Ant-Man and the Wasp: Quantumania, quanti easter egg! Eccoli tutti

Riferimenti al mago di Oz, multiversi vari ed eventuali, Star Wars e tanto altro. Ormai è tradizione parlare di easter egg ogni volta che esce un cinecomic e come sempre la Marvel non si è tirata indietro. E anche voi tra l'altro non dovreste esitare perché qua c'è la nostra recensione di Ant-Man and the Wasp Quantumania. Noi ormai stiamo diventando dei cecchini del riferimenti, poeti dello zoom e cristiani ronaldi dei collegamenti con i fumetti. Tutto per voi, ovviamente.



Perciò preparatevi a scoprire tutti quelli che abbiamo scovato. Ah, ovviamente seguiranno spoiler di tutto il film e pure delle post credit, perciò siete avvisati. Tra l'altro, se invece volete sapere cosa svelano le post credit di Ant-Man and the Wasp Quantumania vi basta cliccare sul nostro articolo.



Quantumania, Mago di Oz e Ant-Man

Partiamo proprio con il mago di Oz, perché tutto Quantumania richiama il capolavoro di Victor Fleming. O una puntata qualsiasi di Star Trek.

Una persona che va in un mondo lontano e sconosciuto, aiuta la gente di lì anche se vuole tornare a casa, sconfigge il cattivone e torna effettivamente a casa. Il pranzo con l'agente Jimmy Woo è un riferimento al secondo film della saga. Jimmy infatti aveva parlato con Scott di andare a mangiare qualcosa assieme ma Scott non era molto dell'idea. E invece eccoli lì carini e coccolosi con Scott che fa pure le magie. Anche questo un riferimento al fatto che Jimmy stava imparando qualche trucco, da Ant-Man and the Wasp fino a WandaVision. Il costume di Cassie richiama quello che ha nei fumetti. Infatti anche in quel caso diventa una supereroina: prima come Stature, più simile alla grandezza di Ant-Man, poi come Stinger, con il costume appunto viola che richiama quello di Wasp. Quando Scott parla del volo preso per la Germania si riferisce ovviamente a Civil War. Quando si sono scontrate le due fazioni di Cap e Iron Man. Oltretutto una delle quattro volte che Scott è stato in prigione è proprio questa, dopo gli eventi di Civil War.



Star Wars, Kang e Loki

Tutta la scena al bar è un grande riferimento a Star Wars. Soprattutto al bar del Mos Eisley di Tatooine, con creature strane, bevande assurde e cibo che si muove.

La tecnologia di Kang a livello di simbologia è fatta soprattutto di cerchi. Un riferimento agli Eterni e pure a Shang-Chi e i suoi anelli. Oltretutto, gli anelli stavano pure inviando un segnale chissà dove, e se fossero un artefatto di una versione di Kang? Che in qualche maniera sta cercando di chiamare il suo padrone originale. Kang oltretutto cita pure le incursioni mentre parla con Janet, le stesse già citate durante Doctor Strange nel multiverso della follia. Ci sono poi tanti riferimenti a Loki e alla TVA. Intanto il colore dei portali creati da Kang è lo stesso di quelli della TVA, collegando i poteri. Persino quello che Kang minaccia di fare a Scott, cioè fargli rivivere la morte di sua figlia all'infinito, è lo stesso tipo di punizione che la TVA infligge a Loki. Sempre legata alla TVA potrebbe essere la frase di Kang su quanto ha perso. Nei fumetti lui è innamorato di Ravonna Renslayer, e in Loki la vediamo andare via dopo aver ricevuto istruzioni da qualcuno. Che potrebbe essere proprio una variante di Kang, magari una positiva come Colui che rimane.



Per spiegare la tempesta di probabilità dentro il nucleo dell'astronave, Modok usa il paradosso di Schrodinger. Cioè se metti un gatto in una scatola con del veleno, e la scatola è chiusa, il gatto potrebbe essere sia vivo che morto contemporaneamente. Ecco perché Scott crea tutte le sue versioni probabili allo stesso tempo. Senza crearle davvero. Poi c'è anche il momento in cui Scott è sommerso dalle sue versioni che richiama molto Jon Snow durante la Battaglia dei Bastardi in Game of Thrones. E anche la voce di Cassie che lo fa riprendere rispecchia quella del primo film che lo riporta indietro dal regno quantico. Quando Cassie diventa gigante e dice a Scott di volere del lime è un riferimento a Civil War. Anche in quel caso la prima volta che Scott diventa enorme ha voglia di una fetta di arancia.



Le post credit

Anche le due post credit hanno i loro easter egg. La scena della riunione dei Kang è direttamente ripresa dai fumetti, ma proprio paro paro. Li vediamo arrivare con piattaforme molto simili a quella utilizzata da Reed Richards in Doctor Strange nel multiverso della follia. Nei fumetti sono stati creati dal Dottor Destino e Kang ne ha rubato la tecnologia per tornare indietro nel tempo e diventare il faraone Rama-Tut. Faraone che vediamo proprio tra le tre varianti che sembrano a capo di tutto il concilio.

Quello simile a un cyborg potrebbe essere il Centurione Scarlatto, mentre l'altro è Immortus. Una variante più anziana che nei fumetti manipola il concilio dei Kang. E tra i tanti che urlano vediamo anche una versione skrull di Kang. Nella seconda post credit vediamo Victor Timely, variante di Kang che nei fumetti torna indietro nel tempo per diventare un grandissimo inventore. Chissà quanti altri ne vedremo nella seconda stagione di Loki.