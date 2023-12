L'animazione in Italia è viva: 5 film che non potete non conoscere

In occasione dell'uscita di Mary e lo spirito di mezzanotte, ultimo film del maestro Enzo D'Alò uscito nelle sale il 23 novembre, urge fare una riflessione sullo stato di salute dell'animazione italiana e riscoprirne alcuni gioielli. Pensando al nostro cinema, tutto viene in mente tranne che l'animazione: commedie come se piovesse, melodrammi e, negli ultimi anni, il cinema horror e indipendente. Eppure, c'è stato un tempo in cui anche l'animazione aveva trovato un proprio posto nel mondo della cinematografia nostrana. Pensiamo al dopoguerra: mentre con Vittorio De Sica, Roberto Rossellini e altri loro illustri colleghi dilagava il Neorealismo, due lungometraggi d'animazione degni di nota irrompevano sulla scena: I fratelli Dinamite di Nino Pagot e La rosa di Bagdad di Anton Gino Domeneghini, oggi caduti nel dimenticatoio.



Tra la fine degli anni '50 e la fine del '70 l'animazione italiana era Carosello, piccoli corti che ebbero un enorme successo e punto di partenza per la carriera di grandi artisti come Bruno Bozzetto, Osvaldo Cavandoli ed Emanuele Luzzati. Di Bozzetto come non ricordare il capolavoro West & Soda del 1965 o il suo personaggio, il signor Rossi, che incarnava il comune italiano di mezza età. Cavandoli invece è stato il creatore del personaggio della Linea, al centro di un cartone animato e di una serie di fumetti e Lele Luzzati è stato due volte candidato ai premi Oscar con La gazza ladra e Pulcinella, rispettivamente nel 1964 e nel 1973. Ma, alla fine dei conti, come sta l'animazione italiana? Parliamo di qualche titolo che ha dato lustro a questo genere.



La freccia azzurra (1996) di Enzo D'Alò

È proprio il maestro D'Alò a fare da apripista. La freccia azzurra del 1996 è il suo esordio, ispirato all'omonimo libro di Gianni Rodari del 1964, ed è il primo lungometraggio dello studio d'animazione Lanterna Magica. Quasi quattro anni di lavorazione per un film, tra l'altro, perfetto con l'avvicinarsi delle feste natalizie.



Ambientato a Orbetello, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, racconta la storia di Francesco, un bambino povero che desidera un particolare giocattolo, il treno Freccia Azzurra. Il problema è che Scarafoni, il malefico assistente della Befana, procura una strana influenza alla vecchietta e decide che quest'anno i doni verranno recapitati solo ai bambini che potranno permettersi di pagarlo.

Ma i giocattoli non ci stanno e si ribellano all'ingiustizia subìta da Francesco e da tutti i bambini. È un'avventura fiabesca, un viaggio in cui i mondi dell'umano e del giocattolo si incontrano creando un incredibile connubio narrativo che riesce bene a mettere in guardia i più piccoli dal consumismo e soprattutto a ricordare ai grandi la stessa cosa. Toccante, e a renderlo ancora più commovente ci pensano le musiche di Paolo Conte premiate ai Nastri d'Argento e ai David di Donatello.



Momo alla conquista del tempo (2001) di Enzo d'Alò

Saltando volutamente La gabbianella e il gatto, film dal successo internazionale e il più famoso di D'Alò, arriviamo a Momo alla conquista del tempo del 2001. Questa volta è Gianna Nannini a fare da cornice musicale a una storia che, per quanto semplice, ancora oggi conserva la potenza del suo messaggio. Momo è una bambina orfana che si ritrova in una cittadina. Lì farà amicizia con un anziano signore, Beppe, che la prende sotto la sua ala trattandola come una nipotina, e con altri bambini tra cui Gigi, che si innamora subito di lei.

La città viene invasa dai Signori Grigi, il cui obiettivo è rubare il tempo alle persone per conservarlo nella loro speciale "Banca del tempo" e poter sopravvivere. Tratto dal libro omonimo del 1972 di Michael Ende, questa perla dell'artista e regista italiano potrebbe essere stata concepita ieri, e non ventidue anni fa. La sua attualità è disarmante. Riflette sul concetto di tempo come il bene più prezioso che abbiamo e lo rende fruibile anche ai bambini, muovendosi tra toni fiabeschi e animazione vecchio stile.



L'arte della felicità (2013) di Alessandro Rak

Un capolavoro, che potrete riscoprire anche grazie alla nostra recensione de L'arte della felicità. Questo film segna il debutto nel lungometraggio di Alessandro Rak. Siamo di fronte a un film d'animazione forse più indirizzato ai giovani adulti, ma il fascino che emana potrebbe certamente colpire anche i più piccoli che, una volta cresciuti, lo riguarderanno con maggiore consapevolezza.



Il protagonista è Sergio, un tassista che porta i suoi clienti in giro per le strade di una Napoli degradata. Il lavoro serve all'uomo per elaborare il lutto per la scomparsa di suo fratello Alfredo, partito dieci anni prima per il Tibet e mai più tornato. Vari personaggi si avvicendano sui sedili posteriori del suo taxi e in ognuno di loro Sergio ricorda il fratello.

Sarà la musica, che Sergio produceva insieme ad Alfredo, a permettere all'uomo di fare pace con i ricordi così da vivere appieno il presente. Trionfò agli European Film Awards, eppure è quasi caduto nel dimenticatoio. Troppo filosofico? Troppo esistenziale? Forse, ma necessario soprattutto in un genere che in Italia fatica da sempre a decollare e che mostra la sua vitalità proprio grazie a fiori come il film di Rak che riesco comunque a sbocciare in un terreno arido.



Ha dalla sua l'aver trattato con grande sensibilità, grazia e rispetto argomenti come la morte, la separazione e la nostalgia. E alcune sequenze sono da antologia. Nel 2013 a Napoli nasce un talento del cinema. In seguito, Rizzoli trasse da questo lungometraggio anche un fumetto.



Gatta Cenerentola (2017) di Alessandro Rak

E Rak si conferma, quattro anni dopo, come promessa mantenuta del cinema d'animazione italiano con Gatta Cenerentola (che a noi era piaciuto tanto, come potete leggere nella nostra recensione di Gatta Cenerentola).

Diretto insieme a Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone, è ispirato all'omonima fiaba di Giambattista Basile contenuta ne Lo cunto de li cunti e all'opera teatrale di Roberto De Simone. Candidato ai premi Oscar 2018 (ma non riuscì a entrare nella cinquina finale) e vincitore di due David di Donatello su sette candidature, ha per protagonista la piccola Mia. Suo padre, Vittorio Basile, è un armatore e scienziato che inventa un nuovo gioiello dell'ingegneria navale. La sua idea è quella di trasformare Napoli in un polo tecnologico, ma i suoi sogni vengono infranti dal malavitoso Salvatore Lo Giusto, detto O'Re, e Angelica, promessa sposa di Basile e in realtà amante di Lo Giusto. Basile muore a causa loro e Mia, minorenne, finisce nelle grinfie di Angelica che la tiene in pugno anche per impossessarsi del suo patrimonio.



Sarà Primo Gemito, ex uomo di Basile, a correre in aiuto della piccola Mia e a riportare la legalità a Napoli. Rak sforna un vero e proprio capolavoro compiendo l'impresa di rivisitare un testo secentesco e farlo rivivere in un contesto futuristico. Il risultato è una fiaba dark dalle sfumature sinistre, un unicum nel panorama italiano che il pubblico forse non ha apprezzato come avrebbe dovuto. Nel cast nomi altisonanti come Massimiliano Gallo, Maria Pia Calzone, Alessandro Gassmann e Renato Carpentieri.



La famosa invasione degli orsi in Sicilia (2019) di Lorenzo Mattotti

E arriviamo al più recente e degno di nota film d'animazione italiano, coprodotto con la Francia. La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Lorenzo Mattotti, tratto dall'omonimo romanzo scritto e illustrato da Dino Buzzati, rappresentava una sfida, perché adattare lo stile dello scrittore veneto al cinema e farne rivivere le atmosfere letterarie non è cosa semplice.



Ci riuscì Valerio Zurlini con Il deserto dei tartari, a cui ora si affianca nella realizzazione dell'impresa proprio il fumettista, regista e scrittore bresciano. La storia racconta la vicenda di un gruppo di orsi capitanati da re Leonzio che, in un momento di magra, decidono di scendere giù dalle montagne e invadere la terra degli uomini.

Leonzio spera anche di ritrovare suo figlio Tonio, rapito dai cacciatori qualche anno prima. Una fiaba delicata adatta a grandi e piccini con un comparto tecnico straordinario e un'animazione talmente semplice ma efficace da lasciare a bocca aperta anche gli spettatori più scettici. La famosa invasione degli orsi in Sicilia è uno di quei film che i bambini guarderanno in un'età in cui ancora non riescono a definire valori come amore, amicizia, famiglia, integrazione e identità. Una volta cresciuti però, si ricorderanno d'averli già conosciuti anche grazie al film di Mattotti.