Amazon Prime Video: i migliori documentari sulla piattaforma streaming

Nel panorama dei servizi streaming non si può negare che Amazon Prime Video non abbia fatto la voce grossa. Negli anni la piattaforma ha ospitato esclusive di grande caratura, ma anche opere dall'importante rilevanza mediatica. Il catalogo è cresciuto proponendo una ben variegata carrellata di contenuti di qualità e si appresta a fare la storia con serial come Il Signore degli Anelli. Sebbene lo streaming sia, ormai per definizione, una sorta di "all you can eat" dei servizi online, Amazon Prime Video ha spesso puntato sulla qualità, piuttosto della quantità (non perdete le serie Amazon di giugno 2022 e i film Amazon di giugno 2022). Come ogni altra libreria digitale di tale proporzione, ci sono alti e bassi in termini di critica, ma non mancano i prodotti per tutti i gusti. Oggi parliamo di una categoria che per molti può essere quasi considerata in penombra per il servizio: i documentari. Sfogliando il catalogo, abbiamo deciso di elencarvi una piccola classifica dei migliori e imperdibili. Fatta eccezione per un candidato in particolare, abbiamo evidenziato racconti in grado di svelare molte curiosità latenti.



Marvel Stories

Sappiamo tutti l'incredibile impatto che l'universo Marvel ha calcato con forza nel mondo dell'intrattenimento. Il testamento di Stan Lee con la sua idea di supereroismo e l'esuberanza degli eroi tanti amati, che dall'inchiostro hanno squarciato il grande schermo, hanno cambiato il mondo dell'intrattenimento. In Marvel Stories vi è un excursus interessante che ripercorre l'altalenante passato dell'impero della Casa delle Idee, senza omettere scivoloni o problemi strutturali.

Un documentario imperdibile per chi sta apprezzando le creazioni cinematografiche, per chi conosce la storia Marvel ed è un'avido lettore, ma anche per chi volesse solo comprendere la natura di questo fenomeno mondiale. L'opera vi farà vivere, tra addetti ai lavori e aneddoti interessanti, la cornice leggendaria dell'universo dei supereroi più amati del mondo.



Federica Pellegrini - Underwater

Federica Pellegrini è da molti anni un simbolo indelebile dello sport italiano nel mondo, nonché vanto nazionale per i suoi record indimenticabili. Nel nostro immaginario e negli scorci sportivi abbiamo sempre ritagliato solo il suo volto da campionessa, ma non abbiamo mai avuto modo di osservare da vicino la sua vita.

Il documentario desidera mostrarci i lati tortuosi e gloriosi della sua esistenza, senza filtri. Si tratta di un'opera atta a commemorare il cammino dell'atleta nel suo personale albo d'oro, ma anche un'interessante finestra che si affaccia sulla sua sensibilità. Il viaggio del documentario mette a nudo la personalità di Federica all'alba di una delle gare più importanti della sua carriera.



Oliver Stone: intervista a Putin

Date le situazione attuale, ci siamo interessati a un prodotto atipico per il catalogo Amazon Prime: l'intervista di Oliver Stone a Putin. Le recenti tensioni mondiali hanno incuriosito il mondo sul mistero e il dubbio che aleggiano sulla figura della Zar. In quella Russia che per l'Occidente sembra quasi provenire da un altro mondo, c'è molto da capire e da informarsi, anche solo per comprendere una realtà che brama di essere ascoltata.

Considerato il periodo storico e l'indubbia curiosità che ci spinge a curiosare nella mente di Putin, il documentario fa un egregio lavoro nel sviscerare molti contenuti intriganti. Un'opera da guardare con attenzione e che, per certi versi, potrebbe considerarsi un frammento di storia.



James May: il nostro Inviato in Giappone

Dalla Russia al Giappone, il nostro vademecum sui documentario più interessanti su Amazon Prime Video cerca di abbracciare molteplici culture nel mondo. Questa volta siamo al cospetto di un'opera dalle note che risuonano puro intrattenimento. L'eccezionale ed esilarante James May, che abbiamo imparato ad apprezzare per il suo umore dirompente, ha deciso di compire in viaggio che ha l'arduo compito di connettere cultura tradizionale e moderna.

Il suo itinerario toccherà, infatti, molti dei luoghi iconici del Giappone: dai sontuosi paesaggi naturali ai sognanti luoghi di culto. Il documentario desidera trasportare lo spettatore negli scorci iconici di questa fetta dell'Oriente, dialogando anche con le persone del posto. Un'avventura piacevole e leggera, che può offrirvi cultura e spensieratezza, magari rispondendo a qualche vostra curiosità.



Playboy americano: la storia di Hugh Hefner

Nella storia, occasionalmente, ci possono essere dei brand capaci di incarnare dei valori sociali e culturali. Uno di questi è il marchio del celebre coniglio di Playboy, da tempo immemore icona dell'immaginario erotico di tante persone, nonché garanzia di qualità. Il documentario vi svelerà le luci e le ombre che ammantano la mitologica figura del fondatore, Hugh Hefner.

Dopo esser uscita per la prima volta a Chicago nel lontano 1953, la rivista ha poi fatto il giro del mondo, diventando un brand di punta nell'industria erotica. Ciò che però è sempre rimasto avvolto nel mito è il passato del fondatore; ora invece avrete l'opportunità di curiosare nei suoi ricordi e ripercorrere le vicissitudini che ha dovuto scavalcare per arrivare dove è ora.