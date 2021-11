Amazon Prime Video, i film di novembre 2021: arriva il Cavaliere Verde

Il catalogo di Amazon Prime Video continua ad arricchirsi di titoli, sia originali che non, e novembre vede l'entrata di numerosi film in grado di attirare l'attenzione del grande pubblico. L'undicesimo mese dell'anno segna l'arrivo in esclusiva del magnifico e visionario fantasy The Green Knight, intitolato nella versione italiana "Sir Gawain e il cavaliere verde", e di due documentari incentrati rispettivamente sulla star del rap Kid Cudi e sul nostro connazionale Benjamin Mascolo - membro del duo amato dalle giovanissime Benji & Fede (sapevate che Bella Thorne e Benji si sposano?).



A chiudere la lista di originali troviamo il biografico Il visionario mondo di Louis Wain, in cui Benedict Cumberbatch veste i panni dell'omonimo artista londinese, e la commedia - anche questa ispirata a una storia vera - Queenpins - Le regine dei coupon.



A man named Scott - 5 novembre

Nel 2009, Scott Mescudi, anche conosciuto come Kid Cudi, ha pubblicato il suo LP di debutto, "Man on the Moon: The End of Day". Un album eclettico che rompe gli schemi, caratterizzato da canzoni che parlano di depressione, ansia e solitudine, ha avuto un enorme successo tra i giovani ascoltatori trasformando Cudi in una star della musica e in un eroe culturale.

Il regista Robert Alexander racconta un decennio della vita di Cudi in A man named Scott, tra scelte creative, lotte e scoperte, ci parla della sua musica che continua a emozionare e stimolare milioni di fan in tutto il mondo.



Il visionario mondo di Louis Wain - 5 novembre

La vera, straordinaria storia dell'eccentrico artista britannico Louis Wain (Benedict Cumberbatch), i cui quadri giocosi, a volte persino psichedelici, hanno contribuito a trasformare per sempre la percezione della gente sui gatti.

Dalla fine del 1800 agli anni '30 del '900, seguiamo le incredibili avventure di questo stimolante e ignorato eroe, mentre cerca di svelare i misteri "elettrici" del mondo e, così facendo, di comprendere meglio la propria vita e il profondo amore condiviso con la moglie Emily Richardson (Claire Foy).



B3N: Respira - 12 novembre

B3N: Respira è il film documentario Amazon Original su Benjamin Mascolo che vede nel cast, accanto al cantante conosciuto e amato con il nome d'arte B3N, anche la sua futura moglie Bella Thorne. B3N: Respira porterà gli spettatori in un lungo viaggio fra l'Italia, Los Angeles e New York, attraverso la vita di uno dei più talentuosi giovani artisti italiani, raccontandone le sfide, i successi e i sogni.

Partendo dall'esperienza traumatica della malattia, il docu-film svelerà le ambizioni, le difficoltà e gli ostacoli che ha incontrato lungo il suo percorso per raggiungere un sogno, e la sua determinazione e forza di volontà per superarli, raccontando anche le relazioni più profonde e i valori a lui più vicini, come l'amicizia, la famiglia, l'amore. B3N: Respira è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production, società di Leone Film Group, ed è diretto da Gianluigi Carella.



Sir Gawain e il cavaliere verde - 16 novembre

Un'epica avventura fantasy basata sulla leggenda arturiana, Sir Gawain e il Cavaliere Verde racconta la storia di Sir Gawain (Dev Patel), nipote spericolato e testardo di Re Artù, e della sua intrepida avventura per affrontare il mitico Cavaliere Verde, un gigante dalla pelle di smeraldo che mette alla prova gli uomini. Gawain combatte contro fantasmi, giganti, ladri e truffatori in quello che diventa un viaggio più profondo alla scoperta di sé, per dimostrare il suo valore agli occhi della sua famiglia e del suo Regno, fino ad affrontare il più grande rivale.

Dal visionario regista David Lowery arriva una versione fresca e audace di un racconto classico dei cavalieri della tavola rotonda. Nel cast Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan e Ralph Ineson. Date un'occhiata al nostro speciale su The Green Knight, con il quale approfondiamo le sue radici letterarie e cavalleresche.



Queenpins - Le regine dei coupon - 30 novembre

Ispirata a una storia vera, Queenpins è una stravagante commedia su una casalinga di periferia annoiata e frustrata, Connie Kaminski (Kristen Bell), e sulla sua migliore amica JoJo Johnson (Kirby Howell-Baptiste), una vlogger con grandi aspirazioni, che insieme trasformeranno il loro hobby di raccolta coupon in una truffa da milioni di dollari.

Tutto inizia quando Connie scopre che può prendere il controllo della sua vita - e risparmiare un sacco di soldi - ottenendo sconti per tutti i suoi acquisti al supermercato. Dopo aver inviato una lettera di fuoco a una marca di cereali avariati e aver ricevuto delle scuse insieme a dozzine di regali, Connie e JoJo escogitano uno schema illegale tramite l'uso di coupon per cui trufferanno per milioni di dollari diverse mega-società, oltre a consegnare decine di coupon sconto a un esercito di donne nella loro stessa situazione.



La loro truffa si ingrandisce a tal punto da diventare una macchina fabbrica-soldi che vedrà coinvolta anche una brillante cyber-ladra (Bebe Rexha), un enorme nascondiglio e un elaborato sistema di riciclaggio di denaro. Nel frattempo, lo sfortunato addetto alla prevenzione delle perdite di una delle catene di supermercati vittima delle due donne, Ken Miller (Paul Walter Hauser), unisce le forze con il determinato ispettore delle poste statunitensi Simon Kilmurry (Vince Vaughn) per catturare queste boss in erba.



Tutte le altre uscite Amazon Prime Video di novembre 2021

1 NOVEMBRE

Nella morsa del ragno: Lee Tamahori dirige Morgan Freeman nel thriller tratto dal romanzo di James Patterson.

The Raven: Edgar Allan Poe, rivisitato dal regista di V per Vendetta James McTeigue.

40 carati: Sam Worthington in un action movie di grande impatto.

Evidence: Thriller/mystery diretto da Olatunde Osunsanmi.

Mission: Il classico di Roland Joffé con Robert De Niro e Jeremy Irons.

Il Missionario: Commedia prodotta da Luc Besson.

Houdini - L'ultimo mago: Guy Pearce in un film biografico sul celebre mago.

Basic: John Travolta nel thriller diretto da John McTiernan.

Damage : Action-movie con Steve Austin.

Howard e il destino del mondo: Il cult/scult con protagonista il papero alieno.

Dead Silence: James Wan e le bambole assassine.

L'altra donna del re: Due sorelle innamorate dello stesso uomo, ma cosa succede se quell'uomo è un Re?

Noah: Darren Aronofsky e il suo kolossal fantasy-biblico con Russell Crowe.

Tutto Tutto Niente Niente: Torna Cetto La Qualunque, insieme a Frengo e al secessionista Rodolfo.

Robot Chicken Special Star Wars 1-2-3: Parodia dissacrante e scanzonata di una saga che ormai è leggenda.



2 NOVEMBRE

La vita invisibile di Euridice Gusmao: Film drammatico, vincitore del premio Un Certain Regard a Cannes.

Scherzi del cuore: Pellicola romantica con un supercast capitanato da Sean Connery e Gena Rowlands.

Impiegato del mese: Commedia scritta e diretta da Greg Coolidge.

Un lungo weekend: Commedia romantica diretta da Stephen Basilone.



5 NOVEMBRE

Queen & Slim: Dramma romantico con Daniel Kaluuya e Jodie Turner-Smith.

I segreti di Wind River: Taylor Sheridan si mette dietro la macchina da presa per un thriller/noir che è l'ultimo capitolo della sua "trilogia della frontiera".



6 NOVEMBRE

Alvin Superstar - Nessuno ci può fermare: Quarto film della saga dedicata al popolare personaggio,



7 NOVEMBRE

Trolls World Tour 2: Sequel del titolo d'animazione basato sulle bambole Troll dolls ideate da Thomas Dam.



8 NOVEMBRE

Il tuo ex non muore mai: La regista e sceneggiatrice Susanna Fogel firma uno spy-thriller al femminile che percorre i sentieri del buddy-movie demenziale.

The Gaelic King: Titolo in costume diretto da Philip Todd con Alasdair Blair e Simon DeSilva.



9 NOVEMBRE

Knight Of Cups: Terrence Malick dirige Cate Blanchett, Natalie Portman e Christian Bale.



10 NOVEMBRE

Mexican Sunrise: Action thriller con Armand Assante.



11 NOVEMBRE

Irish Jam: Commedia con protagonista Eddie Griffin.



15 NOVEMBRE

The Keeper: Film biografico diretto da Marcus H. Rosenmüller.



16 NOVEMBRE

Go Dante, Go Go Go!: Particolare commedia diretta da Alessio Nencioni.



18 NOVEMBRE

The Leading Man : Commedia romantica con protagonista il cantante Jon Bon Jovi.



21 NOVEMBRE

My Way: The Rise And Fall Of Silvio Berlusconi: Documentario sulla figura di Silvio Berlusconi.



22 NOVEMBRE

The Hunt: Estremo, politicamente scorretto, irriverente e pieno di sangue, il film di Craig Zobel scardinerà le vostre certezze, facendovi esplodere la testa.

Emma: La brillante Autumn de Wilde adatta per il grande schermo uno dei romanzi più taglienti di Jane Austen con una perfetta Anya Taylor-Joy.

L'uomo invisibile: Un thriller con il contagocce retto da una fenomenale Elisabeth Moss, una metafora universale filtrata attraverso il cinema di genere.

Fire squad - Incubo di fuoco: Il cinema americano celebra la squadra di pompieri Granite Mountain Hotshots, protagonista di una storia vera, appassionante e tragica.



26 NOVEMBRE

Il sapore del successo: Bradley Cooper interpreta uno chef superstar in una commedia impreziosita da un cast... da leccarsi i baffi.



30 NOVEMBRE

Waves - Le onde della vita: Il regista Trey Edward Shults dirige un lungometraggio incentrato su un tormentato nucleo familiare.

Raging Sharks: Sequel dello shark-movie a basso budget Shark Attack.