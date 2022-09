Ant-Man and The Wasp Quantumania: arriva Kang, ma come sarà?

Il primo poster di Ant-Man and the Wasp Quantumania ci ha mostrato come sarà Kang il Conquistatore nel Marvel Cinematic Universe. Non è un mistero che una versione malvagia di Colui che Rimane sarà il villain principale del film: Kang è infatti già apparso nel trailer di Ant-Man 3 mostrato (rigorosamente a porte chiuse) al San Diego Comic-Con dello scorso luglio. La nuova avventura di Scott Lang e Hope Van Dyne, d'altro canto, rappresenterà il primo film della Fase 5 dell'MCU, nonché probabilmente la pellicola che inizierà a "tirare le fila" di quanto avvenuto nel corso della Fase 4 in vista della formazione di un team di supereroi in grado di sconfiggere una nuova minaccia di livello universale. Cerchiamo dunque di districarci tra i rumor e i leak su Ant-Man and the Wasp: Quantumania e di capire come sarà il Kang del film, nonché quali implicazioni avrà sul Marvel Cinematic Universe.



Un Conquistatore sanguinario

Partiamo con ciò che sappiamo per certo: Kang il Conquistatore sarà in Ant-Man 3, verrà interpretato da Jonathan Majors e avrà un ruolo centrale nella storia del film.

Dal trailer del Comic-Con, poi, sappiamo per certo che Kang sarà il villain della produzione, nonché che sarà un supercattivo fatto e finito, a differenza del più ambiguo Colui che Rimane apparso in Loki e interpretato sempre da Majors. Tra le scene mostrate al San Diego Comic-Con, infatti, ne troviamo una in cui il Conquistatore chiede ad Ant-Man: "sei un Avenger? Ti ho già ucciso prima d'ora?". Due frasi che sembrano fugare ogni dubbio circa il fatto che l'obiettivo del villain sarà anzitutto quello di "fare fuori" Scott Lang e Hope Van Dyne, per poi fare lo stesso con tutti i Vendicatori. Non solo: se teniamo in considerazione il fatto che Ant-Man 3 concluderà la trilogia dedicata al supereroe sviluppata da Peyton Reed e che, a detta dello stesso regista, Ant-Man and The Wasp Quantumania cambierà il MCU per sempre, non viene troppo strano pensare che Kang potrebbe riuscire nel suo intento, uccidendo Ant-Man e Wasp, oltre magari a qualche altro Vendicatore.



Una mossa del genere, per quanto inaspettata, potrebbe aver senso per diversi motivi: innanzitutto, essa permetterebbe di "pensionare" Scott Lang prima che il personaggio diventi poco interessante per il pubblico, magari aprendo le porte all'introduzione di Cassie Lang nei panni di Stature (o direttamente come nuova Ant-Man), inserendola nel team degli Young Avengers capitanati da Ms. Marvel, Kate Bishop e America Chavez.

In secondo luogo, una fine così tragica per Ant-Man potrebbe contribuire a cementare Kang come il "grande cattivo" delle Fasi 5 e 6, un po' come è avvenuto per Thanos nel corso della Saga del Multiverso. Resta solo da capire come sarà la trama di Ant-Man and The Wasp: Quantumania e quanto screentime verrà dedicato a Kang nel corso del film: la preoccupazione, in tal senso, è infatti che a Kang, a dispetto del ruolo centrale nella trama, venga dedicato poco tempo su schermo in virtù del fatto che, secondo i rumor, Ant-Man 3 introdurrà anche MODOK.



Sono dunque in molti a temere che il grosso del film vedrà Ant-Man combattere contro M.O.D.O.K., mentre Kang potrebbe emergere come "vero villain" solo al termine della pellicola, facendo magari capolino solo per pochi minuti sul finale, giusto in tempo per un cliffhanger o per qualche azione che potrebbe avere pesanti ripercussioni sull'MCU tutto.

Altra possibilità è che Ant-Man 3 veda Kang combattere contro Krylar, che nella pellicola dovrebbe essere interpretato da Bill Murray, e che la sua storyline si limiti ad incrociarsi solo di sfuggita con quella di Scott Lang e Hope Van Dyne: benché si tratti di una possibilità da non escludere, va comunque detto che la presenza di Kang nel poster di Ant-Man 3 lascia presagire che quello di Jonathan Majors sarà un ruolo di peso nella produzione. In ogni caso, è praticamente certo che Kang si troverà nel Regno Quantico, e che proprio in questa dimensione entrerà a contatto con i due Avengers interpretati da Paul Rudd ed Evangeline Lily: è possibile che l'incontro tra il villain e i due eroi avvenga a Chronopolis, la città governata da Kang all'interno del Regno Quantico e comparsa di sfuggita nel finale di Ant-Man 2.



Dallo Squadrone Supremo a M.O.D.O.K.

Alcune indiscrezioni delle ultime settimane, specie quella secondo cui Quantumania sarà un mini-crossover e quella per la quale Ant-Man 3 inaugurerà un nuovo supergruppo, ci fanno però pensare che, accanto a Kang, nel nuovo film di Peyton Reed ci sarà anche il gruppo di super-sgherri dello Squadrone Supremo.

Lo Squadrone Supremo è una formazione introdotta a inizio anni Settanta nei fumetti Marvel e composta da sette villain, ossia Hyperion, Dottor Spectrum, Amphibian, Nighthawk, Power Princess, Trottola e Skrullian Skymaster, più varie presenze secondarie. Il gruppo non è altro che la parodia Marvel della Justice League, con Hyperion che rappresenta una versione malvagia di Superman, Nighthawk che cita Batman, Princess Power Wonder Woman, Trottola Flash e così via. Lo Squadrone Supremo dovrebbe mostrarsi in Avengers The Kang Dynasty, ma le voci secondo cui esso potrebbe anche apparire nel corso di Ant-Man 3 si sono fatte sempre più insistenti negli ultimi giorni.



In particolare, sembra confermare l'imminente arrivo dello Squadrone Supremo il casting di Henry Cavill, il Superman della DC, nei panni di Hyperion, che secondo vari scooper potrebbe essere annunciato già durante il D23 come aggiunta al cast di Ant-Man and The Wasp Quantumania. Lo Squadrone sarà il super-gruppo di scagnozzi di Kang, un po' come l'Ordine Nero era il "braccio destro" di Thanos durante la Saga del Multiverso.

L'arrivo di un attore del calibro di Henry Cavill nell'MCU, peraltro in un ruolo come quello di Hyperion, sarebbe uno smacco per la concorrenza Warner-DC, che ultimamente sta faticando a trovare una quadra per il proprio futuro cinematografico. Sfortunatamente, però, ammesso che l'attore e il suo gruppo di co-star appaiano davvero in Ant-Man 3, la loro comparsa potrebbe essere fulminea, magari relativa alla sola scena post-credits o a qualche breve sequenza action, che però avrebbe solo lo scopo di introdurre lo Squadrone in vista di Avengers 5.



Infine, nell'equazione bisogna considerare anche il fattore-M.O.D.O.K., che sarà sicuramente uno dei villain di Ant-Man 3. Tuttavia, stando ad alcuni rumor, pare che il supercattivo non sarà legato a Kang, e anzi potrebbe persino temporaneamente allearsi con Ant-Man e Wasp per tentare di sconfiggerlo nel Regno Quantico.

Addirittura, una teoria che è stata rilanciata da alcuni scooper durante l'estate è quella secondo cui M.O.D.O.K. sarà interpretato da Corey Stoll: se il nome non vi dice nulla, potrebbe rinfrescarvi la memoria sapere che l'attore sia già comparso in passato nei panni di un altro villain, ovvero Calabrone. Insomma, il nemico del primo film di Ant-Man potrebbe tornare, benché in una veste completamente diversa (e magari persino come anti-eroe), per la chiusura della trilogia sull'Avenger-formica. Resta da capire come verrà giustificato il ritorno in vita di un villain dato per morto: secondo i fan, Calabrone sarebbe finito nel Regno Quantico al termine dell'ultimo scontro con Scott Lang, dove sarebbe sopravvissuto, benché con delle menomazioni tali da trasformarlo in M.O.D.O.K..