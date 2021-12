Amazon Prime Video, i film di dicembre 2021: arriva Wrath of a Man

L'anno finisce col botto per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video, dato che gli ultimi giorni di dicembre fa la sua comparsa il nuovo film di Guy Ritchie, l'attesissimo La Furia di un Uomo - Wrath of a Man. Una nuova collaborazione tra il regista britannico e il colosso dello streaming dopo il successo descritto nella nostra recensione di The Gentlemen. Tra gli altri arrivi segnaliamo l'ultima opera del compianto Gigi Proietti, ossia Io sono Babbo Natale, dove il grande attore romano veste i panni nientemeno che del dispensatore di doni per eccellenza l'adrenalinico Encounter, con Riz Ahmed nei panni di un coraggioso marine alle presa con una minaccia di stampo sci-fi e la commedia Being the Ricardos con protagonista un duo d'eccezione formato da Nicole Kidman e Javier Bardem. Buona visione a tutti!



Io sono Babbo Natale - 6 dicembre

Ettore è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola, un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha un'incredibile rivelazione da fare: "Sono Babbo Natale!"

Ma sarà davvero lui? Ultimo film del grande Gigi Proietti, una commedia italiana di Natale diretta da Edoardo Falcone che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Io sono Babbo Natale.



Encounter - 10 dicembre

Un marine decorato parte in una missione per salvare i suoi due figli da una minaccia misteriosa. Man mano che il loro viaggio li conduce in situazioni sempre più pericolose, i bambini dovranno lasciarsi l'infanzia alle spalle.

Diretto da Michael Pearce e scritto da Joe Barton e dallo stesso regista, Encounter vede nel cast Riz Ahmed, Octavia Spencer, Rory Cochrane, Lucian-River Chauhan e Aditya Geddada.



Being the Ricardos - 21 dicembre

Lucille Ball (Nicole Kidman) e Desi Arnaz (Javier Bardem) sono minacciati da sconcertanti accuse personali, diffamazioni politiche e taboo culturali, nel drammatico racconto dietro le quinte firmato dallo sceneggiatore e regista premio Oscar Aaron Sorkin.

Con uno sguardo rivelatore che indaga nella complicata relazione romantica e professionale della coppia, il film porta il pubblico nella writers' room, sul palcoscenico e nel privato di Ball e Arnaz durante una cruciale settimana di produzione della loro rivoluzionaria sitcom "I Love Lucy. Nel cast, accanto ai premi Oscar Nicole Kidman e Javier Bardem, anche Jake Lacy, J.K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale e Alia Shawkat.



La furia di un Uomo - Wrath of a Man - 27 dicembre

Dopo un'imboscata mortale a una delle loro auto blindate, la Fortico Securities con sede a Los Angeles assume un misterioso nuovo dipendente, Patrick Hill (Jason Statham), che diventa noto semplicemente come "H." Mentre impara le basi dal partner Bullet (Holt McCallany), H inizialmente sembra essere un tipo tranquillo e con la testa bassa, semplicemente lì per fare un lavoro e guadagnarsi da vivere.

Ma quando lui e Bullet diventano l'obiettivo di un tentativo di rapina, le formidabili abilità di H vengono rivelate. Non solo è un tiratore esperto che è ugualmente abile nel combattimento corpo a corpo, ma è anche spietato e letale. Basato sul film francese Le Convoyeur, La Furia di un Uomo - Wrath of a Man annovera un cast stellare tra cui Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Niamh Algar, Laz Alonso, Scott Eastwood e Eddie Marsan. Il titolo è diretto da Guy Ritchie da una sceneggiatura di Ivan Atkinson, Marn Davies e Guy Ritchie. Bill Block e Atkinson i produttori.



Le novità in arrivo a dicembre su Prime Video

Harriet (6 dicembre)

La storia è basata sulla vita di un'iconica combattente per la libertà negli Stati Uniti d'America. Harriet Tubman fuggì dalla schiavitù, diventando uno dei simboli della libertà a stelle e strisce. Il suo coraggio, il suo ingegno e la sua tenacia hanno permesso la liberazione di centinaia di schiavi e cambiato il corso della storia. Candidato a due premi Oscar nell'edizione del 2019, quello alla miglior attrice Cynthia Erivo e alla miglior canzone (della stessa protagonista), un dramma sulla schiavitù imperfetto ma a prova di grande pubblico.



Nemmeno io ti voglio (20 dicembre)

Nina e Dylan sono amici d'infanzia e hanno condiviso tutti i momenti della loro vita, anche quelli più intimi. Sebbene Dylan abbia sempre sognato più di un'amicizia, i due non hanno mai oltrepassato il limite. Dopo la rottura con il suo ragazzo, Nina ritorna a Biarritz, nella sua terra, con le sue due migliori amiche. Che non tarderanno a farle capire che il vero amore della sua vita è...Dylan.



A Quiet Place II (23 dicembre)

Dopo gli eventi eventi verificatisi a casa, gli Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) continuano a lottare in silenzio affrontando il terrore del mondo esterno in questo angosciante thriller sci-fi scritto e diretto nuovamente da John Krasinski, che si concede anche un'apparizione in un flashback. La formula vincente dell'originale rivive ancora una volta in un film capace di tenere con il fiato sospeso dall'inizio alla fine.



Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto (30 dicembre)

Monica finisce in carcere perché le sorelle gemelle nascondono merce rubata nei suoi locali, e l'unico che può aiutarla è l'intellettuale Giovanni. Per far uscire Monica di prigione, quest'ultimo riesce a far commutare la detenzione con un lavoro nella parrocchia di San Basilio guidata da Don Davide, tanto bello quanto pio. È così che le vite di Monica e Giovanni si intrecciano nuovamente... Sequel della commedia con protagonisti Antonio Albanese e Paola Cortellesi, diretti ancora una volta da Riccardo Milani.



Gli altri film che approderanno su Prime Video a dicembre 2021

Tra gli altri titoli in arrivo a dicembre nel catalogo di Amazon Prime Video segnaliamo State a casa, la nuova commedia diretta da Roan Johnson che esce il giorno 2, la drammatica love-story di A un metro da te attesa per il 21 e il terzo film diretto da Alessandro Gassmann, Il Silenzio Grande, adattamento di un'opera teatrale che sbarcherà in streaming il 30 del mese.



L'1 dicembre segnaliamo l'uscita di alcuni amatissimi cult comici, da Ficarra e Picone (Il 7 e l'8, La matassa, Anche se è amore non si vede) ad Aldo, Giovanni e Giacomo (Così è la vita, Tre uomini e una gamba), mentre chi vuole rivivere le avventure del maghetto più famoso del cinema potrà buttarsi sull'intera saga di Harry Potter. E poi, il Vampires di John Carpenter, il teso noir con Brad Pitt Cogan - Killing Them Softly, una pellicola per i più piccoli come Nut Job - Operazione noccioline e la commedia fantastica con Adam Sandler Mr Cobbler e la bottega magica.