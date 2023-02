Ant-Man and The Wasp: Quantumania: Kang il Conquistatore funziona?

Ant-Man and The Wasp Quantumania sorprende il boxoffice già da qualche giorno, apprestandosi a diventare un grande successo di pubblico al netto di giudizi contrastanti da parte della critica. D'altro canto, il film diretto da Peyton Reed ha degli alti e bassi: ci sono elementi che non funzionano (la CGI e alcune svolte di trama, in particolare) e altri che invece si sanno far apprezzare. A metà troviamo la caratterizzazione dei personaggi: approssimativa in alcuni (tanti) casi, come per M.O.D.O.K., Krylar e persino Janet Van Dyne e Cassie Lang, in altri essa è completa, portando alla messa in scena di eroi e villain profondi, dalle motivazioni e dalla psiche comprensibili al punto da rendere estremamente realistico un contesto onirico, fantascientifico e quasi disorientante. Sicuramente, il personaggio che più è stato approfondito nel film è quello di Kang il Conquistatore, interpretato da un ottimo Jonathan Majors. Ma la caratterizzazione del nuovo "grande villain" dell'MCU funziona?



Un personaggio perfetto in ogni dettaglio

C'è poco da girarci intorno: la risposta alla domanda che ci siamo appena posti è un risoluto sì. Kang il Conquistatore funziona alla perfezione ed è un personaggio tridimensionale e capace di suscitare persino una serie di sentimenti contrastanti tra loro negli spettatori, che vanno dalla paura alla compassione.

In questo senso, il personaggio di Jonathan Majors sembra confermare la maledizione-benedizione dei Marvel Studios, che almeno dalla Fase 3 in poi si sono rivelati ben più abili nel creare dei nemici "umani" che nel costruire degli eroi con cui il pubblico potesse facilmente empatizzare. Il caso di Thanos, a cui Kang sembra per certi versi ispirato, fa scuola. Come per il Titano Folle, anche le motivazioni del Conquistatore sono condivisibili: Kang si trova intrappolato in un mondo estraneo perché considerato troppo potente dalle sue altre varianti, e non desidera altro che fuggire. Certo, fin da subito viene messo in chiaro che il villain si trova nel Regno Quantico per aver distrutto miriadi di vite e di universi, ma ci viene anche rivelato che questi lo ha fatto solo per salvare la propria linea temporale dagli altri Kang, e che ha dovuto fare dei grandi sacrifici per raggiungere tale obiettivo (e non ci stupiremmo se questi ultimi dovessero riguardare l'arco narrativo di Ravonna Renslayer in Loki 2 e nelle produzioni successive).



Ovviamente, però, Kang il Conquistatore non è un "buono". Al contrario, in Ant-Man 3 ci viene presentato come un "cattivo" a tutto tondo: le sue motivazioni sono certamente comprensibili, ma ciò non le rende migliori. Colonizzando e governando il Regno Quantico dal suo trono dorato, riducendo le popolazioni autoctone ad una resistenza misera e senza speranze e non facendosi scrupoli nell'imprigionare o eliminare i propri nemici, Kang ci spiega con le azioni perché si fa chiamare "il Conquistatore". A rendere ancor più incombente e minacciosa la presenza del villain di Jonathan Majors ci pensa poi un costume di enorme impatto, benché fedele alla tradizione dei fumetti.

Quella di Kang è infatti una tuta prelevata direttamente dalle tavole della Casa delle Idee, ma modernizzata e resa anch'essa estremamente credibile, al punto da sembrare un indumento a metà tra la tonaca di un Imperatore romano e l'armatura da battaglia di un condottiero medievale. Persino i superpoteri in Computer Grafica di Kang convincono e ci mostrano quanto questi sia un essere potente, amorale e privo di limiti: a differenza di tutti gli altri eroi Marvel, il Conquistatore non ha un gimmick che ne "attiva" i poteri (gli anelli di Shang-Chi, la tuta di Iron-Man, il martello di Thor, lo scudo di Captain America); egli è semplicemente una figura così potente da poter sparare raggi di pura energia dalle mani, i quali possono smaterializzare sul colpo chiunque tocchino.



Una caratterizzazione "in divenire"

Ridurre la spiegazione del perché Kang funzioni così bene al solo Ant-Man 3 è però riduttivo. Certo, la backstory del personaggio si fa apprezzare e lo rende più "umano", la sua resa in termini di stile e design ammicca ai fumetti e la recitazione di Jonathan Majors è semplicemente perfetta, ma se il Conquistatore fosse stato introdotto (e sconfitto) direttamente in Ant-Man 3 sarebbe sembrano un villain passeggero, che funziona nella sua pellicola ma non si fa ricordare, un po' come il Gorr di Christian Bale in Thor Love and Thunder.

Kang riesce ad andare oltre, imponendosi come uno dei migliori "cattivi" dell'MCU (o forse come il miglior "cattivo" dell'MCU), proprio per via dello sviluppo precedente del personaggio. In linea teorica è pur vero che il nemico che Scott Lang si trova a fronteggiare non è mai comparso nel mondo Marvel, ma sicuramente il confronto tra Kang e Colui che Rimane colpisce i fan dritti nello stomaco, rendendo indimenticabili entrambi i personaggi. I due, interpretati dallo stesso attore e che, di fatto, sono la stessa persona, sono agli antipodi l'uno rispetto all'altro: entrambi incutono timore, ma le somiglianze terminano qui. È incredibile come Jonathan Majors sia riuscito a passare dall'uno all'altro senza battere ciglio, ma anche come gli scrittori di Disney e Marvel abbiano caratterizzato due figure visivamente identiche in modo così antitetico, senza peraltro che il passaggio risultasse poco riuscito o forzato.



Infine, è evidente che Kang è interessante anche guardando al futuro: quella messa in scena da Ant-Man 3 è stata una delle battaglie più dure dell'intero MCU, tanto che il film può essere considerato un vero e proprio kolossal sci-fi, pur senza avvicinarsi alle dimensioni di un "Avengers" qualsiasi. Alcune frasi del villain sono destinate a diventare iconiche: la prima che salta alla mente è il "sei un Avenger? Ti ho già ucciso?" rivolto a Scott Lang; un'altra è la premonizioni della minaccia che incomberà sui Vendicatori qualora il Conquistatore dovesse morire.

In tal senso, Kang si fa apprezzare perché fornisce a Scott (e a Terra-616) una via d'uscita: salvandolo dal Regno Quantico, Ant-Man potrebbe assicurare la sopravvivenza del suo mondo, benché a discapito degli altri. Kang è un freddo calcolatore, un politico razionale, un serpente che tenta e che manovra nell'ombra, agendo in prima persona solo quando è indispensabile farlo. Non a caso, il villain si sporca le mani solo alla fine della pellicola, preferendo demandare il "lavoro sporco" a M.O.D.O.K. e Krylar anziché svolgerlo in prima persona.



Torniamo però alla premonizione di Kang: dopo la sua morte, una forza ben più potente si abbatterà su Ant-Man e gli Avengers. Dalle scene post-credits di Ant-Man 3 scopriamo che questa minaccia è il Consiglio dei Kang, e che dunque rivedremo il Conquistatore e le sue varianti molto presto nel Marvel Cinematic Universe.

La premonizione contribuisce ad ammantare il villain di un'aura di invincibilità: Kang è stato un nemico esistenziale per Scott Lang, l'unico che finora è davvero riuscito a metterlo alle strette (complici due villain nei film precedenti, Calabrone e Ghost, decisamente non all'altezza) e che lo ha quasi ucciso, come dimostra la distruzione dell'elmetto dell'eroe in una delle scene clou del film. Dunque, se la minaccia di un solo Kang è così forte, cosa succederà quando i Kang invaderanno la Terra a migliaia? Proprio questa domanda conclude Ant-Man and The Wasp: Quantumania, facendoci aspettare con trepidazione Avengers: The Kang Dynasty e mantenendo in vita lo "spettro" del defunto Conquistatore, che continuerà ad aleggiare sul Marvel Cinematic Universe almeno fino al 2025.