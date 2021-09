Amazon Prime Video, tutti i film di ottobre 2021: il regno della Blumhouse

L'ottobre cinematografico di Prime Video è segnato dal ritorno del progetto Welcome to the Blumhouse, collaborazione con lo storico produttore horror che già negli scorsi mesi ha visto arrivare sulla piattaforma diverse pellicole a tema (potete leggere qui la nostra recensione di Notturno, uno dei titoli dei precedenti pacchetti).



Arrivano infatti quattro nuovi prodotti pronti a spaventare il pubblico, affidati a cineasti esordienti o alle prime armi: passiamo da Black as Night, vampire movie ambientato a New Orleans, al grottesco Bingo Hell, dove il bingo diventa macchina di morte, passando poi al gotico The Manor - ambientato in una casa di cura - per chiudere con il messicano Madres. In attesa di Halloween un poker di film che faranno la gioia di tutti gli appassionati, con le altre uscite ad ora annunciate presenti nella consueta panoramica a fine articolo. Buona visione a tutti!



Black as Night - 1 ottobre

Quindici anni dopo che l'uragano Katrina ha devastato New Orleans, l'adolescente Shawna (Asjha Cooper) organizza un piano con alcuni amici per infiltrarsi nella villa dei vampiri nello storico quartiere francese, distruggere il loro capo e riportare i suoi discepoli non-morti alla loro forma umana. Una missione di vendetta che coinvolge i ragazzi in un conflitto secolare tra fazioni di vampiri in guerra, ognuna delle quali combatte per ottenere il controllo sulla città di New Orleans come loro dimora permanente.



Diretto da Maritte Lee Go, al suo debutto in solitaria dopo aver firmato un episodio dell'antologico Phobias (2021), Black as Night è un ibrido action-horror con un forte connotato sociale e un pungente senso dell'umorismo. Nel cast, a prevalenza di etnia afroamericana, anche un attore conosciuto come Keith David.



Bingo Hell - 1 ottobre

Quando Lupita, attivista di quartiere che ha superato la sessantina, scopre che l'amata sala bingo della zona è a rischio a causa di un misterioso ed enigmatico imprenditore, Mr. Big (Richard Brake), decide di radunare tutti i suoi amici per affrontarlo.



Ma ben presto comprende che c'è una minaccia ancor più pericolosa: una creatura sinistra ha messo radici nel barrio di Oak Springs, e ad ogni nuovo grido di Bingo! qualcuno perde la vita in circostanze raccapriccianti.

Mentre i premi in denaro crescono e il conteggio dei cadaveri aumenta progressivamente ogni giorno di più, Lupita comprende che mai come in questo gioco sia il vincitore a prendere tutto.



Diretto da Gigi Saul Guerrero, che aveva già firmato un episodio dell'antologico Aztech (2020), Bingo Hell è un film horror originale con un tocco di perfida ironia, pronto a spiazzare lo spettatore.



Infinite - 7 ottobre

Evan McCauley ha abilità che non ha mai imparato e ricordi di luoghi che non ha mai visitato. Cercando di auto-curarsi e sull'orlo del crollo mentale, un gruppo segreto che si fa chiamare "Infiniti" arriva in suo soccorso, rivelando che i suoi ricordi sono reali.



Il film è diretto da Antoine Fuqua. Nel cast si annoverano: Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor e Sophie Cookson.



The Manor - 8 ottobre

Dopo aver subito un lieve ictus, Judith Albright (Barbara Hershey) si trasferisce a malincuore in una casa di cura, la Golden Sun Manor. Ma nonostante tutti gli sforzi dello staff e l'amicizia con l'anziano residente Roland (Bruce Davidson), Judith si convince che un'inquietante presenza di origine sovrannaturale stia infestando l'enorme tenuta.



Mentre i residenti iniziano a scomparire misteriosamente, i frenetici avvertimenti di Judith vengono bollati come fantasie, frutto della demenza senile. Senza nessuno disposto a darle credito e aiutarla, Judith riflette sulle uniche due possibilità che le restano: fuggire via o cadere vittima di quel male.



Il film è diretto da Axelle Carolyn, al suo secondo lungometraggio dopo l'horror mystery Soulmate (2013) e già regista di alcuni episodi dell'acclamata serie tv American Horror Story (e già che ci siete sapete quanto guadagnano i protagonisti di American Horror Story).



Madres - 8 ottobre

Beto e Diana - una giovane coppia mista - sono in attesa del loro primo figlio. I due si sono appena trasferiti in una piccola comunità agricola della California negli anni '70 e durante un'esplorazione nel fatiscente ranch aziendale dove vivono, Diana rinviene un antico talismano e una scatola contenente gli effetti personali dei precedenti proprietari.



Indagando su questi inquietanti ritrovamenti e in seguito ad alcune visioni terrificanti di cui è vittima, la donna scoprirà una terribile verità che metterà in pericolo la sua famiglia.



Il film è diretto da Ryan Zaragoza, regista messicano al suo esordio assoluto in un lungometraggio dopo aver firmato alcuni corti ed episodi televisivi e vede nelle vesti di protagonisti Ariana Guerra e Tenoch Huerta.



Panoramica uscite

1 OTTOBRE

Most dangerous game: Thriller con protagonisti Liam Hemsworth, Sarah Gadon e Christoph Waltz.

Timeline - Ai confini del tempo: In viaggio nel tempo con Paul Walker e Gerard Butler. Qui la nostra recensione di Timeline.

Il comandante Hamilton: Spy-story e fantapolitica nel film con Peter Stormare, Lena Olin e Mark Hamill.

The last man: Il regista Rodrigo H. Vila ci accompagna in un futuro post-apocalittico nel quale un ex soldato si prepara all'ennesima catastrofe in un mondo in rovina. Ecco la nostra recensione di The Last Man.

Citizen Verdict : Dramma giudiziario con protagonisti Armand Assante, Jerry Springer e Roy Scheider.

My name is Pauli Murray: Documentario sull'attivista dei diritti civili Anna Pauline "Pauli" Murray.

L'uomo del labirinto: Lo scrittore Donato Carrisi adatta il suo romanzo per il grande schermo.

Cado dalle nubi: Esordio cinematografico per il comico televisivo Checco Zalone. Qui la nostra recensione di Cado dalle nubi.

Che bella giornata: Il secondo film interpretato da Checco Zalone, di cui vi parlavamo nella nostra recensione di Che bella giornata.

Sole a catinelle: La terza volta al cinema per Checco Zalone. E qua anche la recensione di Sole a catinelle.



8 OTTOBRE

Justin Bieber - Our world : Documentario che racconta la vita della popstar.



22 OTTOBRE

Anni da cane: Il film racconta la storia di Stella, un'adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata. Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli del miglior amico dell'uomo.



29 OTTOBRE

After 3: Tessa e Hardin tornano nel terzo capitolo della saga di After.