Amazon Prime Video, i film di gennaio 2022: arriva The Tender Bar

Come ogni mese il catalogo di Amazon Prime Video continua ad arricchirsi di numerosi titoli indirizzati a qualsiasi tipo di spettatore, data la varietà di generi, provenienza geografica e periodi storici d'appartenenza. Il nuovo anno parte alla grande con un'esclusiva d'eccellenza, ossia il nuovo film diretto da George Clooney The Tender Bar, nel quale Ben Affleck veste i panni di un barista che deve prendersi cura del nipote (lasciatevi ispirare dal trailer di The Tender Bar).



Arrivano poi un cult d'animazione come il sequel Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, dove Dracula & Co. sono alle prese con un'altra mostruosa (dis)avventura, l'ultimo lavoro di Enrico Vanzina ossia la commedia Tre sorelle, il fantascientifico "a spasso nel tempo" Flashback e il romantico Time is up, che vede per protagonisti la coppia formata da Bella Thorne e Benjamin Mascolo. E, come al solito, un sacco di classici più o meno recenti, per trentun giorni dove la scelta non mancherà di certo.



Time is up (3 gennaio)

Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) sono due ragazzi dalle personalità apparentemente opposte. Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità. Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni. Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.

Time is up ha per protagonisti Bella Thorne e Benjamin Mascolo. Nel cast accanto a loro, anche Sebastiano Pigazzi, Bonnie Baddoo, Emma Lo Bianco, Giampiero Judica, Roberto Davide, Nikolay Moss, Linda Zampaglione. Il film è diretto da Elisa Amoruso e prodotto da Marco Belardi per Lotus Production (a Leone Film Group Company) e Rai Cinema in associazione con 3 Marys Entertainment e Voltage Pictures.



The Tender Bar (7 gennaio)

The Tender Bar racconta la storia di J.R. (Tye Sheridan), un ragazzo orfano di padre che cresce tra i fumi di un bar gestito da zio Charlie (Ben Affleck), il più brillante e originale tra le figure paterne bizzarre ed espansive che incontra nella sua infanzia.

Mentre la determinata madre del ragazzo (Lily Rabe) lotta per offrire a suo figlio opportunità che a lei furono negate - e lascia la casa in rovina di suo padre (Christopher Lloyd), uomo stravagante e, suo malgrado, solidale -, J.R. inizia a perseguire coraggiosamente, anche se non sempre con grazia, i suoi sogni romantici e professionali — con un piede costantemente nel bar dello zio Charlie. The Tender Bar è basato sul romanzo autobiografico Il bar delle grandi speranze di J.R. Moehringer, ed è diretto dal premio Oscar George Clooney.



Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso (14 gennaio)

Dracula e la sua gang sono tornati come non li avete mai visti prima in Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso. Ritrova i tuoi mostri preferiti per un'avventura tutta nuova che vede Dracula impegnato nella missione più terrificante di sempre. Quando la misteriosa invenzione di Van Helsing, il "Raggio Trasformatore", va in tilt, Dracula e i suoi amici mostri vengono tutti trasformati in umani, mentre Jonathan diventa un mostro!

Nelle loro nuove sembianze, Dracula, spogliato dei suoi poteri, e un esuberante Jonathan, entusiasta della vita da mostro, devono fare squadra e girare tutto il mondo per trovare una cura prima che sia troppo tardi, e prima di farsi impazzire a vicenda. Con l'aiuto di Mavis e dell'esilarante gang di umani di Dracula, la missione è riuscire a trovare un modo per tornare indietro prima che le loro trasformazioni diventino irreversibili. Qui, invece, trovate la recensione di Hotel Transylvania 3, per ripartire da dove eravamo rimasti.



Tre sorelle (27 gennaio)

Roma, 2019. Fa caldo e sta per arrivare Ferragosto. Marina, una donna borghese, sposata con un primario di Ortopedia, scopre che suo marito ha una relazione con il suo assistente uomo. Le crolla il mondo addosso. Le sue certezze borghesi vanno in frantumi. Disperata corre a confidarsi con sua sorella Sabrina che ha un negozio di abbigliamento, ma trova in lacrime anche lei. Suo marito, avvocato, ha scoperto che lei lo tradisce e ha deciso di lasciarla.

Le due sorelle decidono così di trascorrere le vacanze estive nella villa di Marina a San Felice del Circeo per trovare un nuovo equilibrio. Insieme a loro parte anche Lorena, la giovane massaggiatrice di Marina, anche lei alle prese con un dramma sentimentale. A loro si aggiungerà poi Caterina, la terza sorella. Ad interrompere la serenità di questa vacanza, però, sarà l'arrivo di Antonio, il nuovo vicino di casa che romperà gli equilibri. Tre sorelle è il nuovo film di Enrico Vanzina, con Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz Morales e Fabio Troiano.



Flashback (31 gennaio)

Il nuovo film Amazon Original francese Flashback segue le vicende di Charlie, un'avvocata di alto profilo, cinica ed egocentrica, che dopo aver vinto un altro caso incontra uno strano tassista di nome Hubert, in grado di viaggiare nel tempo. Riportandola indietro negli anni dalla Rivoluzione Francese a "Les Trente Glorieuses" e al periodo medievale, Hubert presenta Charlie ad alcune delle donne più famose della storia.

Attraverso una serie di eventi sfortunati ma esilaranti, Charlie sarà testimone in prima persona dei momenti storici più importanti e delle battaglie combattute affinché le donne potessero vivere in libertà nel XX secolo. Per sfuggire a questo ciclo di viaggi nel tempo, dovrà scoprire qual è veramente il suo ruolo di donna nella società e imparare come aiutare a dare potere a coloro che oggi non hanno voce. Flashback è diretto e interpretato da Caroline Vigneaux, con un cast che include anche Sophia Aram, Suzanne Clément, Lison Daniel, Issa Doumbia, Gad Elmaleh, Lannick Gautry, Emy Letertre, Florent Peyre, Sylvie Testud e Julien Pestel. Il film è prodotto da Alain Goldman per Légende Films,



Gli altri film che approderanno su Prime Video a gennaio 2022

Il primo del mese arrivano un sacco di titoli interessanti a rimpolpare il già ampio catalogo di Amazon Prime Video. È il turno di Kevin Costner con il teso 3 Days to Kill, di grandi classici del maestro Stanley Kubrick come Arancia meccanica, Barry Lyndon, Eyes Wide Shut, di cult di fantascienza come Blade Runner.



E quindi arrivano le saghe, come quella di Twilight e de Lo hobbit, dei due capitoli hollywoodiani di Millennium e l'ultimo giorno del mese diversi episodi di Stargate, incluso il mitico film di Roland Emmerich. Ecco poi l'amato V per vendetta e risate a più non posso con Una notte da leoni 2 e il Jim Carrey di Una parola può cambiare tutto - Yes Man. Sempre l'1 di gennaio sbarcano altri titoli di peso come The Impossible, Contagion, Magnolia, Viaggio in paradiso e Limitless, in un equilibrio tra cinema commerciale e proposte d'autore che caratterizza d'altronde l'intero mese a venire.