Lang. Non solo: nel trailer possiamo dare un'occhiata, la prima da quando Kang è stato presentato in Loki, alla versione "guerriera" di Kang il Conquistatore, interpretata ancora una volta da un incredibile Jonathan Majors, insieme al Krylar di Bill Murray e ad alcuni personaggi ancora del tutto sconosciuti. Ecco dunque cosa è emerso dal primo trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania, e cosa la clip ci suggerisce sul film in uscita all'inizio del prossimo anno.



Due strade separate

Il trailer si apre con delle sequenze che mettono poca carne al fuoco: Scott si è lasciato alle spalle il passato criminale e ora viene finalmente (quasi) riconosciuto come un Avenger, ha un lavoro stabile (tanto da essere stato nominato "impiegato del secolo") e una relazione consolidata con Hope Van Dyne, la figlia di Hank Pym che abbiamo già visto nei primi due film della saga dedicata all'Uomo-Formica e che verrà interpretata ancora una volta da Evangeline Lily.

Rivediamo poi Cassie Lang, figlia di Scott, che potrebbe giocare un ruolo di primo piano nel film: suo è infatti il dispositivo che, funzionando come una sorta di antenna, trasporta i cinque eroi nel Regno Quantico. Solo pochi secondi prima, Janet Van Dyne (Wasp, Michelle Pfeiffer) guarda attonita la nipote acquisita, intimandole di spegnere il ricevitore prima di attirare attenzioni indesiderate dal Regno Quantico: neanche il tempo di finire la frase, che Lang, Pym e compagnia vengono prontamente trascinati proprio nel minuscolo universo in cui Janet è stata imprigionata per decenni. È evidente, dalle poche parole pronunciate da Wasp, che dietro al "rapimento" del gruppo non vi sia un malfunzionamento del dispositivo di Cassie, ma la mano di uno dei villain della pellicola, di cui parleremo meglio tra poco.



Ciò che sappiamo quasi per certo è che, almeno all'inizio della loro incursione nel mondo subatomico, Ant-Man e Cassie saranno separati da Hank Pym, sua moglie e sua figlia. È dunque possibile che, per buona parte della sua durata, il film procederà su due binari separati, seguendo la storia di Scott e Cassie e rimbalzando periodicamente su quella di Hank, Hope e Janet, che potrebbero chiaramente influenzarsi a vicenda e infine ricongiungersi nel drammatico finale del film.

Un escamotage interessante quanto pericoloso, che da una parte mette a rischio l'integrità narrativa della pellicola, ma dall'altra dovrebbe permettere di raccontare due storie in una. E che storie: dai dialoghi del trailer emerge chiaramente che Janet Van Dyne dovrà affrontare il suo passato nel Regno Quantico, permettendoci di scoprire quali siano state le sue peripezie durante le decadi passate nel mondo subatomico e risolvendo uno dei maggiori vuoti narrativi lasciati da Ant-Man and The Wasp. Per quanto riguarda Scott e Cassie Lang, invece, il trailer sembra confermare i rumor sulla trama di Ant-Man and The Wasp Quantumania degli scorsi mesi, che spiegano che Cassie verrà rapita da Kang e che Ant-Man sarà costretto a vedersela prima con gli scagnozzi del Conquistatore e poi con il villain in persona, che dalle poche immagini mostrate sembra essere davvero terrificante.



Un nutrito gruppo di supercattivi

Fin dal primo trailer di Ant-Man 3, il film sembra voler introdurre una folta schiera di personaggi: non solo gli eroi saranno divisi in due e dovranno affrontare avventure completamente diverse, ma anche i villan saranno tantissimi e mossi da interessi opposti tra loro, o quantomeno apparentemente tali.

In meno di due minuti assistiamo infatti all'introduzione di una lunga serie di "cattivi" o presunti tali: se il trailer di Ant-Man 3 non ha mostrato MODOK, la cui comparsa nel film è però stata confermata dai materiali promozionali e potrebbe essere rivelata più avanti nella campagna marketing, Marvel e Disney non si sono fatte scrupoli a mostrarci il design "cattivo" di Kang, che chiaramente non è più lo stesso "Colui che Rimane" che abbiamo visto in Loki, ma anche quello di Krylar, interpretato da Bill Murray, nonché un gruppo ancora misterioso di esseri, i quali sembrano incontrare Scott e Cassie al loro arrivo nel Regno Quantico. Chi siano queste figure non è dato saperlo, anche se il loro design sembra essere particolarmente curato e pensato, il che lascia intendere che si tratterà probabilmente di un gruppo di comprimari (buoni o cattivi lo scopriremo solo a febbraio) per i protagonisti maggiori della pellicola. Sicuramente, però, questi personaggi sono esseri che vivono nel Regno Quantico da tempo, e che forse ci sono persino nate: un'ipotesi che spopola tra gli appassionati è che si tratti di robot o di androidi creati proprio da Kang, da Krylar o da MODOK per respingere qualsiasi invasore in arrivo da fuori (e dentro) il Regno Quantico: un'ipotesi interessante, che contribuisce ad avvalorare la tesi di una sorta di inimicizia mascherata da cooperazione tra i principali villain della pellicola.



In alcune sequenze successive, poi, vediamo finalmente la città di Chronopolis, apparsa brevemente sul finale di Ant-Man and The Wasp e dove pare che Kang stia assemblando un esercito: resta ovviamente da capire se esso sia destinato alla presunta guerra tutta interna al Regno Quantico o se invece sia stato creato per uscire da quest'ultimo (magari sfruttando il dispositivo creato da Cassie, chissà) e invadere la Terra, ponendo le basi per Avengers: The Kang Dynasty.

Peraltro, le architetture ad anelli di Chronopolis ricordano spaventosamente il design dei Dieci Anelli di Shang-Chi quanto quello degli anelli di Ms. Marvel: che l'origine degli artefatti venga svelata proprio in Ant-Man and The Wasp Quantumania? Se davvero essi dovessero provenire dal Regno Quantico (e non dallo spazio profondo, come finora i fan hanno teorizzato), si tratterebbe in un interessante cambio di programma per il Marvel Cinematic Universe, che prenderebbe una piega con la quale si allontanerebbe moltissimo dai fumetti.



Sempre nel trailer, poi, vediamo il costume "da fumetto" di Kang, che finalmente si mostra in tutto il suo splendore, dopo essere già apparso nel trailer mostrato a porte chiuse al San Diego Comic-Con. Vi invitiamo però a fare attenzione ad un'assenza di peso rispetto al video del SDCC: la frase di Kang riportata da chi ha assistito al teaser di San Diego, ovvero "Sei un Avenger? Quante volte ti ho già ucciso?", è stata sostituita nella versione per il pubblico del trailer: che Marvel non volesse fare spoiler troppo presto?



Nuovi eroi e ritorni di fiamma

Se il cast dei "cattivi" del film sarà vario ed estremamente interessante, lo stesso pare potrà dirsi anche di quello dei "buoni". In particolare, pare che Janet Van Dyne rivestirà un ruolo centrale in Ant-Man 3, contro ogni pronostico: l'eroina, infatti, fungerà da guida per la figlia Hope e il marito Hank, mentre sembra conoscere molto bene le insidie e i pericoli del Regno Quantico.

Vista la sua reazione al dispositivo di Cassie, è altamente probabile che Janet conosca bene le minacce del Regno Quantico, e per questo nutra una paura enorme per l'antenna subatomica della nipote. Facciamo però un passo indietro: che cosa teme esattamente Janet? Porsi questo interrogativo è lecito, perché, se stiamo ai rumor, MODOK non sarebbe altri che l'ex-Calabrone, dato per morto e invece rimpicciolitosi al livello subatomico, mentre Kang sarebbe nato solo dalla morte di Colui che Rimane in Loki, dunque in tempi piuttosto recenti. In altre parole, l'eroina avrebbe conosciuto solo fugacemente i due villain, che sarebbero arrivati nel Regno Quantico per poco tempo al termine della permanenza al suo interno di Wasp. Discorso diverso per Krylar, che però non ci convince esattamente come "puro" nemico del film e che, a nostro avviso, potrebbe anche avere un ruolo semi-comico e da macchietta: insomma, di cosa ha paura Janet Van Dyne? Possibile che i suoi timori non siano rivolti contro un'entità in particolare, ma piuttosto riguardino dei segreti celati nel suo passato subatomico?



Accanto ad un approfondimento della storia di Janet, poi, dovremmo assistere alla definitiva presentazione della supereroina Stature, pseudonimo di Cassie Lang. Il trailer e il poster della pellicola sono due indizi piuttosto inequivocabili a riguardo: la figlia di Scott Lang viene infatti mostrata in entrambi con l'iconica tuta di Stature, il che ci suggerisce che presto anche Cassie potrà ingrandirsi e ridursi a piacimento, esattamente come il padre. A proposito di Ant-Man, del quale finora abbiamo parlato pochissimo, il trailer ci mostra l'eroe intento a combattere contro Kang e il suo esercito.

Un interrogativo sollevato da dei commenti del regista di Ant-Man and The Wasp Quantumania risalenti a qualche mese fa è se Scott Lang sopravviverà alla fine della trilogia dedicata al suo personaggio: una manciata di frame in un trailer non ci dà sicuramente risposte chiare e definitive in merito, ma vista la scarsa presenza di Scott nel girato, il respiro più "corale" della pellicola e, soprattutto, l'introduzione ormai quasi certa di Stature, possiamo dire con buona sicurezza che Ant-Man verrà sconfitto e ucciso da Kang durante la pellicola. E, chi lo sa, potrebbe essere proprio questa la ragione per cui Cassie deciderà di indossare definitivamente il costume di Stature e di fondare gli Young Avengers.